Чоловік із плакатом "З днем народження, Путін" підпалив себе в центрі Петербурга
У центрі Санкт-Петербурга чоловік скоїв самопідпал із плакатом у руках "З днем народження, пане президенте". Це вже другий самопідпал за останній тиждень у Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Мегаполіс"
У Центральному районі Санкт-Петербурга сталася надзвичайна подія - на Ліговському проспекті чоловік скоїв самопідпал. Про подію розповіли очевидці.
Громадянин перетворив себе на палаючий факел біля торгово-розважального комплексу "Галерея". Вогонь охопив тільки його голову і плечі. Вже через хвилину до нього на допомогу поспішили люди, які гасили його одягом.
За словами свідків, чоловік зробив це на знак протесту - перед тим як підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок.
На щастя, йому вчасно допомогли перехожі, а медики, які оперативно прибули, доставили його в лікарню.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5f7d87fc7defe/ Інтерв`ю ***** ТАСС до дня народження - внучкі, дєткі, очєнь человєчноє *****.
Шеремет з Гонгадзе не дожили...
Всі ЗМІ, що у своїй назві мають слово '' правда''- ( комсомольська, економічна, будь-яка);насправді можуть такими не бути... Це ще Іллічівське заповіло...
*****
бывшая = колишня
Кто хотел, тот остановился да посмотрел...
*********
"моск ва", - мерянською мовою "брудна вода".
Він же садист і маніяк.
- Но ведь вы же видите что вы - не Путин, и даже не Кабаева.
- Вижу. Но ведь полиция этого не видит! И арестовывает!
- А подожгли то вы себя зачем?
- Как зачем.. Ведь я же - Путин!
Я в принципе, вообще, не в состоянии понять - ЗАЧЕМ ВЫ СЖИГАЕТЕ СЕБЯ?
Не их, а - себя?
Чтобы что? Чтобы им стало стыдно? Чтобы сделать плохо? Кому - им? Вот этим вот? Чтобы они осознали и прекратили? Чтобы общество осознало и проснулось?
Ну, если ты уже дошел до точки, если решил, что твоя жизнь кончена, ну жги ты их, а не себя!
Палачей, а не жертв.
.....
Покажи приклад.
Ежели решил мужик, что ему не жить, так забрал бы на тот свет с собой как можно попутчиков, все веселее будет.