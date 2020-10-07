До суду направлено справу щодо співробітника СБУ, який замість службових відряджень судив футбольні матчі, - ДБР

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до суду кримінальне провадження за звинуваченням співробітника Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України в тому, що він під час службових відряджень самовільно відлучався з місця служби, щоб бути арбітром на футбольних матчах.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів начальник Управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018-2019 років цього співробітника СБУ відправляли в регіони з метою надання методичної та практичної допомоги під час проведення робіт з технічного захисту інформації. Але він, вважаючи, що керівництво не перевірятиме і не контролювати його фактичне перебування у відрядженнях за певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, понад 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь у суддівстві футбольних матчів як арбітр", - говорить Льошенко.

Співробітникові ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України від 5 червня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 409 КК України. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Матеріали кримінального провадження направлено до Вінницького міського суду. Перше судове засідання призначено на 15 жовтня.

