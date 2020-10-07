Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського
Міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України, документ було підписаний в середу в присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Великій Британії,
"Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі. Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проектів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні", - отмечается в сообщении.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере. Источник: https://censor.net/ru/n3223568»:
Шо , опять меморандум ? Уже был один меморандум - Будапештский
Например, почему бы Вам не подать нам пример и не "объединиться" с Рабиновичем, агентом с погонялом "жОлудь", или с Кивой?
А то и с Шарием?
"Герцог и шут".