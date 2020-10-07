Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти
Російська влада Ялти намагається вирішити проблему з водопостачанням селища Голуба Затока. Наприкінці вересня підконтрольний Росії суд передав із приватної власності в міську п'ять свердловин. Після їх обстеження в селищі планується провести водогін.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Надалі свердловини будуть передані з муніципальної власності в республіканську для їх постановки на баланс ГУП РК "Водоканал Південного берега Криму", - уточнив депутат підконтрольної РФ Ялтинської міськради Юрій Ломенко.
За його словами, фахівці "Водоканалу" вже провели низку аналізів на якість і за їх результатами встановлено, що після обов'язкового знезараження воду можна використовувати.
"Серед першочергових завдань - обстеження резервуарів чистої води, облаштування свердловин, а також прокладання водопроводу до абонентів", - зазначив депутат.
Видання зазначає, що на початку вересня глава підконтрольної Росії адміністрації Ялти Іван Імгрунт повідомив, що на території Голубої Затоки загострилася ситуація з водопостачанням. Для місцевих жителів встановлювали ємності з водою.
Нагадаємо, з півночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
А як танцювали, а як каміння призивали.
Чмок-чмок-чмок, а з труби та нирок каміння падає
Крым - это про оккупацию, захват врагом, а не про сепаратизм. Не повторяйте выдуманную врагом брехню, используемую им для оправдания агрессии и оккупации.
Тупить - не обязательно.
А в бюджетє дєнєг,
Віновати нє... (самі понімаєтє кто)
Віноват... Порошенко!
**************!
Каплет еле-еле,
Надо всем раздать п**ды,
Чтобы не п**дели.
Ещё лет 30 назад в Кацивели вода была по часам!
И вдруг у идиота зачесалось...
Не хочу признавать, но нация (я говорю о людях, не о зелёном болоте и откровенных врагах), - начала ощущать себя таковой... благодаря плешивому сморчку.))
Хорошо или плохо, - но это так. Далі буде.