Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського

Міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України, документ було підписаний в середу в присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Великій Британії,

"Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі. Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проектів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні", - отмечается в сообщении.

07.10.2020 21:06
07.10.2020 20:55
Так нахєра тоді вибрали цю катастрофу ходячу?
07.10.2020 21:04
А еще там присутствовали садовник и уборщица.Ваве поставить свой каракуль под документом не дали?
07.10.2020 20:50
07.10.2020 20:50
Коттоне мокшанський, попроси свого кібєрпрапорщика, щоб він тобі прочитав, і розтлумачив:
«Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере. Источник: https://censor.net/ru/n3223568»:
07.10.2020 20:53
07.10.2020 20:53
Це ти від хвилювання так часто коми в реченні ліпиш?
07.10.2020 21:18
07.10.2020 21:18
Меморандум - это записка о намерениях сторон. Ни о чем.
07.10.2020 20:50
07.10.2020 20:50
Хотите завалить дело - подпишите меморандум. (Остап Бендер, "Золотой теленок")
07.10.2020 21:11
07.10.2020 21:11
Це як вроді Будапештського меморандуму, - обіцяв пан кожух.
07.10.2020 21:28
07.10.2020 21:28
Британцям треба добре слідкувати, щоб ті кошти не розтягнули вовині друзяки.
07.10.2020 20:51
07.10.2020 20:51
Они ничего не дадут. Беня может облизать капающую на пейсы слюну.
07.10.2020 20:52
07.10.2020 20:52
Они и не дадут деньгами. Там в основном будут ракетные катера, построенные на эти средства самими британцами.
07.10.2020 21:06
07.10.2020 21:06
А Зєлєнскій про це знає? Він сподіваюся грішми взяти. Британські катери сплави и не те, що впжеюко, але й вкрай небезпечно. 😊
07.10.2020 21:58
07.10.2020 21:58
И где ж тут сейчас "зраду" будут искать?)
07.10.2020 20:51
07.10.2020 20:51
А чего её искать? Вон она, с потолстевшей мордой, на фотографии под заголовком.
07.10.2020 21:01
07.10.2020 21:01
Зраду ищи в своем пустом кошельке, лапоть.
07.10.2020 21:04
07.10.2020 21:04
Блин , нет там ее, лаптевая, вы наша)))
07.10.2020 21:23
07.10.2020 21:23
Шо , опять меморандум ? Уже был один меморандум - Будапештский
07.10.2020 20:51
07.10.2020 20:51
На этот раз всё по чеснАчку.
07.10.2020 20:56
07.10.2020 20:56
Не лох знову наобіцяє сім мішків вовни))))
07.10.2020 20:52
07.10.2020 20:52
Меморандум? Ясно.
07.10.2020 20:52
07.10.2020 20:52
*****,он хоть сыграл им на рояле?
07.10.2020 20:54
07.10.2020 20:54
Вот при сывочолом Локхид Мартин в Николаеве Замвольты строить собирался .А при зеленых уже передумал...верните гетьмена !
07.10.2020 20:55
07.10.2020 20:55
Чи й не досягнення.
07.10.2020 20:55
07.10.2020 20:55
07.10.2020 20:55
07.10.2020 20:55
Знаешь , Александр, я так скажу в США , к примеру, не важно , кто побеждает на выборах - там все правительство обьеденяется вокруг решения проблемы, а у нас да вот такая х-ета
07.10.2020 21:01
07.10.2020 21:01
Так нахєра тоді вибрали цю катастрофу ходячу?
07.10.2020 21:04
07.10.2020 21:04
Щоб діючу скинути нах..
07.10.2020 21:35
07.10.2020 21:35
То ти погоджуєшся, що ДІЮЧУ!!! потрібно скидати нах? 😉😊
07.10.2020 22:00
07.10.2020 22:00
я вам так скажу на текущих местных выборах я просто испорчу бюлитень
08.10.2020 05:24
08.10.2020 05:24
Якщо ти українець то голосуй за українців! Коли ж ти зіпсуєш бюлетень або не прийдеш на вибори то це лише потішить жидів та кацапів. Саме так блазень і став президентом...
08.10.2020 09:25
08.10.2020 09:25
В таком случае, зачем же заморачиваться, выборы какие-то устраивать, деньги тратить, время терять: объединяйся - да и всех дел?
Например, почему бы Вам не подать нам пример и не "объединиться" с Рабиновичем, агентом с погонялом "жОлудь", или с Кивой?
А то и с Шарием?
08.10.2020 09:00
08.10.2020 09:00
Уважаемый, объединяйтесь с кем хотите, в моих словах смысл в том, что 99% политиков в Украине идут во власть решать свои вопросы, либо вопросы олигархов и т д, а надо решать вопросы государственные - не вижу я за кого там сейчас голосовать - у нас ни при одном режиме за всю историю независимости не было в стране верховенства права, а люди у любой ветки власти становились богачами не по зарплате, такая была надежда , что Петр после закона о декларациях чиновников , введет закон о конфискации незаконно нажитого , но нет куда там - ротендамы и т д.
08.10.2020 09:30
08.10.2020 09:30
Так было до избрания Трампа. Сейчас все иначе. Сейчас по сути нет демократов и республиканцев, но есть враги США, которые маскируются под сторонников действующего главы, и патриоты, которым не чужда судьба их страны.
08.10.2020 11:59
08.10.2020 11:59
Ща замузіцірую!

07.10.2020 20:58
07.10.2020 20:58
Холст, масло, 2020 год. Неизвестный художник.
"Герцог и шут".
07.10.2020 21:07
07.10.2020 21:07
Ленка старше Марины Порошенко выглядит
07.10.2020 21:15
07.10.2020 21:15
Жизнь у Елены тяжелая. Все время между "сосен" мужа искать приходится.
07.10.2020 21:19
07.10.2020 21:19
Естесно бо пока пианист на рояле играл его жэ вместо пианино наверно была
07.10.2020 21:19
07.10.2020 21:19
Так манька недоразвитая с рождения и тяжелее кредитки ничего в руках не держала, плюс ботокс
07.10.2020 21:30
07.10.2020 21:30
Не правда .Держала и потяжелее .Стакан с вискарем и перец у петрушки ((
07.10.2020 22:39
07.10.2020 22:39
как труп. Прости.
07.10.2020 21:33
07.10.2020 21:33
Ты шыколадные окуляри снимай иногда
07.10.2020 21:37
07.10.2020 21:37
... Вміють британці принизити ввічливо і невідворотно...
08.10.2020 09:27
08.10.2020 09:27
Ну это хорошо!
07.10.2020 21:00
07.10.2020 21:00
07.10.2020 21:02
07.10.2020 21:02
07.10.2020 21:06
07.10.2020 21:06
Що, погано замаскували? Ех...
07.10.2020 21:33
07.10.2020 21:33
"подписание, это прежде всего учёт и контроль присутствием" (из заветов маринованного вошдя)
07.10.2020 21:04
07.10.2020 21:04
Пока суть да дело Украину сдадут ******* на блюдечке с каемочкой.
07.10.2020 21:06
07.10.2020 21:06
Хана военной сфере...
07.10.2020 21:07
07.10.2020 21:07
а є хоч якісь історичні факти, що ХОЧА Б ОДИН підписаний Україною з Заходом "меморандум" був ВИКОНАНИЙ????
07.10.2020 21:10
07.10.2020 21:10
Обіцянка-цяцянка, цей ме меморандум, а зебіли в екстазі рвуть на собі рубахи, який бубочка видатний дипломат.
07.10.2020 21:12
07.10.2020 21:12
Молодец Зеленский. При Порошенко такого не было.
07.10.2020 21:14
07.10.2020 21:14
Если бы еще этот бродячий музыкант понимал, что происходит...
07.10.2020 21:18
07.10.2020 21:18
Все він розуміє. Це він талановито дурня грає. А дурні, насправді, українці, а не Зєля.
07.10.2020 21:29
07.10.2020 21:29
Розуміє? Не той рівень...
07.10.2020 21:44
07.10.2020 21:44
Та все він розуміє. Це ви не розумієте.
07.10.2020 22:44
07.10.2020 22:44
Факинг пианист кинул Бритов! Это просто эпик!!!
07.10.2020 21:16
07.10.2020 21:16
Опстчім чергова зрадозрадна зрада!!
07.10.2020 21:18
07.10.2020 21:18
Зєля вкрав 2,5 ярда баксів в https://biz.censor.net/news/3223445/rezervy_natsbanka_upali_za_mesyats_na_25_milliarda/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74791226 І за це не сів на довічне з конфіскацією, а отримав ще ярд з гаком від британців. Зєля так і Пєцю дожене
07.10.2020 21:27
07.10.2020 21:27
Не верю - Константин Сергеевич Станиславский; -- В договорняки с россией верю, а в договор с Великобританией - Не верю !!!
07.10.2020 21:29
07.10.2020 21:29
Ну у каждого своя вера и свое видение. Зачастую бывает диаметрально противоположное. Это как к примеру у мухи и пчелы. Каждый видит свое.
07.10.2020 21:36
07.10.2020 21:36
Правильно делаешь! Меморандум это типа бумага о намериниях! Неофициальный документ!
07.10.2020 21:41
07.10.2020 21:41
Колома радостно потирает руки
07.10.2020 21:34
07.10.2020 21:34
07.10.2020 21:35
07.10.2020 21:35
Ну и нафига он там присутствовал? Чтобы цифру проконтролировать?
07.10.2020 21:46
07.10.2020 21:46
На самом деле хорошие деньги. Это вам не пару млн. евро в кредит на катера, или джавелины "в подарок", правда за ваши деньги. Конечно, просто так, ничего никто не даёт, но в хозяйстве пригодится.
07.10.2020 21:46
07.10.2020 21:46
Ще ніхтоі нічого не дав.
07.10.2020 23:40
07.10.2020 23:40
Ну подписал, и хорошо. Ничего же не отдал, а ядерное оружие до него отдали.
07.10.2020 21:48
07.10.2020 21:48
За клоуном нужен глаз а то опять некачественную траву купит
07.10.2020 22:08
07.10.2020 22:08
Порохоботы договорились, а агент фсб зельцман, как обычно присваивает себе все почести
07.10.2020 22:27
07.10.2020 22:27
100%
08.10.2020 00:06
08.10.2020 00:06
Було б добре та ми вже Будапештський меморандум підписували. Договора треба підписувати, а меморандум це таке... піар.
07.10.2020 23:24
07.10.2020 23:24
Ну хто після принизливої публікації в британській пресі про цього блазня буде з ним угоди підписувати? Всі прекрасно розуміють що це "нещасний випадок" - "Ups"
08.10.2020 09:32
08.10.2020 09:32
ой зрадуленция.
08.10.2020 03:28
08.10.2020 03:28
На дороги ,"большую стройку" Все спишут и списдят.
08.10.2020 08:29
08.10.2020 08:29
так написали, наче їм вже виділили бабло. Це МЕМОРАНДУМ. Можу нагадати про Будапештський меморандум і як він виконується )) Як то кажуть "пообіцяти женитись, це не женитись".
08.10.2020 10:24
08.10.2020 10:24
Уже один с ними подписывали в 1994м
08.10.2020 11:03
08.10.2020 11:03 Відповісти
 
 