Тортури цивільного населення на окупованій Луганщині - прокуратура за доповіддю ООН почала кримінальне провадження

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з катуванням, з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Грубі порушення норм міжнародного гуманітарного права у сфері захисту прав людини встановлено прокурорами за результатами опрацювання доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Щодо ситуації з правами людини в Україні".



За наданими матеріалами, представники "міністерства державної безпеки" та "міністерства внутрішніх справ" так званої "ЛНР", що контролюються окупаційною адміністрацією РФ, незаконно затримують громадян та, утримуючи у підвалах, змушують зізнаватися у "шпигунстві" на користь України й "співпраці" з СБУ.



"Цивільне населення піддають тортурам та катуванню, застосовують фізичну силу та сексуальне насильство, використовують електричний струм та методи удушення газом. Затриманих позбавляють їжі та доступу до туалету. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують фізичною розправою. На даний час встановлено мешканців міста Луганська та області, які постраждали від протиправних дій представників окупаційної адміністрації РФ", - говориться в повідомленні.



У прокуратурі зазначають, що вказані злочинні дії прямо заборонені ст. 147 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та нормам міжнародного гуманітарного права щодо заборони насильства над цивільними особами.



Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим 3 управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання за вказане кримінальне правопорушення – 12 років позбавлення волі.

Читайте також: Заручник найманців РФ Сінченко в Донецькому СІЗО порізав собі вени через тортури, - мати