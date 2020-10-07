УКР
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в чаті фракції пригрозив, що вийде з партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка".

Скріншот з листуванням опублікував "ексслуга народу" Гео Лерос у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо партія не реагуватиме на "плівки Тищенка", я публічно вийду з неї", - зазначає Яременко.

Читайте також: Попросив СБУ надати Леросу держохорону, - "слуга народу" Тищенко

На наступному скріншоті сам Микола Тищенко звертається до Давида Арахамії з питанням, коли той "виступить щодо Майдану". "Майдан - це наш біль, і якщо це правда, країна повинна знати правду", - зазначає він, пересилаючи кілька відео, на одному з яких видно журналіста Дениса Бігуса, який нещодавно випустив розслідування про медіакампанію "слуги народу" Олександра Дубинського з дискредитації Майдану.

"Поки Зеленський з Єрмаком у романтичній подорожі, у фракції назріває скандал", прокоментував Лерос.

Читайте також: Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою". ВIДЕО

Автор: 

Яременко Богдан (148) Слуга народу (2857) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (353)
показати весь коментар
показати весь коментар
07.10.2020 20:38 Відповісти
Бгг) Якщо вже навіть анал-табу гидує слугами...
показати весь коментар
07.10.2020 20:00 Відповісти
И это при том что анал табу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:51 Відповісти
И это при том что анал табу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:51 Відповісти
Здається в СН це вже не табу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:52 Відповісти
Дупаякукім !!!)))
показати весь коментар
07.10.2020 19:55 Відповісти
Заявил шо если на Тищенка не найдут управу - он обьявит всем шо в слуге урода анал не табу.
показати весь коментар
07.10.2020 20:27 Відповісти
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 7002
показати весь коментар
07.10.2020 20:28 Відповісти
зоопарк какой-то
показати весь коментар
07.10.2020 19:52 Відповісти
Зооцирк !!))
показати весь коментар
07.10.2020 19:55 Відповісти
Зеопарк.
показати весь коментар
07.10.2020 20:10 Відповісти
http://www.radikal.ru "Слуга народа" Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко", - Лерос - Цензор.НЕТ 9574
показати весь коментар
07.10.2020 19:55 Відповісти
Це гарний котик , в Верховна зРада , то то повний здіпец !!))
показати весь коментар
07.10.2020 19:57 Відповісти
Котя! Це ще не повний, ще далеко до повноти Юзіка, поки що він худощавий, але перспектива зберігається.
показати весь коментар
07.10.2020 20:01 Відповісти
ще ні - ще все попереду...
показати весь коментар
07.10.2020 20:30 Відповісти
Похотливый Боров что-то сказал о "гидности"?
Фу, мерзость какая...
показати весь коментар
07.10.2020 19:55 Відповісти
буквально вся партийка и ее предводитель 🤢💩🐲🤡👃🏻🎹 - мерзости
показати весь коментар
07.10.2020 20:20 Відповісти
Ой, шо творится, я не знаю?
показати весь коментар
07.10.2020 19:56 Відповісти
Цей Яременко думає, що він найкращий далеко не найгірший у партії "Слуга народу". Можливо і так. Звичайно, що з'являються люди, що вимагають очищення партіїї, наприклад, Лерос. Але це не може зробити людина з такою репутацією, як у Яременко. Чекати від нього якихось законопроєктів, тим паче їх розглядати - це вже занадто!
показати весь коментар
07.10.2020 20:59 Відповісти
Бгг) Якщо вже навіть анал-табу гидує слугами...
показати весь коментар
07.10.2020 20:00 Відповісти
Тобто анальчик можна, а легеньке рішалово нє?)
показати весь коментар
07.10.2020 20:00 Відповісти
Ну,вийде...Господи,одним мікробом менше.Там все одно Єрмак цим кодлом керує.
показати весь коментар
07.10.2020 20:02 Відповісти
А все правильно сказал . У клоуна полная жопа
показати весь коментар
07.10.2020 20:02 Відповісти
Все через жопу, сказал Анал-Табу. И вышел. Через жопу...
показати весь коментар
07.10.2020 20:10 Відповісти
Еще не вышел.Запор у партии наверное.
показати весь коментар
07.10.2020 20:13 Відповісти
Жопа, да! Жопа, да!
показати весь коментар
07.10.2020 20:13 Відповісти
Як павуки в банці. Гидко дивитись на їхні харі.
показати весь коментар
07.10.2020 20:04 Відповісти
Якби ще справа так і не дійшла до створення нової коаліції в Раді. "Зелені клоуни" об*єднаються з "професіоналами-зажопінцями" в блок "професіональні клоуни".
показати весь коментар
07.10.2020 20:05 Відповісти
Похоже Яременко самый порядочный в этой зеленой луже.
показати весь коментар
07.10.2020 20:07 Відповісти
😁
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
У этого анекдотичного анального шнауцера - все через дупу.
Выходить будет с ваЗЕлином, или без?
показати весь коментар
07.10.2020 20:08 Відповісти
Придется с вазелином.А то тужится,а выйти не может.
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 9157
показати весь коментар
07.10.2020 20:43 Відповісти
Х...й вам в ж...у, это партия такая А то, что для тебя анал табу никого не е... волнует
показати весь коментар
07.10.2020 20:08 Відповісти
о как возбудился анальный депутат, во как стоит за геруса, может тут анал завязан?
показати весь коментар
07.10.2020 20:08 Відповісти
Чушь, может он прозрел , а нам это на руку , чтоб гниды Каломоя сгрызли друг-друга
показати весь коментар
07.10.2020 20:25 Відповісти
Я готов забыть "анал", шманал, если Яременко начнет мочить зеленое кодло, как это делает Лерос.
показати весь коментар
07.10.2020 20:11 Відповісти
Это есть уже хорошо 👌
показати весь коментар
07.10.2020 20:21 Відповісти
Мотовиловец своим сообщением в этот говночат подвел жирную черту.Добавить больше нечего.
показати весь коментар
07.10.2020 20:11 Відповісти
Это котописец!
показати весь коментар
07.10.2020 20:14 Відповісти
Слово державного мужа. Підтримую Богдане.
показати весь коментар
07.10.2020 20:15 Відповісти
Не за то стояв Майдан, щоб прогнати Донецьких і посадити Криворізьких бандюків на шию народу.
показати весь коментар
07.10.2020 20:16 Відповісти
Ну мудрий нарід навибирав кодло... Мертвечук протирає руки...
показати весь коментар
07.10.2020 20:20 Відповісти
*потирає
показати весь коментар
07.10.2020 20:21 Відповісти
Мудрому народу з усіх утюгів разказали, ща барига, на війні наживається...а він вуха і розвісив.
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
В нас за роки незалежності слово "політик" стало асоціюватись з куском лайна, брехливим падлом, скотиною ненажерною, людиною без честі, совісті, моралі? Чесно кажучи вони вже за..бли в доску своїми одутлими мармизами, брехнею, 3,14дєжом. Але ЦЕ Ж МИ ЇМ ДАЄМО НАШІ ГРОШІ. НУ НАУЯ? (с)
показати весь коментар
07.10.2020 20:21 Відповісти
это хорошо,шо грызутся и уменьшаются...
плохо,что грязь во все стороны летит.
впрочем и это хорошо,пусть мудрый нарит на себе брызги слуг испытывает
показати весь коментар
07.10.2020 20:27 Відповісти
Когда говорят про выход с партии, никто никогда не говорит про выход из фракции и сложение депутатского мандата...
показати весь коментар
07.10.2020 20:46 Відповісти
Ответ служанок олигархов и кремля:
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 6091
показати весь коментар
07.10.2020 20:29 Відповісти
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 7636
показати весь коментар
07.10.2020 20:38 Відповісти
Самое интересное что у Моники анал не табу
показати весь коментар
07.10.2020 20:59 Відповісти
Та там у ПСН, взагалі все через анал діється...
показати весь коментар
07.10.2020 21:11 Відповісти
И сказал архангел - И когда лицедеи поведут за собой народ, а народ пойдет за ними, тогда почитатели содомии с блудницами станут моральными авторитетами.
И не поверил ему никто, ибо что за нафиг.

Из неопубликованного
показати весь коментар
07.10.2020 21:07 Відповісти
Тєлєвізор сказав, що: «Порошенко все вкрав, а Зеленський відбере у нього це вкрадене, і роздасть наріту».
Навіть вчителя будуть получать зарплату $4000.
Ну, це ж наріту треба бути лохом, щоб відмовитись від такої пропозиції.
Він і не відмовився.
Бо ж не лох.
показати весь коментар
07.10.2020 21:17 Відповісти
Ой, який терраріум зібрався в уродах...
показати весь коментар
07.10.2020 21:11 Відповісти
Крысы в банке. Все только начинается .
показати весь коментар
08.10.2020 08:28 Відповісти
 
 