Чоловік із плакатом "З днем ​​народження, Путін" підпалив себе в центрі Петербурга

У центрі Санкт-Петербурга чоловік скоїв самопідпал із плакатом у руках "З днем ​​народження, пане президенте". Це вже другий самопідпал за останній тиждень у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Мегаполіс"

У Центральному районі Санкт-Петербурга сталася надзвичайна подія - на Ліговському проспекті чоловік скоїв самопідпал. Про подію розповіли очевидці.

Громадянин перетворив себе на палаючий факел біля торгово-розважального комплексу "Галерея". Вогонь охопив тільки його голову і плечі. Вже через хвилину до нього на допомогу поспішили люди, які гасили його одягом.

За словами свідків, чоловік зробив це на знак протесту - перед тим як підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок.

На щастя, йому вчасно допомогли перехожі, а медики, які оперативно прибули, доставили його в лікарню.

Читайте також: З журналісткою, яка спалила себе біля будівлі МВС, прощаються в Росії