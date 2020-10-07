Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти

Російська влада Ялти намагається вирішити проблему з водопостачанням селища Голуба Затока. Наприкінці вересня підконтрольний Росії суд передав із приватної власності в міську п'ять свердловин. Після їх обстеження в селищі планується провести водогін.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Надалі свердловини будуть передані з муніципальної власності в республіканську для їх постановки на баланс ГУП РК "Водоканал Південного берега Криму", - уточнив депутат підконтрольної РФ Ялтинської міськради Юрій Ломенко.

За його словами, фахівці "Водоканалу" вже провели низку аналізів на якість і за їх результатами встановлено, що після обов'язкового знезараження воду можна використовувати.

"Серед першочергових завдань - обстеження резервуарів чистої води, облаштування свердловин, а також прокладання водопроводу до абонентів", - зазначив депутат.

Читайте також: Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер

Видання зазначає, що на початку вересня глава підконтрольної Росії адміністрації Ялти Іван Імгрунт повідомив, що на території Голубої Затоки загострилася ситуація з водопостачанням. Для місцевих жителів встановлювали ємності з водою.

Нагадаємо, з півночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кримські хмари не далися окупантам