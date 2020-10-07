Всеукраїнська акція на підтримку в'язнів Кремля і полонених на Донбасі "Нагадай про кожного" відбудеться 10 жовтня

В суботу, 10 жовтня о 18:30 по всій Україні відбудеться акція "Нагадай про кожного".

Про це повідомляють організатори в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадай про кожного. Про тих, хто досі у полоні ворога. Про тих, кого убивали і катували. Про тих, кого рідні не втрачають сподівань побачити живими. Нагадай собі, владі, країні та усьому світу, що у нас війна з Росією, що наших громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам за любов до України. Нагадай про важливих людей і важливі події.



Ми підтримаємо наших полонених та рідних зниклих безвісти. Про них почують усі.



Також гасло нашої акції набуде й іншого значення - нагадай про кожного, хто забув свої обіцянки, хто забув про відповідальність за проблеми полону і зниклих безвісти, хто не може або не хоче покарати вбивць українців", - зазначається в описі події.



Також оприлюднено вимоги до влади:

Прийняття закону про полонених, який законодавчо фіксує правовий статус та закріплює необхідну соціальну допомогу.



Прийняття закону про воєнні злочини, що дасть змогу імплементувати норми міжнародного права, у такий спосіб підтвердивши спроможність України судити за міжнародні злочини, які є загальновизнані у світі, до яких не застосовують строків давності.



Забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, та дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях.



Визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених та зниклих безвісти, експолоненими та державними органами.



Забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених. Не секрет, що звільняють не лише героїв. Були неодноразові випадки, коли звільняли організаторів "референдумів", катівників на підвалах. Такі злочинці мають нести покарання.

"Нагадаємо про все це Президенту, Кабміну, Міністерствам, СБУ і кожному-кожному народному депутату. Нагадуйте разом з нами", - закликають організатори.