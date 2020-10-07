СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України попередила спробу створення у нашій державі осередку міжнародного неонацистського угруповання, яке причетне до вчинення у різних країнах світу терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність іноземці здійснювали у Києві, Харкові та Львові.

Вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах.

Встановлено, що іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.

Співробітники СБУ своєчасно викрили і задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою "філію" у нашій країні.

Служба безпеки України на підставі положень Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" винесла рішення про примусове повернення вербувальників до країни походження з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном три роки".