СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України попередила спробу створення у нашій державі осередку міжнародного неонацистського угруповання, яке причетне до вчинення у різних країнах світу терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність іноземці здійснювали у Києві, Харкові та Львові.
Вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах.
Встановлено, що іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.
Співробітники СБУ своєчасно викрили і задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою "філію" у нашій країні.
Служба безпеки України на підставі положень Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" винесла рішення про примусове повернення вербувальників до країни походження з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном три роки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
слава *****!
https://sprotyv.org/u-gromadskij-radi-pry-minoborony-znajshly-separatysta-iz-myrotvortsya/?fbclid=IwAR0M1qy3BP4ghnjvgMSn5Nx7l6vj5DSenlgi3jwh-Zd_baPMoLnxiSU58cw
Хтось може пояснити , чому в'їзд ( так само як і тим хто нелегально відвідував Крим) заборонено на 3 роки, а не навічно?
Шоп сойті за мєстних, вони вимазалися зубной пастой. На том і погорєлі. )))