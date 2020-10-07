УКР
Через центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" до вишів вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій, - МОН

Через центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" до вишів вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій, - МОН

Майже 2 тис. абітурієнтів із тимчасово окупованих територій (ТОТ) зараховані на місця державного замовлення в українських ВНЗ через освітні центри "Донбас -Україна" і "Крим-Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

"За попередніми підсумками вступної кампанії-2020 станом на початок жовтня в українські вищі навчальні заклади на місця державного замовлення вступило майже 2 тис. осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей й анексованого Криму. Зарахування вступників ТОТ триватиме ще до 23 жовтня 2020 року", - наголошується в повідомленні

Зокрема, на даний момент на навчання через освітній центр (ОЦ) "Крим-Україна" зараховано 381 особу, з ОЦ "Донбас-Україна" - 1 572 особи.

Зазначається, що вступники з окупованих територій цього року, як і раніше, також мали можливість вступати до університетівза результатами ЗНО. "Вони навчалися в школах дистанційно і проходили тестування разом з іншими його учасниками. За даними Донецького і Луганського департаментів освіти, впродовж 2019/2020 навчального року в школах на підконтрольних територіях на дистанційній освіті й екстернаті навчалося 5 394 учні з тимчасово окупованих територій.

Топ коментарі
+19
Все найкраще- дітям Донбасу!
07.10.2020 18:54 Відповісти
+19
2 тисячі місць за державний кошт. Чи хтось питав на це дозволу у народу?
07.10.2020 18:54 Відповісти
+14
1945 год Киев , во все ВУЗы столицы УССР , дети полицаев исправно служивших Гитлеру , поступают вне конкурса и без экзаменов , а дети бойцов Красной Армии , идут по обычному конкурсу без всяких льгот.
07.10.2020 18:56 Відповісти
Все найкраще- дітям Донбасу!
07.10.2020 18:54 Відповісти
07.10.2020 18:58 Відповісти
Це майбутні пільгові абітуриєнти українських вишів !!))
07.10.2020 19:00 Відповісти
2 тисячі місць за державний кошт. Чи хтось питав на це дозволу у народу?
07.10.2020 18:54 Відповісти
Через ці центри діти здають іспити і з мови і з історії, щоб отримати атестатукр.зразка. це не те, що зе придумав брати як є.
03.11.2020 12:02 Відповісти
Це добре, коли росіяни підуть з донбасу буде кому там лад наводить.
07.10.2020 18:56 Відповісти
Питання -Який лад???))))
07.10.2020 18:59 Відповісти
Український. Найкращі часи будь якої людини, це юність. Провівши цей час на території України більшість з них буде вдячні Україні, тому що є з чим порівняти.
07.10.2020 20:31 Відповісти
Да уже знаем как они себя ведут...срут в душе в ответ за гимн Украины с утра!
07.10.2020 21:23 Відповісти
кому ?

ти вважаєш, шо їх світогдяд може змінитися за час навчання ?

Це просто легалізація сепарів
07.10.2020 18:59 Відповісти
Донбасити , це генетично спотворені істоти, потвори кремлівської селекціі, колишня назва-савєцкій народ !!!)))
07.10.2020 19:02 Відповісти
Люди везде разные и на Донбассе в том числе. Я знаю несколько человек оттуда, патриоты побольше вас будут. А про 'саветский народ' хочу спросить- вы своих родителей тоже так называете ? По большому счету, все мы вышли из совка, а некоторые, вроде вас, там и остались, судя по вашим умозаключениям
показати весь коментар
Я жив в Горлівці в 1973 р. , брат рідний жив і помер в Луганську !! Тому донбасити мені контенгент знайомий!! Батькв моїх вже нема , померли , на міському цвинтарі тепер!! Я доречі народився в Кузбасі,Зах. Сибір , м. Кіселівськ, шах. Тайбінська !!!)))
показати весь коментар
Ну, вы же не считаете себя плохим человеком, хотя родились на Кузбассе.

Грести всех под одну гребенку нельзя. А молодёжь пусть учится, чем больше людей отойдут от рашистской пропаганды, тем быстрее освободим украинские территории. Чем больше образованных и умных, тем лучше
показати весь коментар
Я б не була такою категоричною. Десь 50 на 50.
показати весь коментар
Они по твоему идиоты ? Они как и беженци хрен когда туда вернуться , даже после освобождения .
показати весь коментар
это смотря какие специальности

и смотря какое освобождение.

биотехнологи не вернутся,

а юристы все будут там легализировать украинскими дипломами сепаратизм
07.10.2020 19:33 Відповісти
То так, пам"ятайте що в донбаситів , як у крисчан і росєян зайва хромосома!!)))
показати весь коментар
Ну не у поверненні справа. А у тому, що у них у макітрі? Можуть же зостатися носіями русскава міра, а можуть вилікуватися від русскай хромосоми.
показати весь коментар
1945 год Киев , во все ВУЗы столицы УССР , дети полицаев исправно служивших Гитлеру , поступают вне конкурса и без экзаменов , а дети бойцов Красной Армии , идут по обычному конкурсу без всяких льгот.
07.10.2020 18:56 Відповісти
Все украинцы с оккупированных нацистами территориях служили полицаями?
показати весь коментар
Ну как для жителя Израиля на пальцах , когда в ваши ВУЗы начнут брать детей арабов и палестинцев вне конкурса , а вашим детям все как обычно , сколько после этого просуществуют дебилы у власти это придумавшие.
показати весь коментар
Не все поймут гротеска стиль
показати весь коментар
Ты за Красную Армию?
показати весь коментар
Я против Гитлера.
показати весь коментар
в реальности они немножко не такие, как на фото в статье
показати весь коментар
З 2 тис. принаймні 1 тис. це колорадські лічинки !!)))
показати весь коментар
принаймні 1900
показати весь коментар
Все може бути !!))
показати весь коментар
я бачив декількох

і те, як вони спілкуються з працівниками приймальної комісії

жесть.

вони поводять себе, як чеченці в рязані
показати весь коментар
Винні не вони , а ті хто їм дозволяє так поводитись !!))
показати весь коментар
винні ті, хто проголосував за тих, які прийняли закон, шо дозволяє їм так поводитись
показати весь коментар
Навряд чи вони туди повернуться в ту розруху, там навіть дітей шкільного віку вивозять з окупованої території, щоб навчались в наших школах, там взагалі опустошена територія, де живуть пенсіонери і ті, кому нема куди виїхати або шкода покинути і це не з чуток інформація, а від близьких людей.
показати весь коментар
Так,вони залишаться в вільній Україні і будуть проповідувати "рузький мір".Недолуга продажня зебільне влада вирощує агентів впливу рашистської *********.
показати весь коментар
ну навіщо звинувачувати владу, бульте об'єктивні, а зараз що роблять колішні ригаанали на чолі з рабіновичем і медведчуком, а на рахунок тих, що повернуться в ордло, який дурень повернеться туди, де нема елементарного
показати весь коментар
они на жопу падают, доказывая что там больше порядка, дешевле всё и нет такой коррупции...Каждую неделю такое слышу от ордловцев.
показати весь коментар
б..ть, за наші податки, ця наволоч буде на халяву тут вчитися і по тихому ненавидіти все українське
показати весь коментар
Навряд чи по-тихому,ці колоради зараз втратили страх і відкрито висловлюють свої погляди.
показати весь коментар
Ну, правильно, побільше вати наберіть у військові та медичні ВУЗ! Зате у ВУЗах ставки повідбирали (минулого року було 10 студентів на ставку, тепер - 16) і учителям показали хер рояльний замість індексації зарплат. "Вєрним путьом ідьотє таваріщі!" (с)
показати весь коментар
Не знаю кто, как? А я лично, считаю детей совершенно ещё тупыми. Что им в уши нальют на уровне "вокруг", то и сформирует их жизнь на долгие годы. Мальчик с Донбасса нашёл девочку с Украины, вот ему и не нужен рус.мир. Что у них на уме(всем понятно)? Политические реалии? Как же! -Если встретил хороших друзей проукраински настроенных, вот он и уже точно такой же. Бьют в школе? Иди себе в нац.корпус- будешь эту школу раком ставить. Если оставить их там, то всё наоборот.
показати весь коментар
100%, кількість людей, які хотіли вату, зменшилась набагато
показати весь коментар
Звідки така інформація?
показати весь коментар
з першоджерел
показати весь коментар
Лично у меня в голове закралась мысль: "У какого процента из них старшие братья отцы сейчас с оружием в дыре, а тх матери, бабушки, дедушки-орали пута введи... войска ?"
А ведь они займут места наших детей....
показати весь коментар
Как бы вы отнеслись к новости 2000 студентов из Украины поступили в ВУЗы РФ. Семерично нужно относиться и к этой новости.
показати весь коментар
Как? Да пошли н-й! Вот как.
показати весь коментар
Відмінити признання кацапських дипломів про вищу освіту. Ось як!
показати весь коментар
Уявляю яке в них буде враження про Україну після навчання...
показати весь коментар
Чудово. Чергові 2000 агентів параші легалізувались на території України.
показати весь коментар
Желательно знать ск. всего было мест в целом по госзаказу (бюджетных) чтобы понять в % т.к если честно 1572 человека из ОРДЛО впечатляет
показати весь коментар
украинские дети, однокласники дочери плакали, что им " не хватило" бала- двух для бюджета, а сепаров на 20 баллов меньше или вообще без ничего набрали на бюджет! Теперь мы должны содержать предателей детей и оплачивать своим обучение!
показати весь коментар
А где живут украинские дети? До линии разграничения? или до границы области? Может только до Днепра?
показати весь коментар
Ти дивись і біндьоровцов не бояться. Уявляю в одній групі вчаться син загиблого українського воїна і син донбаського сепаратиста, від рук якого загинув цей воїн. Наслідки непередбачувані.
показати весь коментар
Не все так однозначно. Коли буде звільнений Донбас, там лютувати будуть не бандерівці, а біженці, які втратили все.
показати весь коментар
Не шанована мною "ВАТА" (кацапи, та Свідки Петра) незахлиніться своєю жовчу в ненависті до всього Українського. Будьте здорові.
показати весь коментар
Так і що виросте з тих *колорадських вишкребків * !?
показати весь коментар
Не все так однозначно. Коли буде звільнений Донбас, там лютувати будуть не бандерівці, а біженці, які втратили все.
показати весь коментар
Якщо це затягнеться на десятиліття, мабуть нащадкам біженців буде вже по-азіровськи *****.
показати весь коментар
