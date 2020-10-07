УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4825 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
5 581 13

Слідчий ДБР вимагав $80 тис. за відкриття провадження і тиск на слідчого Нацполіції

Слідчий ДБР вимагав $80 тис. за відкриття провадження і тиск на слідчого Нацполіції

Слідчий ТУ ДБР у Полтаві і старший оперуповноважений з особливо важливих справ Полтавського управління ДВБ Нацполіції, прикриваючись зв'язками з керівництвом бюро, вимагали хабар у розмірі 80 тисяч доларів за відкриття провадження стосовно слідчого Нацполіції. Їм, а також ексрадникові голови Полтавської ОДА, пред'явлено підозру та обрано запобіжні заходи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів начальник Управління з розслідування військових злочинів ДСУ ДБР Ярослав Льошенко.

За словами Льошенка, ці гроші правоохоронці вимагали за те, що відкриють кримінальне провадження і вестимуть розслідування, щоб чинити тиск на слідчого Нацполіції.

"До слідчого теруправління ДБР звернувся із заявою громадянин, який проходить учасником по іншому кримінальному провадженні, її розслідує Нацполіція. Слідчий ДБР переконав громадянина в тому, що відкрив провадження і проводить слідчі дії проти поліцейського. Хоча такої справи не було. Він увійшов до Єдиного реєстру досудових розслідувань, змінив фабулу в одній зі справ, відкритій за рішенням суду, і показав виписку з реєстру заявникові. Під цю вигадану справу він допитував людей, всі ці документи вилучено, - розповів Льошенко. - Намір на одержання неправомірної вигоди спочатку виник у слідчого ДБР та оперуповноваженого ДВБ НПУ, ексрадник голови ОДА з'явився вже на останній зустрічі".

Як повідомили в ДБР, під час цієї зустрічі громадянину повідомили про те, що він негайно має віддати 40 тисяч доларів або розслідування і подальшого тиску на поліцейського не буде. А щоб убезпечити себе, учасники схеми сказали йому принести гроші до одного з пунктів обміну валюти.

Читайте також: Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За словами Льошенка, загальна сума неправомірної вигоди становила 80 тисяч доларів. "Вони обманювали людину, прикриваючись зв'язками з керівництвом ДБР, цим і мотивували вартість. Вони фактично брали гроші на той момент нібито під виконуючого обов'язки директора ДБР, який з їхніх слів повинен був узяти справу під особистий контроль. Вони не соромилися згадувати його прізвище, ім'я, це задокументовано, - зазначив він. - Ми не замовчуємо такий факт, тому що нам важливо, щоб люди розуміли, що система самоочищається і довіра до органу для нас важлива".

Він також підкреслив, що слідчим шляхом перевіряється можлива причетність підозрюваних до подібних злочинів. І якщо є люди, яким вони робили подібні пропозиції, їх просять дати свідчення.

Правоохоронців і ексрадника затримали 30 липня під час спільної операції Управління внутрішнього контролю та Головного слідчого управління Держбюро розслідувань. Їм пред'явлено підозру за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України. У справі призначено три експертизи. Найближчим часом досудове слідство буде закінчено.

Автор: 

хабар (4789) Нацполіція (15498) слідчий (87) ДБР (3736)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Вернулись во времена Хряка.Наголосовали..
показати весь коментар
07.10.2020 20:41 Відповісти
+3
конечно же не на зарплату а прессовать, крышевать и запугивать .
показати весь коментар
07.10.2020 20:40 Відповісти
+2
вот это набрали туда луТших из луТших утьірков! интересно какие ж там зарплаты если чмошники гбр-Овские требовали 80 штук пиндосский рублей?
показати весь коментар
07.10.2020 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пересрали все, думают у Гео на всех компромат есть.
показати весь коментар
07.10.2020 20:34 Відповісти
Думали вот они, честные украинцы, ааа ннннет, такие же ублюдки как и их паханы.
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
Тоже новость. Это вообще стандартный бизнес всех следователей. Шо милиции, шо полиции, шо ГРБ, що МБР, КБР, ЗБР... А что, они на зарплату должны существовать?
показати весь коментар
07.10.2020 20:39 Відповісти
конечно же не на зарплату а прессовать, крышевать и запугивать .
показати весь коментар
07.10.2020 20:40 Відповісти
Может они пока просто не знают, что с коррупцией в стране уже покончено?
показати весь коментар
08.10.2020 10:09 Відповісти
Вернулись во времена Хряка.Наголосовали..
показати весь коментар
07.10.2020 20:41 Відповісти
вот это набрали туда луТших из луТших утьірков! интересно какие ж там зарплаты если чмошники гбр-Овские требовали 80 штук пиндосский рублей?
показати весь коментар
07.10.2020 20:41 Відповісти
Они на "подножном корме". Зарплата идет в "общак" начальству - на ремонт кабинетов, канцелярские принадлежности и т.д. и т.п.
показати весь коментар
07.10.2020 20:49 Відповісти
Ужас ! Это те у которых носки по 8 000
показати весь коментар
07.10.2020 21:04 Відповісти
Ну просто красавец! И кто сказал,что в этой стране есть будущее?!
показати весь коментар
07.10.2020 21:10 Відповісти
Любители творчества О.Гончара опять обосрались
показати весь коментар
07.10.2020 21:18 Відповісти
суммы просто жесть!
сколько ворам не плати зп, они все равно будут красть и брать взятки
показати весь коментар
07.10.2020 21:47 Відповісти
За такое скотство только гелетина или верёвка ,расстрела мало будет
показати весь коментар
08.10.2020 00:58 Відповісти
 
 