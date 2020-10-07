Слідчий ДБР вимагав $80 тис. за відкриття провадження і тиск на слідчого Нацполіції

Слідчий ТУ ДБР у Полтаві і старший оперуповноважений з особливо важливих справ Полтавського управління ДВБ Нацполіції, прикриваючись зв'язками з керівництвом бюро, вимагали хабар у розмірі 80 тисяч доларів за відкриття провадження стосовно слідчого Нацполіції. Їм, а також ексрадникові голови Полтавської ОДА, пред'явлено підозру та обрано запобіжні заходи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів начальник Управління з розслідування військових злочинів ДСУ ДБР Ярослав Льошенко.

За словами Льошенка, ці гроші правоохоронці вимагали за те, що відкриють кримінальне провадження і вестимуть розслідування, щоб чинити тиск на слідчого Нацполіції.

"До слідчого теруправління ДБР звернувся із заявою громадянин, який проходить учасником по іншому кримінальному провадженні, її розслідує Нацполіція. Слідчий ДБР переконав громадянина в тому, що відкрив провадження і проводить слідчі дії проти поліцейського. Хоча такої справи не було. Він увійшов до Єдиного реєстру досудових розслідувань, змінив фабулу в одній зі справ, відкритій за рішенням суду, і показав виписку з реєстру заявникові. Під цю вигадану справу він допитував людей, всі ці документи вилучено, - розповів Льошенко. - Намір на одержання неправомірної вигоди спочатку виник у слідчого ДБР та оперуповноваженого ДВБ НПУ, ексрадник голови ОДА з'явився вже на останній зустрічі".

Як повідомили в ДБР, під час цієї зустрічі громадянину повідомили про те, що він негайно має віддати 40 тисяч доларів або розслідування і подальшого тиску на поліцейського не буде. А щоб убезпечити себе, учасники схеми сказали йому принести гроші до одного з пунктів обміну валюти.

За словами Льошенка, загальна сума неправомірної вигоди становила 80 тисяч доларів. "Вони обманювали людину, прикриваючись зв'язками з керівництвом ДБР, цим і мотивували вартість. Вони фактично брали гроші на той момент нібито під виконуючого обов'язки директора ДБР, який з їхніх слів повинен був узяти справу під особистий контроль. Вони не соромилися згадувати його прізвище, ім'я, це задокументовано, - зазначив він. - Ми не замовчуємо такий факт, тому що нам важливо, щоб люди розуміли, що система самоочищається і довіра до органу для нас важлива".

Він також підкреслив, що слідчим шляхом перевіряється можлива причетність підозрюваних до подібних злочинів. І якщо є люди, яким вони робили подібні пропозиції, їх просять дати свідчення.

Правоохоронців і ексрадника затримали 30 липня під час спільної операції Управління внутрішнього контролю та Головного слідчого управління Держбюро розслідувань. Їм пред'явлено підозру за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України. У справі призначено три експертизи. Найближчим часом досудове слідство буде закінчено.