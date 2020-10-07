УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4136 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
13 144 46

ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським

ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським

Центр протидії корупції звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової із заявою про скоєння злочину народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Дубінським.

Як уточнюється у Facebook організації, йдеться "про можливе недостовірне декларування, легалізацію злочинних грошей та ухиляння від сплати податків", передає Цензор.НЕТ.

"Загальна вартість статків "простого журналіста" Дубінського становить близько $25 млн доларів. Водночас частина майна не відображена в декларації депутата, що є порушенням закону. Також є всі підстави вважати, що Дубінський фіктивно розлучився, щоб не декларувати численне майно невідомого походження. Приховування майна може також свідчити про те, що Дубінський ухиляється від сплати податків або займається легалізацією незаконно отриманої власності. Тому ми і звернулися до генерального прокурора, адже тільки вона може відкривати кримінальне провадження стосовно народного депутата", - зазначають у ЦПК.

ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину слугою народу Дубінським 01

Нагадаємо, депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський очолив список своєї політсили на майбутніх виборах до Київської обласної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції

Автор: 

Центр протидії корупції (297) Венедіктова Ірина (829) Слуга народу (2857) Дубінський Олександр (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Так бєнядіктова сама ж курва закон порушила.
показати весь коментар
07.10.2020 22:21 Відповісти
+20
"ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским" - Пешите сразу прямо в спортлото. Результат будет такой же, но хотя бы без ложных надежд.
показати весь коментар
07.10.2020 22:23 Відповісти
+17
73% дивились Г+Г та фейки дубінського про Порошенка. А ще вони його дубінізми **********. Вони ще не здогадуються, що їх розвели. Тому шшшш, потім їм сюрпиз буде.
показати весь коментар
07.10.2020 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продолжается грызня в зелёном кибуце. Ефим Маркович наскакивает на Евгения Моисеевича.
показати весь коментар
07.10.2020 22:20 Відповісти
Тягают друг друга за пейсы, плюют в вонючие бороды.
показати весь коментар
07.10.2020 22:56 Відповісти
Так бєнядіктова сама ж курва закон порушила.
показати весь коментар
07.10.2020 22:21 Відповісти
О! Курва - це не злочинниця. Не обрадайте курвів. З польської на українську це слово правильно перекладається не одним словом, а цілим реченням, щоб не втратити зміст. "Та, що ходить манівцями" - ось найправильнішк визначення. Тобто це дама, яка не може встояти перед чарами багатьох чоловіків. І це не проститутка, бо займається цим не за гроші, а просто через надмірне бажання. Тобто вона - вільна художниця, яка за великим рахунком радше є таким собі Дон Жуаном у спідниці. А Венедиктова - то піьла брехуха, яка любить гроші і за ці гроші може вчинити таке, що жодна порядна курва ніколи не зробить. Наприклад, відкриє справу проти Стерненка за самооборони власного життя.
показати весь коментар
07.10.2020 23:51 Відповісти
Да посадите вы его уже!
показати весь коментар
07.10.2020 22:21 Відповісти
На кол!
показати весь коментар
07.10.2020 22:25 Відповісти
Да как его посадишь? Он же памятник!
показати весь коментар
07.10.2020 22:25 Відповісти
Рановато, Малюська ще камеру з видом на море не підготовив.
показати весь коментар
08.10.2020 07:44 Відповісти
Вона Бєнядіктова. тому питання риторичне.
показати весь коментар
07.10.2020 22:23 Відповісти
"ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским" - Пешите сразу прямо в спортлото. Результат будет такой же, но хотя бы без ложных надежд.
показати весь коментар
07.10.2020 22:23 Відповісти
Ще попробуйте відшукати ту прокуроршу на якійсь із державних дач.
показати весь коментар
08.10.2020 07:42 Відповісти
Куда смотрели 73% избирателей этой самой новой и честной власти?
Трудно поверить что 73% идиотов развели как лохов, но ......
показати весь коментар
07.10.2020 22:24 Відповісти
73% дивились Г+Г та фейки дубінського про Порошенка. А ще вони його дубінізми **********. Вони ще не здогадуються, що їх розвели. Тому шшшш, потім їм сюрпиз буде.
показати весь коментар
07.10.2020 22:28 Відповісти
По ходу да. Но как можно быть такими тупыми? Просто ШОК!
показати весь коментар
07.10.2020 22:30 Відповісти
Тому й Порошенка не посадять, рука руку миє
показати весь коментар
07.10.2020 22:31 Відповісти
А есть за что сажать?
показати весь коментар
07.10.2020 23:10 Відповісти
25 не кращі. Потрібно було до другого туру інших кандидатів.
показати весь коментар
07.10.2020 22:30 Відповісти
Там одни упыри собрались, это насчёт кандидатов.
показати весь коментар
07.10.2020 22:32 Відповісти
Какой народ, такие и кандидаты. А то снова мудрому народу кто-то насрал в штаны.
показати весь коментар
07.10.2020 23:01 Відповісти
Пока "мудрый" народ не осознает что в основном он состоит из дебилов и даунов так и будет продолжаться вся эта херня в стране.
показати весь коментар
07.10.2020 23:09 Відповісти
Так это любого народа касается. Но он знает свой интерес. А наши верят любой брехне, которую им рассказывают.
показати весь коментар
07.10.2020 23:15 Відповісти
Не сбрасывайте со счёта 70 лет светской власти.
Любой народ не изуродован в ссср.
показати весь коментар
07.10.2020 23:31 Відповісти
Действительно. Зачем выбрать преза, который показывал шикарные результаты. Лучше очередное брехло, которое много пообещает. Как Зеленский. Два брехла лучше одного брехла и одного крутого преза.
показати весь коментар
07.10.2020 23:02 Відповісти
Не при хенрю!
показати весь коментар
07.10.2020 23:11 Відповісти
Я считаю что выборы существуют для того чтобы выбирать хорошее и отсекать плохое. Это эволюционный механизм. У нас же получается наоборот. Давайте выкинем всё хорошее, а выберем плохое. Конечно же это не работает. Это как вместо лекарств колоть героин.
показати весь коментар
07.10.2020 23:16 Відповісти
Да,вы правы.
показати весь коментар
07.10.2020 23:32 Відповісти
На нары простистутку каломойши!пускай его ****** в тупой собачий рот, как он любит
показати весь коментар
07.10.2020 22:24 Відповісти
Гдеж таких извращенцев найти? Опять, же надо с кодла слуг урода искать.
показати весь коментар
07.10.2020 22:58 Відповісти
Хто ж єго посадіт? Он же зепутат!

Зебіли його **********, очінь і очінь.
показати весь коментар
07.10.2020 22:25 Відповісти
Так все зебилы щас в унитазе Пороха копошаться чето там ищут
показати весь коментар
07.10.2020 22:33 Відповісти
Напевно, шукають своїх втеклих бактерій.
показати весь коментар
07.10.2020 22:53 Відповісти
Це вони якраз за адресою звернулися,якраз до сажуна корупціонерів.
показати весь коментар
07.10.2020 22:34 Відповісти
Бєнядіктова не бачить причин для відкриття кримінального провадження.
показати весь коментар
07.10.2020 22:42 Відповісти
Не "не видит причин", а говорит, что не видит. Понимаешь разницу?
показати весь коментар
08.10.2020 00:14 Відповісти
Зебил Шабунин накатал заяву зебилу Венедиктовой на зебила Дубинского)
показати весь коментар
07.10.2020 22:43 Відповісти
Дубина - редкая мрази и очень вонючее дерьмо... место такого дерьма на муловых полях ботничей..
показати весь коментар
07.10.2020 22:45 Відповісти
Цензор "дал маху"- запятую профукал ,не 25 а 2,5 млн. , хотя сути этого ублюдка с Г+Г это не меняет.
показати весь коментар
07.10.2020 22:46 Відповісти
Містечкова єврейська мафія, в якій Зельцману відведена роль ширми.
показати весь коментар
07.10.2020 22:47 Відповісти
Блазень не отдаст своего, если садить дубину, то садить надо двоих, вместе в одну камеру, как пауков, и они сожрут друг друга.
показати весь коментар
07.10.2020 22:52 Відповісти
Этого румынского пуделя давно пора потрепать.
показати весь коментар
07.10.2020 22:52 Відповісти
Почему румынского - еврейского
показати весь коментар
08.10.2020 02:10 Відповісти
Ринг, Тищенко с арахамией против дубинского с Леросом. Пусть останется сильнейший
показати весь коментар
07.10.2020 23:08 Відповісти
вєнєдіктовій плювати на такі звернення і по друге щось порохоботи не виють в даному випадку, що Шабунін грантоїд...
показати весь коментар
08.10.2020 09:58 Відповісти
ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським - Цензор.НЕТ 4302
показати весь коментар
08.10.2020 10:01 Відповісти
Так держать, молодец, Виталик!
показати весь коментар
08.10.2020 11:06 Відповісти
 
 