Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, - Степанов

Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За кордоном наразі тривають клінічні дослідження 41 вакцини-кандидата від COVID-19, із яких 10 перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань. Наразі ми активно ведемо переговори щодо закупівлі вакцини з міжнародними компаніями", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що головна вимога України до вакцини полягає в тому, щоб "ця вакцина насамперед була ефективною та безпечною, тобто, щоб була завершена третя фаза клінічних випробувань, де буде доведено її ефективність, безпеку, а також виявлено побічні ефекти".

"Такі дослідження проводяться серед великої групи (сотні або тисячі) пацієнтів із захворюваннями, які має лікувати препарат. Важливо, щоб було надано дозвіл на маркетинг (Marketing authorisation) - допуск препарату на ринок", - сказав він.

Степанов наголосив, що уряд України отримав право на подачу заявки для отримання вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. Участь у цьому механізмі означає, що країна отримає вакцини в обсязі, який дасть змогу провести щеплення майже 20% населення.

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримають 20% населення (майже 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав глава МОЗ.

