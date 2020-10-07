УКР
Тортури цивільного населення на окупованій Луганщині - прокуратура за доповіддю ООН почала кримінальне провадження

Тортури цивільного населення на окупованій Луганщині - прокуратура за доповіддю ООН почала кримінальне провадження

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з катуванням, з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Грубі порушення норм міжнародного гуманітарного права у сфері захисту прав людини встановлено прокурорами за результатами опрацювання доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Щодо ситуації з правами людини в Україні".

За наданими матеріалами, представники "міністерства державної безпеки" та "міністерства внутрішніх справ" так званої "ЛНР", що контролюються окупаційною адміністрацією РФ, незаконно затримують громадян та, утримуючи у підвалах, змушують зізнаватися у "шпигунстві" на користь України й "співпраці" з СБУ.

"Цивільне населення піддають тортурам та катуванню, застосовують фізичну силу та сексуальне насильство, використовують електричний струм та методи удушення газом. Затриманих позбавляють їжі та доступу до туалету. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують фізичною розправою. На даний час встановлено мешканців міста Луганська та області, які постраждали від протиправних дій представників окупаційної адміністрації РФ", - говориться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що вказані злочинні дії прямо заборонені ст. 147 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та нормам міжнародного гуманітарного права щодо заборони насильства над цивільними особами.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим 3 управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання за вказане кримінальне правопорушення – 12 років позбавлення волі.

Треба було чекати докладу ООН?

А без докладу очі заліпило?
07.10.2020 18:41 Відповісти
А шо ООНу Факін не сказав шо їм усім там амністію вони з Козирем прописаоли...
07.10.2020 18:45 Відповісти
У Росії в Рязанській області палає склад ***********, чути вибухи. Проводять велику евакуацію. https://www.bbc.com/russian/news-54453121

https://ru.euronews.com/2020/10/07/russia-burning-military-warehouses

Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 620
07.10.2020 19:21 Відповісти
Ну огонь же вроде прекратили.
Это самое главное.
07.10.2020 19:03 Відповісти
Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 620
Сьогодні "таваріщ" Путін, дай Боже- востаннє, святкує свій день народження!

І я хотів би від щирої душі побажати йому,

щоб в його житті якнайшвидше збулися :
- Самі прекрасні сподівання Українських Патріотів!
-Найщиріші Побажання дітей,батьків, дружин загиблих в війні за Україну - на обороні її Східних рубежів!
-Щоб до цих побажань солідарно приєдналася вся рідня загиблих в збитому Боїнгу 777 з рейсу МН-17
-Щоб його страхи, страждання, муки, передчуття і його "лебедина пісня" про "Вялікую Імперію"врешті завершилися разом з ним на Урочистостях з нагоди перенесення його праху в Мавзолей!
-Щоб весь цивілізований світ полегшено зітхнув і радів та відчув що більш ніхто не скаже "Путін снова всєх надул"!
-Щоб останнього повелителя Третього Риму забальзамували з застосуванням самих "новічкових" технологій - набагато ліпше, ефективніше і ретельніше ніж першого мешканця Мавзолею!
-Граніт тобі пухом ... во ім'я миру на землі! і процвітання всіх поневолених Мордором народів!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=359911618392372&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZVodJpn52otaA5p5vukTNuT73nadmjNGZTUcyRzAiGqPeUqc6UdRbQR2pYbF8GLFEA804JEbkPXibKdQwufGnu4tNbrG3VnhnlbP2xBkB-t3g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359911618392372&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZVodJpn52otaA5p5vukTNuT73nadmjNGZTUcyRzAiGqPeUqc6UdRbQR2pYbF8GLFEA804JEbkPXibKdQwufGnu4tNbrG3VnhnlbP2xBkB-t3g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359911618392372&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZVodJpn52otaA5p5vukTNuT73nadmjNGZTUcyRzAiGqPeUqc6UdRbQR2pYbF8GLFEA804JEbkPXibKdQwufGnu4tNbrG3VnhnlbP2xBkB-t3g&__tn__=EH-R

07.10.2020 20:11 Відповісти
захотілося лугандонії сРюцькая мірЯ, нехай вигрібають, тварюки!
07.10.2020 20:48 Відповісти
Я Вам скажу одне - тих, хто, за вашою термінологією, "Відгрібають" - вони точно не хотіли "Руського миру"!
08.10.2020 01:34 Відповісти
Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине ". Источник: https://censor.net/ru/n3223547

Коли там вже слідство дійде до Донецька з його "Ізоляцієй" - бази на території заводу де сепаратисти займаються тортурами як патріотів України, так і місцевих бізнесменів і підозрюваних. Інструкторами всіх тортур з 2014 го звісно є кацапи
07.10.2020 21:38 Відповісти
І чим би займалась Прокуратура, якби не було би ООН?
08.10.2020 01:32 Відповісти
а скільки їх тих, що не хотіли? як шо подивить відео про даунбас, так там яблуку ніде впасти і тільки від тих що хотіли. Так що ці соплі про тих що "не хотіли" нікому не потрібні. У нас в Україні, як засвідчили вибори слугиурода вже здається тих що хотіли і хочуть вже більше тих ХТО НЕ ХОЧУТЬ!
08.10.2020 07:40 Відповісти
 
 