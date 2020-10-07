"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в чаті фракції пригрозив, що вийде з партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка".

Скріншот з листуванням опублікував "ексслуга народу" Гео Лерос у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо партія не реагуватиме на "плівки Тищенка", я публічно вийду з неї", - зазначає Яременко.

Читайте також: Попросив СБУ надати Леросу держохорону, - "слуга народу" Тищенко

На наступному скріншоті сам Микола Тищенко звертається до Давида Арахамії з питанням, коли той "виступить щодо Майдану". "Майдан - це наш біль, і якщо це правда, країна повинна знати правду", - зазначає він, пересилаючи кілька відео, на одному з яких видно журналіста Дениса Бігуса, який нещодавно випустив розслідування про медіакампанію "слуги народу" Олександра Дубинського з дискредитації Майдану.

"Поки Зеленський з Єрмаком у романтичній подорожі, у фракції назріває скандал", прокоментував Лерос.

Читайте також: Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". ВIДЕО