СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України попередила спробу створення у нашій державі осередку міжнародного неонацистського угруповання, яке причетне до вчинення у різних країнах світу терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність іноземці здійснювали у Києві, Харкові та Львові.

Вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах.

Встановлено, що іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.

Співробітники СБУ своєчасно викрили і задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою "філію" у нашій країні.

Служба безпеки України на підставі положень Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" винесла рішення про примусове повернення вербувальників до країни походження з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном три роки".

СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів 01

СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів 02

СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів 03

Топ коментарі
+9
+7
+6
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та отпустите их они из за карантина страну перепутали.
показати весь коментар
07.10.2020 20:32 Відповісти
Та то файні хлопи. Їх треба відпустити. Пресуйте краще ЛГБТ.
показати весь коментар
07.10.2020 20:32 Відповісти
Чухня какая то.
показати весь коментар
07.10.2020 20:32 Відповісти
Яка країна? Нарасєя?
показати весь коментар
07.10.2020 20:33 Відповісти
СБУ разоблачила двух иностранцев при попытке создания ячейки международной террористической группировки неонацистов - Цензор.НЕТ 1402
показати весь коментар
07.10.2020 20:44 Відповісти
выдать по взрывчатке и на маскву, скажете, ведь не даром, москва, спаленная пожаром, Французам отдана?
показати весь коментар
07.10.2020 20:37 Відповісти
вступайте у партію лаптєскрєпніков-зігомьотов!
слава *****!
показати весь коментар
07.10.2020 20:44 Відповісти
Лучше бы хоть одного рашиста поймали.А эти ,что вам плохого сделали?
показати весь коментар
07.10.2020 20:54 Відповісти
кацапські вилупки і почітатєлі *****...
показати весь коментар
07.10.2020 20:54 Відповісти
Докази? Нема звісно, як і мізків.
показати весь коментар
07.10.2020 21:00 Відповісти
Шото мне эти фоточки в исполнении СБУ больше кацапскую пропаганду образца 2014-2015 напоминают.
показати весь коментар
07.10.2020 21:11 Відповісти
******* маячнею.Зараз в тренді кричати за нацистів.Он навіть в США є організація антіфа.Та й всюди до влади в світі приходять комуняки.А щодо расизму,то він буде завжди.Поїдьте в Швецію,в місто Мальме і скоріше за все,ви станете расистом.А ще раси і народи не рівні і ніколи не будуть рівні.
показати весь коментар
07.10.2020 21:16 Відповісти
Українців ******* в расизмі звинувачувати.Хоча саме українців вбивали за етнос.
показати весь коментар
07.10.2020 21:17 Відповісти
Ті, хто вбивав, ті і звинувачують.
показати весь коментар
07.10.2020 21:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/394174 Якщо ви маєте на увазі москалів,то не тільки вони.
показати весь коментар
07.10.2020 21:39 Відповісти
Заметил одну закономерность, когда на цензоре сообщают о каких-то там "иностранцах", то в 95 случаях из 100 речь идет о расеянах.
показати весь коментар
07.10.2020 21:23 Відповісти
Черно-белые маски - Антифу поймали?
показати весь коментар
07.10.2020 21:31 Відповісти
"... с последующим запретом въезда в Украину сроком три года..."

Хтось може пояснити , чому в'їзд ( так само як і тим хто нелегально відвідував Крим) заборонено на 3 роки, а не навічно?
показати весь коментар
07.10.2020 22:05 Відповісти
Задєржана мєждународная банда расістов-нєонацістов.
Шоп сойті за мєстних, вони вимазалися зубной пастой. На том і погорєлі. )))

СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів - Цензор.НЕТ 6113
показати весь коментар
07.10.2020 22:19 Відповісти
И шо теперь партию неонациста-педофила - шария, запретят в Украине?!
показати весь коментар
07.10.2020 22:34 Відповісти
Може то IRA? Наче білі, але я щось не чув аби на ерефії неонацисти вибухи чинили.
показати весь коментар
08.10.2020 09:20 Відповісти
 
 