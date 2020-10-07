ВАКС - не структурний підрозділ НАБУ і САП, а незалежний орган правосуддя, - суддя-спікер Михайленко

У Вищому антикорупційному суді України прокоментували рішення у справі "Роттердам+".

Так, суддя-спікер Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко в коментарі виданню "Закон і Бізнес" наголосила, що у кримінальному проваджені щодо формули "Роттердам+" правосуддя залежало виключно від того матеріалу, який орган досудового розслідування представив суду, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не припиняємо наголошувати, що ВАКС не є структурним підрозділом Національного антикорупційного бюро чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; не можна забувати, що суд є органом правосуддя, який має властиві йому функції та задачі. І це абсолютно логічно і обґрунтовано, коли, здійснюючи судовий контроль на стадії досудового розслідування, слідчий суддя не погоджується зі слідчим або прокурором, відмовляє у задоволенні клопотання і наводить мотиви такої відмови в ухваленому судовому рішенні", - наголосила суддя-спікер.

Вона також висловила впевненість, що робота суду буде ефективною: "Сегрегація суддів ВАКС, нападки на окремих суддів, відверті образи та намагання впливу інформаційним тиском не вплинуть на ефективність роботи інституції як цілісного організму здійснення правосуддя. Кожний суддя, незалежно від прізвища, здійснює свою діяльність незалежно, неупереджено, з дотриманням стандартів верховенства права і на підставі чинного законодавства".

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.