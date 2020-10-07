До суду направлено справу щодо співробітника СБУ, який замість службових відряджень судив футбольні матчі, - ДБР
Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до суду кримінальне провадження за звинуваченням співробітника Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України в тому, що він під час службових відряджень самовільно відлучався з місця служби, щоб бути арбітром на футбольних матчах.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів начальник Управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018-2019 років цього співробітника СБУ відправляли в регіони з метою надання методичної та практичної допомоги під час проведення робіт з технічного захисту інформації. Але він, вважаючи, що керівництво не перевірятиме і не контролювати його фактичне перебування у відрядженнях за певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, понад 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь у суддівстві футбольних матчів як арбітр", - говорить Льошенко.
Співробітникові ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України від 5 червня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 409 КК України. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Матеріали кримінального провадження направлено до Вінницького міського суду. Перше судове засідання призначено на 15 жовтня.
А разве там хоть кто-то делает свои функциональные обязанности ?
К тому же человек с квалификацией и высоким уровнем: не просто сидел на стадионах и орал "Гол!" , а действовал в качестве настоящего уважаемого арбитра.
Яку лігу судив ? Гроші за це отримував ?
А федерація арбітрів нічого не хоче сказати ?
Яка =винахідлива= людина ...
Чого ж ти не звільнився, "герой", зарплатню отримував і штани протирав. Коли з*являвся на роботу.