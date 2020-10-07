Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського

Міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України, документ було підписаний в середу в присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Великій Британії,

"Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі. Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проектів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні", - отмечается в сообщении.

