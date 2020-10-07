Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? ВIДЕО
Як Медведчук домовився і доїздився до державної зради? Ексклюзив від ДБР для "Без цензури" - у свіжому випуску з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!
У 2019 і в березні 2020 року Медведчук і компанія відвідували Москву та обіймалися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим. Так от, на думку ДБР, поїздка в березні 2020 року - це державна зрада! У цій справі вже проводяться слідчі дії та допити, щоправда, компаньйонам Медведчука - Вадиму Рабиновичу, Ренату Кузьміну та Роману Козаку - підозр навіть не вручали.
Тому можна чітко стверджувати - українофобські заяви Медведчука, які любить транслювати пул його телеканалів, підпадають під статтю про державну зраду, а не про захист свободи слова.
Так навіщо ж Віктор Медведчук їздить у Москву? З ким він зустрічається і хто його уповноважив? І чому це зовсім не хвилює владу загалом і СБУ зокрема?
Як думаєте, чому ДБР, СБУ і президент імітують сліпоту, німоту і глухоту в питанні поїздок Медведчука в Москву?
Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення! Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ, адже тут нічого особистого - тільки факти.
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие.
Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена.
(...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Они боятся .
"ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ" - Зеленский о финансировании партии Медведчука "кэшем"
02 СЕНТЯБРЯ 2019
Зеленский заявил, что у него "есть вопросы" к партии кума Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о том, как финансируется партия "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука.
У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Владимир Зеленский.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/eto-budet-ochen-gromkaja-istorija-zelenskij-o-357467/
ПРОШЕЛ ГОД….
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 2020, 09:40
Президент Владимир Зеленский говорит, что вопросом финансирования кума Владимира Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука должны заниматься правоохранительные органы.
Зеленский выразил уверенность в том, что Медведчук финансируется Кремлем, впрочем отметил, что это вопрос не к нему, а к правоохранительным органам.
Прямая речь: "Мы же с вами должны жить по законам... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации.
Но я с вами такой же человек… НУЖНО, ЧТОБЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЭТИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДРОБНО ЗАНИМАЛИСЬ. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одного мнения".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/10/7258853/
Обійстя під Києвом, готель у Чернівцях: журналісти розшукали статки радника Баканова
Прокурорське минуле, власне «Межигір'я» на Буковині та таємниче призначення радником голови СБУ - після всієї цієї інформації запитань до Миколи Банчука та його родини чимало. Хоча б які його обов'язки та чи не вбачає він в такій діяльності конфлікту інтересів? Команда «СтопКору» вирушила на пошуки пана Миколи, щоб особисто поспілкуватись з ним.
В офісі пана Банчука, де він веде адвокатську діяльність, журналістам ніхто так і не відчинив. Ми намагались відшукати його вдома, але теж безрезультатно.
До слова, у володінні Миколи Банчука та його дружини є чималенький будиночок в Стайках. А ось сусідній будинок, де на території розміщена капличка, належить Богдану Миколайовичу.
Крім цих будинків, у власності сім'ї Банчуків - земельна ділянка та будинок в Чернівцях, де розміщено готель ArT Hotel.
В одному з найелітніших житлових кварталів Києва - Новопечерських липках - родина має два офісних приміщення, квартиру та два гаражі. Також є ще одна квартира в центрі столиці.
У сина пана Миколи Богдана майна не менше: окрім будинку в Стайках, є ще дві квартири в Києві та гараж.
Та повернімось до пошуку пана Миколи. Стопкорівці ще кілька разів приїжджали до його офісу, щоб поспілкуватись з ним. Проте двері так і не відчиняли. Врешті-решт ми йому зателефонували, але розмова була короткою: Банчук-старший повідомив, що не має бажання спілкуватися й кинув слухавку.
Отже, як вийшло так, що людина, яка є радником керівника СБУ та підказує, як боротися зі злочинністю, водночас захищає злочинців, представляючи їхні інтереси в судах? Усю зібрану інформацію представники «СтопКору» передали до відповідних органів. І сподіваємось, сам пан Банчук таки знайде час поспілкуватися і відповісти на наші запитання.
http://ord-ua.com/2020/10/07/obijstya-pid-kiyevom-gotel-u-chernivcyah-zhurnalisti-rozshukali-statki-radnika-bakanova/
2 августа, 2020
https://zik.ua/ru/news/politics/sud_obyazal_gbr_rassledovat_zapisi_razgovora_bakanova_i_truby_o_falsifikacii_ugolovnogo_presledovaniya_protiv_medvedchuka_976692
а так топчемося собі, в період чергової незалежності і місимо одне і теж рашапоїдне гівно. до тих пір поки кремлівські вилупки руками медведчуків-запроданців знову "нагодують" Україну тим лайном.
та шо там казати, дехто вже стоїть в черзі з роздявляним ротом.
історія продовжується по спіралі вже котрий раз, котрий раз........ .
Ждемс.
Ширма олігархату. Клоун.
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, ьольных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла нешение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".
Законы только для простого плебса пишутся
Даунбас привівати примусово.
https://twitter.com/1964Matov Владимир Матов
- Присоединяюсь к поздравлениям мировых лидеров с днём рождения Путина.
- Так его же никто из мировых не поздравил.
- Вот к ним и присоединяюсь.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Боже, выросло уже целое поколение россиян, которые не видели настоящих пышных кремлевских похорон!
Бабуся аж підскочила і захоплено, з гумором, почала розповідати кумедні факти "перегонів на лафетах". Ми їй побажали доброго здоров'я і довгих років життя. Щоби передала молодому поколінню все те що не встигла розповісти нам.
Осень гибридного наступления: операция «через народовластие к федерализации»
09:41 | 07.10.2020
https://i2.wp.com/sprotyv.info/wp-content/uploads/2020/10/49835517_303.jpg?fit=700%2C394&ssl=1
Старт нового политического сезона отметился не только акцентами на теме местных выборов и активизацией внутренней политической борьбы. Властная команда четко очертила актуализацию темы «народовластия»: референдумы, консультативные опросы и желание «посоветоваться с народом». К чему бы это? И к https://sprotyv.info/news/vijna-i-russkij-mir-yak-propaganda-rf-pronikaie-v-infoprostir-ukraini?amp чему может привести ?
Рекомбинация, или Работа врага над ошибками
В 2014 году, выполняя операцию по завоеванию Крыма, Россия действовала в такой последовательности: создание пророссийских парамилитарных («казачьих») группировок на полуострове-задействование сил ЧФ и введение войск («зеленые человечки»)-оккупация-организация и проведение «референдума» ради выявления «воли народа»-аннексия как выполнение «воли народа» о «воссоединении Крыма с Россией». Как следствие, Кремль получил непризнание референдума, который проводился не в соответствии с законами Украины и под дулами автоматов оккупантов; непризнание всех дальнейших действий России; наложение на нее санкций со стороны Запада, пишут авторы Михаил Гончар, Владимир Горбач и Сергей Савченко для издания https://zn.ua/internal/osen-hibridnoho-nastuplenija-operatsija-cherez-narodovlastie-k-federalizatsii.html ZN .
Во время развертывания следующего этапа спецоперации - на Востоке Украины - алгоритм был шаблонный, но с определенными особенностями: создание и переброска в Донбасс парамилитарных группировок-захват «народом Донбасса» административных зданий-провозглашение неконституционных органов власти-развертывание вооруженной борьбы «народного ополчения» против «киевской хунты»-введение войск под лозунгом «ихтамнет»-проведение «выборов» с фальсификацией их результатов. Как следствие, Россия вновь получила непризнание выборов, проводившихся не по украинским законам, под дулами автоматов оккупантов и незаконных военных формирований, фактическое признание Западом России ответственной за агрессию, усиление санкционного режима.
Результатом работы над ошибками стало усовершенствование технологии гибридной войны по ходу самой агрессии. Во избежание негативных для РФ последствий алгоритм рекомбинируется. Упрощенно это выглядит так: приведение через демократические выборы в органы местной власти представителей заранее подготовленных агрессором отдельных региональных политических сил на Востоке и Юге Украины - организация и проведение референдума по новому украинскому закону легитимной местной украинской властью (легитимная «воля народа»), при необходимости фальсификация его результатов местной властью или непризнание результатов там, где не удастся достичь желаемого, - взятие на себя местной властью функций центральной власти, опираясь на волю народа, - в случае негативной реакции Киева развертывание силового (вооруженного) противостояния под лозунгом «защита воли народа» - введение войск агрессора под видом миротворческой операции ради защиты соотечественников с российскими паспортами.
А теперь пришло время сложить пазлы, чтобы увидеть картину полностью…
Навязчивое желание посоветоваться с народом
С самого начала работы новой сессии парламента 2 сентября 2020 года главный из «Слуг народа» Александр Корниенко предложил комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства https://zn.ua/internal/voprosy-k-oprosu.html позволить ЦИК проводить опрос общественного мнения . В действительности в законопроекте №4043 «О внесении изменений в закон «О Центральной избирательной комиссии» в отношении опросов общественного мнения речь шла, скорее, об обязательстве, а не праве ЦИК.
Уже 15 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» будет внесен в сессионный зал для рассмотрения во втором чтении в середине октября. И добавил, что другие законопроекты, касающиеся народовластия, сейчас нарабатываются. «Закон об украинском референдуме - это первый законопроект из большого сонма законов о народовластии. Мы уже на сегодняшний день подготовили такие проекты в первой редакции, - это вопрос о местном референдуме, это вопросы, касающиеся народной законодательной инициативы, это вопросы, касающиеся возможности отзыва любого должностного лица или депутата своих полномочий, возможность наложения (народного. - Авт.) вето на принятый (закон. - Авт.) или законопроект, или любой акт местного самоуправления», - сказал Стефанчук.
Собственно с этими идеями Р.Стефанчук и пришел к руководству Верховной Рады осенью прошлого года, когда еще гремел «турборежим» в законотворчестве. В политических и экспертных кругах этот перечень инициатив вызвал откровенное удивление и вопрос - а зачем это все? Но педалирование темы народовластия кажется неожиданным и неуместным только при поверхностном наблюдении за политическим процессом. Если же посмотреть на это системно, в контексте ведения против нашей страны гибридной агрессии, то все становится на свои места в осуществляемом Россией плане: преобразование Украины в failed state и в конечном результате - уничтожение украинской государственности.
Возможное развитие событий
Уже по состоянию на середину лета 2020 года фиксировались отдельные признаки реализации РФ операций, аналогичных тем, которые она проводила в 2013-2014 гг., которые характерны для первого этапа подготовки операции стратегического уровня. Среди таких признаков определяющими являются:
- создание новых и усиление существующих информационных площадок;
- массированное (дез)информационное влияние на украинское общество;
- повышение активности существующих и ускоренное создание новых российских политических проектов, в том числе действующих под проукраинскими лозунгами.
Анализ текущей обстановки свидетельствует, что стратегическая операция России внутри Украины находится на втором этапе подготовительного периода - этапе мобилизации группировок для проведения активных действий по политической, военной (парамилитарной), экономической и информационной линиям. Перехода к следующему, третьему этапу, - объединению структур в едином центре - надо ожидать уже в октябре-ноябре 2020-го.
Вероятность прямой военной агрессии, в ее традиционном понимании, снизилась с учетом ряда внешних и внутренних факторов и динамики их изменений в неблагоприятную для России сторону. Во-первых, Вооруженные силы Украины окрепли, и потери россиян будут неприемлемо большими. Во-вторых, для ведения широкомасштабных операций наземными группировками надо провести операцию по захвату преимущества в воздухе. Она состоит в уничтожении объектов Воздушных сил Украины на всей территории Украины. Тем более это нужно для проведения массированных десантных операций. РФ не сможет неделями наносить воздушные удары без вмешательства мирового сообщества. В-третьих, изменилось внутриполитическое положение в самой РФ, где накопился и дает о себе знать серьезный протестный потенциал. В-четвертых, не по кремлевскому сценарию пошли президентские выборы в Беларуси и поствыборное положение в стране. В-пятых, отравление Навального осложнило международное положение правящей кремлевской группировки.
Кроме этого, ситуация на Южном Кавказе и вооруженная эскалация старого конфликта между Арменией и Азербайджаном также отвлекает внимание Кремля, да еще и угрожает осложнениями отношений с Турцией. К тому же Россия хочет любой ценой достроить «Северный поток-2», а прямое военное вторжение в Украину привело бы к попаданию проекта под санкции.
Следовательно, по нашему мнению, развитие событий будет базироваться на закономерностях ведения гибридной войны с учетом опыта, приобретенного агрессором на предыдущих этапах. В основу действий будет положен базовый алгоритм нелинейных процессов.
Ложно-целевое программирование
После выборов 2019 года украинское общество с целью его дезориентирования и дальнейшей атомизации подвергается новой волне ложно-целевого программирования. Оно осуществляется по нескольким направлениям, программно оформленным следующим образом:
- Россия - не враг, надо любым путем вернуться к миру с ней;
- главное - вернуть людей и территории, условия возврата - вопрос второстепенный;
- надо полностью восстановить экономические связи с Россией, только это приведет к экономическому спасению Украины;
- Запад - враг, потому что он разжег и поддерживает российско-украинскую войну, надо разорвать отношения с Западом, прежде всего финансовые (МВФ, Всемирный банк) и экономические (соглашение об ассоциации с ЕС), поскольку они грабительские и вредят Украине;
- все беды украинцев - в засилии центральной власти, все регионы богатые, но Киев забирает все себе, поэтому надо добиваться передачи больших полномочий на места (самостоятельное определение налоговой политики, формирование независимых от Киева правоохранительной, судебной системы и т.п.);
- у каждого региона есть свои собственные культурные, религиозные и исторические ценности и предпочтения, и из-за этого все конфликты; надо добиться культурной автономии для каждого региона, и конфликты исчезнут.
При этом публично не буде
Звичайно, що всі його симпатії належать Медведчуку.
Але Медведчук є лише керівником невеликої фракції у парламенті.
А в Зеленського вже таки влада і він може приймати рішення щодо змін до Конституції тощо.
І тому зараз відбувається змагання - хто більше сподобається Путлєру!
