Через центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" до вишів вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій, - МОН

Майже 2 тис. абітурієнтів із тимчасово окупованих територій (ТОТ) зараховані на місця державного замовлення в українських ВНЗ через освітні центри "Донбас -Україна" і "Крим-Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

"За попередніми підсумками вступної кампанії-2020 станом на початок жовтня в українські вищі навчальні заклади на місця державного замовлення вступило майже 2 тис. осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей й анексованого Криму. Зарахування вступників ТОТ триватиме ще до 23 жовтня 2020 року", - наголошується в повідомленні

Зокрема, на даний момент на навчання через освітній центр (ОЦ) "Крим-Україна" зараховано 381 особу, з ОЦ "Донбас-Україна" - 1 572 особи.

Зазначається, що вступники з окупованих територій цього року, як і раніше, також мали можливість вступати до університетівза результатами ЗНО. "Вони навчалися в школах дистанційно і проходили тестування разом з іншими його учасниками. За даними Донецького і Луганського департаментів освіти, впродовж 2019/2020 навчального року в школах на підконтрольних територіях на дистанційній освіті й екстернаті навчалося 5 394 учні з тимчасово окупованих територій.

