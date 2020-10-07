УКР
Чоловік із плакатом "З днем ​​народження, Путін" підпалив себе в центрі Петербурга

У центрі Санкт-Петербурга чоловік скоїв самопідпал із плакатом у руках "З днем ​​народження, пане президенте". Це вже другий самопідпал за останній тиждень у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Мегаполіс"

У Центральному районі Санкт-Петербурга сталася надзвичайна подія - на Ліговському проспекті чоловік скоїв самопідпал. Про подію розповіли очевидці.

Громадянин перетворив себе на палаючий факел біля торгово-розважального комплексу "Галерея". Вогонь охопив тільки його голову і плечі. Вже через хвилину до нього на допомогу поспішили люди, які гасили його одягом.

За словами свідків, чоловік зробив це на знак протесту - перед тим як підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок.

На щастя, йому вчасно допомогли перехожі, а медики, які оперативно прибули, доставили його в лікарню.

Чоловік із плакатом З днем ​​народження, Путін підпалив себе в центрі Петербурга 01

росія (67862) самоспалення (37) Санкт-Петербург (282)
Топ коментарі
+24
Не себя надо убивать, а плешивую тварь!
07.10.2020 22:34 Відповісти
+8
Зацитую Бабченка, хоч він писав про попереднє самоспалення у Нижньому Новгороді:

Я в принципе, вообще, не в состоянии понять - ЗАЧЕМ ВЫ СЖИГАЕТЕ СЕБЯ?
Не их, а - себя?
Чтобы что? Чтобы им стало стыдно? Чтобы сделать плохо? Кому - им? Вот этим вот? Чтобы они осознали и прекратили? Чтобы общество осознало и проснулось?
Ну, если ты уже дошел до точки, если решил, что твоя жизнь кончена, ну жги ты их, а не себя!
Палачей, а не жертв.
07.10.2020 23:06 Відповісти
+7
треба фуйла палити
07.10.2020 22:43 Відповісти
Не себя надо убивать, а плешивую тварь!
07.10.2020 22:34 Відповісти
Бувша Українська, бувша Правда пробила чергове дно.

https://tabloid.pravda.com.ua/person/5f7d87fc7defe/ Інтерв`ю ***** ТАСС до дня народження - внучкі, дєткі, очєнь человєчноє *****.
Шеремет з Гонгадзе не дожили...
07.10.2020 22:38 Відповісти
бдзік показує, то чому би і так званій правді не відкрити своє обличчя.
07.10.2020 22:44 Відповісти
ну тім положнено, а упячка скільки лайна вилила на Пороха за "связі з медведчуком"
07.10.2020 22:49 Відповісти
Андрію, візьміть до Вашої уваги.
Всі ЗМІ, що у своїй назві мають слово '' правда''- ( комсомольська, економічна, будь-яка);насправді можуть такими не бути... Це ще Іллічівське заповіло...
07.10.2020 22:48 Відповісти
Бувша Українська, бувша Правда

*****
бывшая = колишня
07.10.2020 22:51 Відповісти
не вчіть мене української)
07.10.2020 22:53 Відповісти
Хочете сказати, що це марна справа?
07.10.2020 23:06 Відповісти
Видео смотрите. Чувак горит, а на площади человек сто своими делами занимаются
07.10.2020 22:39 Відповісти
Це є сутність рускава міра.
07.10.2020 23:44 Відповісти
Ну что ж вы себя-то сжигаете....
07.10.2020 22:40 Відповісти
треба фуйла палити
07.10.2020 22:43 Відповісти
" Что ж вы так убиваетесь....!? Вы ж так не убьётесь!
07.10.2020 22:51 Відповісти
Много таких попыток было на грязной воде...
Кто хотел, тот остановился да посмотрел...
07.10.2020 22:41 Відповісти
на грязной воде
*********
"моск ва", - мерянською мовою "брудна вода".
07.10.2020 22:56 Відповісти
😊
08.10.2020 16:00 Відповісти
Це дійсно задоволення для фуйла.
Він же садист і маніяк.
07.10.2020 22:42 Відповісти
пускай палят дебилы и рабы, на колени ставать %уйло не ведется, так пусть палят себя, не его а себя, скрепы рабские дают знать о себе
07.10.2020 22:44 Відповісти
Этот протест из той же серии, что челобитную на коленях подавать.
08.10.2020 06:18 Відповісти
Нашёл где себя сжечь- там яблоку негде упасть. "Площадь восстания" самая массовая развязка, где пересекаются несколько станций метро. Помимо самой "Пл. восстания" есть еще "Метро Маяковского", а напротив "Моск.вокзал"(самый крупный ж.д.вокзал в Питере), а впереди большой ТЦ"Галерея", а с боку Невский проспект. По итогу- шансов не спастись у него не было, всегда рядом пару тыс.людей.
07.10.2020 22:46 Відповісти
Зато стал зомби-калекой. Будет время подумать зачем он это сделал. Мне кажется это просто психически нездоровые люди.
07.10.2020 22:56 Відповісти
- Доктор, мне кажется что я Путин и меня надо арестовать и сжечь.
- Но ведь вы же видите что вы - не Путин, и даже не Кабаева.
- Вижу. Но ведь полиция этого не видит! И арестовывает!
- А подожгли то вы себя зачем?
- Как зачем.. Ведь я же - Путин!
07.10.2020 22:47 Відповісти
Зацитую Бабченка, хоч він писав про попереднє самоспалення у Нижньому Новгороді:

Я в принципе, вообще, не в состоянии понять - ЗАЧЕМ ВЫ СЖИГАЕТЕ СЕБЯ?
Не их, а - себя?
Чтобы что? Чтобы им стало стыдно? Чтобы сделать плохо? Кому - им? Вот этим вот? Чтобы они осознали и прекратили? Чтобы общество осознало и проснулось?
Ну, если ты уже дошел до точки, если решил, что твоя жизнь кончена, ну жги ты их, а не себя!
Палачей, а не жертв.
07.10.2020 23:06 Відповісти
Согласен полностью с Бабченко.... Можно было бы взорвать что-нибудь существенное.....Но самоубийца уважительно обратился к кремлёвской крысе.... И непонятно , чем недоволен самоубийца. Внутренней политикой? Внешней? Коррупцией? Бесправием охлоса? Самоубийца - не достаточно дружит с головой....Я не понял его "поздравления"....

.....
08.10.2020 09:21 Відповісти
Привітання? Іронія, я так думаю
08.10.2020 10:23 Відповісти
Зачем себя сжигать заживо сожгите лучше кремль!
07.10.2020 23:17 Відповісти
А самому, слабо?
Покажи приклад.
07.10.2020 23:21 Відповісти
Людина лише написала, що якщо доведений до відчаю- то краще кремлядь палити, а не себе. І ані слова від Сергія не було про те, що він є громадянином расєї і у відчаї.
07.10.2020 23:46 Відповісти
Не тратьте время на объяснения пригожинским....
08.10.2020 09:42 Відповісти
Вот сама не понимаю: ежели решил с собой покончить, так зайди в здание любой росийской администрации (хоть роспотребнадзор) - да и пали там все.
Ежели решил мужик, что ему не жить, так забрал бы на тот свет с собой как можно попутчиков, все веселее будет.
08.10.2020 06:14 Відповісти
Ахах, неисправимые инфантилы, вам же сказал Бабченко - жгите не себя, с их, от тогда будет дела, а этот акт сродни прибиванию мошонки к красной площади
07.10.2020 23:19 Відповісти
Що, ***** до площі прибили?)
07.10.2020 23:47 Відповісти
задорно на России празднуют их ********
07.10.2020 23:33 Відповісти
 
 