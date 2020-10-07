Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? ВIДЕО

Як Медведчук домовився і доїздився до державної зради? Ексклюзив від ДБР для "Без цензури" - у свіжому випуску з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

У 2019 і в березні 2020 року Медведчук і компанія відвідували Москву та обіймалися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим. Так от, на думку ДБР, поїздка в березні 2020 року - це державна зрада! У цій справі вже проводяться слідчі дії та допити, щоправда, компаньйонам Медведчука - Вадиму Рабиновичу, Ренату Кузьміну та Роману Козаку - підозр навіть не вручали.

Тому можна чітко стверджувати - українофобські заяви Медведчука, які любить транслювати пул його телеканалів, підпадають під статтю про державну зраду, а не про захист свободи слова.

Так навіщо ж Віктор Медведчук їздить у Москву? З ким він зустрічається і хто його уповноважив? І чому це зовсім не хвилює владу загалом і СБУ зокрема?

Як думаєте, чому ДБР, СБУ і президент імітують сліпоту, німоту і глухоту в питанні поїздок Медведчука в Москву?

