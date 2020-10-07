Постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців" винесуть на розгляд ВР на найближчому засіданні, - нардеп "ЄС" Забродський

Регламентний комітет ВР підтримав створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин так званого "вагнергейту".

Про це повідомив у Facebook нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ.

"Влітку суспільство збурила інформація в ЗМІ про ймовірний зрив секретної спецоперації українських спецслужб по затримці російських найманців з ПВК "Вагнер". За широко відомою нині інформацію, ці найманці воювали на Донбасі і були причетні до збиття українських військових літаків і вертольотів, зокрема ІЛ-76МД під Луганськом.

Від самого початку влада спростовувала саме існування операції, але все більше фактів і документів свідчили про зворотне. Коли вбивці наших захисників уникнули покарання і суду в Україні, родичі загиблих військовослужбовців створили петицію з вимогою до Верховної Ради створити ТСК і розслідувати всі обставини спецоперації. Як відомо, протягом лічених днів петиція зібрала більше 25 тисяч підписів.

І ось нарешті відповідну постанову про створення ТСК схвалив профільний комітет і направив на розгляд парламенту. Її мають розглянути вже на найближчому засіданні", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що для створення достатньо буде лише 150 голосів народних депутатів: "І тоді парламентська слідча комісія візьметься вивчити всі факти щодо потенційного зриву секретної спецоперації по затримці вагнерівців, через ймовірний витік інформації з Банкової.

Забродський нагадав, що постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців" ініційовано його політсилою.

"За інсайдерською інформацією, правляча монобільшість планує одночасно внесення низки постанов про створення ТСК для розслідування резонансних інформаційних "вкидів" по "скандалам" часів каденції п’ятого президента… Це помста? Спроба підтримання інформаційного балансу, який за ці півтора року складається явно не на користь правлячої більшості? Жалюгідна спроба тиску? Відповідь може надати лише час", - наголосив нардеп.

Він упевнений, що голосування за проєкт постанови серйозним викликом і одночасно чіткою демонстрацією позиції щодо пов’язаних із "вагнергейтом" питань для значної кількості народних обранців.

"Якщо оприлюднена журналістами та колегами-депутатами інформація виявиться достовірною – це означатиме, що історії з "вагнергейтом" вище військово-політичне керівництво України має серйозну проблему з управлінням діяльністю вітчизняних спецслужб. І в першу чергу у пошуку відповідей на всі запитання по подіям липня-серпня мали б бути зацікавлені представники саме владної команди", - впевнений Забродський.

Читайте також: ДБР більше цікавлять джерела інформації, а не хто "злив" спецоперацію, - Ар'єв про допит в бюро щодо справи "вагнерівців"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Дивіться також: Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.