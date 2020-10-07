ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським

Центр протидії корупції звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової із заявою про скоєння злочину народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Дубінським.

Як уточнюється у Facebook організації, йдеться "про можливе недостовірне декларування, легалізацію злочинних грошей та ухиляння від сплати податків", передає Цензор.НЕТ.

"Загальна вартість статків "простого журналіста" Дубінського становить близько $25 млн доларів. Водночас частина майна не відображена в декларації депутата, що є порушенням закону. Також є всі підстави вважати, що Дубінський фіктивно розлучився, щоб не декларувати численне майно невідомого походження. Приховування майна може також свідчити про те, що Дубінський ухиляється від сплати податків або займається легалізацією незаконно отриманої власності. Тому ми і звернулися до генерального прокурора, адже тільки вона може відкривати кримінальне провадження стосовно народного депутата", - зазначають у ЦПК.

Нагадаємо, депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський очолив список своєї політсили на майбутніх виборах до Київської обласної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції