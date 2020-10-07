УКР
На Одещині депутат сільради упіймався на хабарі 6,4 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали депутата Малинівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області за фактом вимагання та отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Одещині депутат сільради упіймався на хабарі 6,4 тис. дол., - прокуратура 01

За даними слідства, депутат вимагав і отримав від фізичної особи-підприємця хабар у сумі 6 400 доларів і 3 500 грн за видачу дозвільних документів на розміщення торгових павільйонів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Это обычная практика по всей Украине , уже дюже давно . Все об этом знают , но молчат .
07.10.2020 19:14 Відповісти
https://ukrvision.com.ua/author/grisha88/ https://ukrvision.com.ua/author/grisha88/
https://ukrvision.com.ua/author/grisha88/ https://ukrvision.com.ua/author/grisha88/ Єрмак- агент ГРУ РФ, у Раді проговорилися , спливли нові розмови топ-посадовців (аудіо) укрвізіон.ком.юа (сайт латинськими)
07.10.2020 19:22 Відповісти
ukrvision....
07.10.2020 19:23 Відповісти
А то... В депутаты рвутся шо голый в баню с какого перепугу, страну вперед волочь? Любой депутат, опосля как становится депутатом минимум вдвое благосостояние свое покращает за какие шиши? Ветром надувает? Невидаль... Ор стоял не пару- тройку хапуг схватить, причем не посадить а подоить, визжали как великий Зе победит коррупцию. Вот так вот возьмет и победит. Ну да, ну да- Порошенко...
07.10.2020 19:26 Відповісти
'Село есть село'- вон в городе все в павильонах аж пройти по тротуару невозможно, но никого не ловят.
07.10.2020 19:40 Відповісти
А я партию узнаю по футболке.... Весь покрытый зеленью абсолютно весь - остров невезения в океане есть .... Классика ))))
07.10.2020 19:52 Відповісти
Судячи з фотографії, це або Совіньон, або селище Таірова - круті поселення з великою кількістю людей, які можут собі дозволити досить багато.
08.10.2020 01:30 Відповісти
Совсем не хило! На уровне сельсовета!?
08.10.2020 10:06 Відповісти
 
 