На Одещині депутат сільради упіймався на хабарі 6,4 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали депутата Малинівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області за фактом вимагання та отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, депутат вимагав і отримав від фізичної особи-підприємця хабар у сумі 6 400 доларів і 3 500 грн за видачу дозвільних документів на розміщення торгових павільйонів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Это обычная практика по всей Украине , уже дюже давно . Все об этом знают , но молчат .
