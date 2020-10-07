На Одещині депутат сільради упіймався на хабарі 6,4 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали депутата Малинівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області за фактом вимагання та отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат вимагав і отримав від фізичної особи-підприємця хабар у сумі 6 400 доларів і 3 500 грн за видачу дозвільних документів на розміщення торгових павільйонів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ. ФОТОрепортаж