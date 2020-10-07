"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос
Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в чаті фракції пригрозив, що вийде з партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка".
Скріншот з листуванням опублікував "ексслуга народу" Гео Лерос у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо партія не реагуватиме на "плівки Тищенка", я публічно вийду з неї", - зазначає Яременко.
На наступному скріншоті сам Микола Тищенко звертається до Давида Арахамії з питанням, коли той "виступить щодо Майдану". "Майдан - це наш біль, і якщо це правда, країна повинна знати правду", - зазначає він, пересилаючи кілька відео, на одному з яких видно журналіста Дениса Бігуса, який нещодавно випустив розслідування про медіакампанію "слуги народу" Олександра Дубинського з дискредитації Майдану.
"Поки Зеленський з Єрмаком у романтичній подорожі, у фракції назріває скандал", прокоментував Лерос.
Фу, мерзость какая...
найкращийдалеко не найгірший у партії "Слуга народу". Можливо і так. Звичайно, що з'являються люди, що вимагають очищення партіїї, наприклад, Лерос. Але це не може зробити людина з такою репутацією, як у Яременко. Чекати від нього якихось законопроєктів, тим паче їх розглядати - це вже занадто!
Выходить будет с ваЗЕлином, или без?
плохо,что грязь во все стороны летит.
впрочем и это хорошо,пусть мудрый нарит на себе брызги слуг испытывает
И не поверил ему никто, ибо что за нафиг.
Из неопубликованного
Навіть вчителя будуть получать зарплату $4000.
Ну, це ж наріту треба бути лохом, щоб відмовитись від такої пропозиції.
Він і не відмовився.
Бо ж не лох.