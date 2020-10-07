УКР
До суду направлено справу щодо співробітника СБУ, який замість службових відряджень судив футбольні матчі, - ДБР

До суду направлено справу щодо співробітника СБУ, який замість службових відряджень судив футбольні матчі, - ДБР

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до суду кримінальне провадження за звинуваченням співробітника Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України в тому, що він під час службових відряджень самовільно відлучався з місця служби, щоб бути арбітром на футбольних матчах.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів начальник Управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018-2019 років цього співробітника СБУ відправляли в регіони з метою надання методичної та практичної допомоги під час проведення робіт з технічного захисту інформації. Але він, вважаючи, що керівництво не перевірятиме і не контролювати його фактичне перебування у відрядженнях за певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, понад 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь у суддівстві футбольних матчів як арбітр", - говорить Льошенко.

Співробітникові ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України від 5 червня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 409 КК України. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Матеріали кримінального провадження направлено до Вінницького міського суду. Перше судове засідання призначено на 15 жовтня.

Правоохоронні органи (2712) СБУ (13377) силовики (2518) ДБР (3736) Льошенко Ярослав (1)
+9
А якби (як всі колеги) їздив на п"янки-гулянки, рибалки, пікніки та полювання, - то ні куя б і не було...
08.10.2020 00:04 Відповісти
+7
я тоже так думаю - выговор с занесением в личное дело и все !!!.. тоже мне нашли страшный криминал сыщики из гбр - он же судил футбольные матчи а не мзду получал с бизнеса..
08.10.2020 00:00 Відповісти
+7
В отличие от бездарных, жадных и одномерно-серых взяточников из спецслужб этот СБУшный футбольный арбитр по крайней мере неординарный, яркий и увлечённый человек.
К тому же человек с квалификацией и высоким уровнем: не просто сидел на стадионах и орал "Гол!" , а действовал в качестве настоящего уважаемого арбитра.
08.10.2020 00:35 Відповісти
Странно.

А разве там хоть кто-то делает свои функциональные обязанности ?
07.10.2020 23:22 Відповісти
не, ну а че вы *********!? это хобби такое у человека...
07.10.2020 23:29 Відповісти
За креативность и безграничную любовь к футболу можно проявить снисхождение и приговорить к условной мере наказания.
07.10.2020 23:56 Відповісти
я тоже так думаю - выговор с занесением в личное дело и все !!!.. тоже мне нашли страшный криминал сыщики из гбр - он же судил футбольные матчи а не мзду получал с бизнеса..
08.10.2020 00:00 Відповісти
В отличие от бездарных, жадных и одномерно-серых взяточников из спецслужб этот СБУшный футбольный арбитр по крайней мере неординарный, яркий и увлечённый человек.
К тому же человек с квалификацией и высоким уровнем: не просто сидел на стадионах и орал "Гол!" , а действовал в качестве настоящего уважаемого арбитра.
08.10.2020 00:35 Відповісти
10000%
08.10.2020 00:48 Відповісти
да так і буде, питання чи встигав він зробити у відрядженнях те для чого їхав, якщо так то шкоди ніякої
08.10.2020 07:53 Відповісти
Цирк імені ЗЄбаканова.
07.10.2020 23:34 Відповісти
На года посмотри, дебил!
07.10.2020 23:50 Відповісти
зебільне, а сказати, що хотіло, 2018-2019!!! коли вже шмаркля стало, і справу при шмарклі в суд затягнули і слідство теж при шмарклєнскіх з бикановим
08.10.2020 07:57 Відповісти
Что в годы войны только не увидишь...https://ua.news/ua/zhytomyrskyj-bronetankovyj-yz-za-afery-vypuskal-tehnyku-so-slaboj-bronej/ Житомирський бронетанковий через аферу випускав техніку зі слабкою бронею ,может этих воришек посадить в эти танки и пусть разминируют на передовой военные российско оккупационные ловушки.
07.10.2020 23:36 Відповісти
А якби (як всі колеги) їздив на п"янки-гулянки, рибалки, пікніки та полювання, - то ні куя б і не було...
08.10.2020 00:04 Відповісти
специально загуглил - 409 ст - это Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, - так судью вроде по ногам не бьют
08.10.2020 00:32 Відповісти
іншим чином
08.10.2020 07:58 Відповісти


Яку лігу судив ? Гроші за це отримував ?
А федерація арбітрів нічого не хоче сказати ?

Яка =винахідлива= людина ...
Чого ж ти не звільнився, "герой", зарплатню отримував і штани протирав. Коли з*являвся на роботу.
08.10.2020 01:28 Відповісти
В высшую и первую лигу без квалификации его никто не допустит! А судить матчи в выходной день между предприятиями района по просьбе трудящихся за символическую плату, еще никто не запрещал!
08.10.2020 01:46 Відповісти
Заздрощі - страшна недуга. Лишень уявіть собі, красивий, спортивно підтянутий, молодий офіцер у вільний від роботи час (як би в робочий, його відразу б з'їли) займається улюбленою справою, при чому, безкоштовно (бо була б інша стаття). І дівчата його *******. А за цим усім спостерігає такий собі жирдяй, якому Галя не дала. І висосує з пальця кримінал. (це лише моя думка, яку я маю на підставі ст. 34 Конституції)
08.10.2020 07:20 Відповісти
А якби не був "білою вороною"...
08.10.2020 07:59 Відповісти
Зачем разглашать секретную информацию? Может офицер работал под прикрытием?
08.10.2020 09:54 Відповісти
Ужос
08.10.2020 10:29 Відповісти
Я думаю - серед футболістів було багато шпигунів... Підозрілі вони - бігають натовпом за одним м'ячем, ніби у магазинах іх немає... Рацію, мабуть, заховали у м'ячі..
08.10.2020 10:39 Відповісти
Ему просто нравиться сидеть одной жопой на двух стульях!
08.10.2020 14:44 Відповісти
Та чего вы начинаете, ну подумаешь пару раз покинул боевой пост, это же ерунда, нашей стране сейчас ничего не угрожает, и сотрудники СБУ могут заниматься в рабочее время хоть бальными танцами!
08.10.2020 15:58 Відповісти
 
 