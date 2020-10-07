Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, - Степанов

УКР
Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За кордоном наразі тривають клінічні дослідження 41 вакцини-кандидата від COVID-19, із яких 10 перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань. Наразі ми активно ведемо переговори щодо закупівлі вакцини з міжнародними компаніями", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що головна вимога України до вакцини полягає в тому, щоб "ця вакцина насамперед була ефективною та безпечною, тобто, щоб була завершена третя фаза клінічних випробувань, де буде доведено її ефективність, безпеку, а також виявлено побічні ефекти".

"Такі дослідження проводяться серед великої групи (сотні або тисячі) пацієнтів із захворюваннями, які має лікувати препарат. Важливо, щоб було надано дозвіл на маркетинг (Marketing authorisation) - допуск препарату на ринок", - сказав він.

Степанов наголосив, що уряд України отримав право на подачу заявки для отримання вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. Участь у цьому механізмі означає, що країна отримає вакцини в обсязі, який дасть змогу провести щеплення майже 20% населення.

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримають 20% населення (майже 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав глава МОЗ.

Автор: 

+4
Что делала в Москве подопытная крыса Путина?
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Kxk8MACJg
07.10.2020 20:01 Відповісти
+3
Звіздуни ,готуют лохторат до закупівлі мацковської вакціни !!!)))
07.10.2020 19:48 Відповісти
+3
на опэзжопниках пусть испытывают ))
07.10.2020 19:50 Відповісти
Звіздуни ,готуют лохторат до закупівлі мацковської вакціни !!!)))
07.10.2020 19:48 Відповісти
Что делала в Москве подопытная крыса Путина?
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Kxk8MACJg
07.10.2020 20:01 Відповісти
Степанов пусть засунет себе в зад эти так называемые вакцины с чипами и отравой, вызывающей рак. Давай свою семью прививай и власть, чтобы все были привиты, рептилоиды, ботов с Цензора прививай, продажных животных. А народ нечего дурить.Он голодомор пережил, он в войне погибает и хватит его уничтожать еще и всякой гадостью. В Аду гореть зеленому рогатому Степанову и таким как он.
07.10.2020 21:24 Відповісти
какие чипы... что вы несете..... да поскорей бы ее выпустили и уверена большая часть мира не будет возражать иметь защиту... А противники вакцин.......
07.10.2020 23:50 Відповісти
Настя, ты больная? Чего ты нечешь чушь, аж захлебываешься?)) Да чипы, да большая часть мира идиоты и не будут возражать. Да, тебя чипируют и будешь биороботом, пока не загнешься по плану Билла Гейтса, который в прививочки добавил добавочки ракообразующие.
08.10.2020 15:03 Відповісти
давно я так не ржала. спасибо повеселила.
08.10.2020 16:58 Відповісти
Так и сдохнешь, смеясь и ничего не понимая.
08.10.2020 21:10 Відповісти
на опэзжопниках пусть испытывают ))
07.10.2020 19:50 Відповісти
На зажопніках кайданки час тестувати !!! Обушок в руки і в уранові копальні !!)))
07.10.2020 19:51 Відповісти
які кайданки??? после разных тестов на них, вместо кроликов, только на кол! и сжечь! шоб зараза не распространялась. а то ещё и уран своимы дебильными идеями позаражают )
07.10.2020 20:37 Відповісти
Чого менжуєтесь? Медведчук з дружиною і дочкою протестували, Про собачку Жучку не знаю, може вже і на світі нема.
07.10.2020 20:10 Відповісти
https://dumskaya.net/news/covid-19-rasskaz-cheloveka-poteryavshego-mat-ona-128359/ Прошу прочитать, как лечат от Covid в Одессе, на фоне заявлений МОЗ, что в больницах хватает мест.
07.10.2020 20:28 Відповісти
МОЗ - это самые брехливые брехуны в мире. И не только брехуны, они еще и убийцы, так как предлагают народу убийственную ложновакцину Билла Гейтса, которая уже давно создана много лет назад и разливается в разных странах по разным флаконам для имитации разных производителей.Только это рне вакцина, а ее имитация, потому что там чип и вещества для уничтожения людей, вызывающие через несколько лет рак.
07.10.2020 21:29 Відповісти
Вы хотя бы сами понимаете тот бред, который озвучиваете? Школу-то закончили? Все стадии исследования нормальных вакцин есть в открытом доступе (в том числе и "убийственной ложновакцины Билла Гейтса (с)"). Но лично Вам привитие вакциной AstraZeneca не грозит - для этого естьнормальные страны.
07.10.2020 22:44 Відповісти
Там у ху#ла вже є нє ложновакцина без чіпів, але з «новічком». Від неї не помирають, навальний тому доказ.
07.10.2020 22:58 Відповісти
этот балабол уже таблетки закупал от COVID
07.10.2020 20:38 Відповісти
Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, - Степанов - Цензор.НЕТ 6005
07.10.2020 20:48 Відповісти
Тобто - не раніше середини наступного року?
07.10.2020 21:18 Відповісти
Откуда мы узнаем результаты этих клинических испытаний?
07.10.2020 21:36 Відповісти
Ну вообще-то они в свободном доступе. Гуглите: "вакцина AstraZeneca" или Moderna... Но я на 100% уверен,что закупать будут не их.
07.10.2020 22:36 Відповісти
Колите себе, шо хотите.
07.10.2020 22:52 Відповісти
Я пока что ничего колоть себе не собираюсь.
08.10.2020 00:53 Відповісти
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778 V.V.
https://twitter.com/VV23059778

@VV23059778


ПРО ВАКЦИНУ ВIД Х...ЙЛА ДЛЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ!
Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, - Степанов - Цензор.НЕТ 3404
07.10.2020 21:41 Відповісти
НЕ верю этим дельцам НИ ЕДИНОГО СЛОВА НИ ЕДИНОГО ХОРОШЕГО ПОСТУПКА ОНИ НИКОГДА НЕ СДЕЛАЮТ ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ !!!!!

ТАМ ТВАРИ ЦИНИЧНЫЕ !!!!1 ТОЛЬКО НАЖИВА И БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!
07.10.2020 21:59 Відповісти
Кацап-самолайкер, пнх.
07.10.2020 22:53 Відповісти
когда же она будет?.... в середине 21-го? а какая ситуация в стране будет...... тогда....
07.10.2020 22:05 Відповісти
всё верно делают.
08.10.2020 03:31 Відповісти
-Росія нібито першої в світі розробила вакцину проти коронавируса, заявили в міністерстві оборони паРаші. Всі добровольці, на яких тестували її ефективність, виписані з лікарні, у них нормальне самопочуття, стверджує заступник глави відомства Р.Цаліков. Але міністерство охорони здоров'я личакової ********* не погодилося з оцінками Міноборони. За даними Міністерства охорони здоров'я, клінічні випробування вакцини ще тривають. Основні компоненти винайдених російської вакцини від коронавіруса це: стекломой, техн- спирт "Глід - бояра.." .... яких дуже боїться COVID-19 і непомірно міцно ********** кацапи. А як ще врахувати що личакова ********* паРашіа згідно з офіційною статистикою вже скотилася майже по всім негативним показниками на тверде перше місце в світі, в тому числі і з інфекційних заразних захворювань. То тоді личаковим москалям замаскованим під нібито росіян взагалі COVID-19 зовсім не загрожує. Так як зараза до зарази не пристає.
08.10.2020 04:53 Відповісти
Почему наша власть не учится на ошибках https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA914UA914&sxsrf=ALeKk03VHGMdh-uQz4PgeRWXzx-u5j3tOw:1605352912279&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi958zQ9YHtAhVQlosKHefZB-QQkeECKAB6BAgEEDU предшественников . Когда будет-тогда будете рапортовать. Не становитесь любителями анонсов.... не повторяйте дурочка Луценко и его соплеменников.
14.11.2020 13:24 Відповісти
 
 