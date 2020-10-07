УКР
Новини
6 884 15

Волинянин намагався на саморобному безпілотнику переправити цигарки до Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Луцького загону затримали чоловіка, який намагався за допомогою безпілотника переправити до Польщі контрабандні цигарки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Волинянин намагався на саморобному безпілотнику переправити цигарки до Польщі, - Держприкордонслужба 01

Під час відпрацювання отриманих даних, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції на околиці села Пульмо Шацького району затримали місцевого мешканця, який мав намір незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби.

Чоловік виготовив саморобного безпілотника, за допомогою якого й сподівався переправити через кордон контрабандні цигарки. Під час огляду автомобіля зловмисника правоохоронці виявили і сам товар, який уже був підготовлений до польоту.

Волинянин намагався на саморобному безпілотнику переправити цигарки до Польщі, - Держприкордонслужба 02

Читайте також: З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності

Волинянин намагався на саморобному безпілотнику переправити цигарки до Польщі, - Держприкордонслужба 03

Загалом в багажнику знайшли чотири ящики цигарок без акцизних марок.

Автор: 

безпілотник (4904) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) контрабанда (1834) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Волинська область (911)
Топ коментарі
+8
Не дивно, що перший в Росімперії літак, було створено в Україні.
В Києві.

показати весь коментар
07.10.2020 23:46 Відповісти
+7
Працевлаштуй, Шмигалю хлопця в КБ Антонова - буде від нього користь і тобі залишиться 4 999 вакансій придумати.
показати весь коментар
08.10.2020 00:00 Відповісти
+5
Хлопца не дискреминировать а на линию разграничения с полным боекомплектом беспилотника. Сигареты пусть тоже транспортирует, но уже не для противника а для обеспечения наших частей.
показати весь коментар
07.10.2020 23:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Конструктор ракет Челомей теж із Західної України(зараз Польща, Мазовецьке воєводство.
показати весь коментар
08.10.2020 00:01 Відповісти
Навскидку, видатні українські розробники ракетної, і космічної науки і техніки:
Засядько, Кибальчич, Кондратюк (НАСА офіційно вважає цього українського генія, творцем системи «космічний корабель+місячний посадочний модуль», завдяки взагалі, була здійснено політ і посадка першого землянина на Місяць), Корольов, Янгель, Лозина-Лозинський (розробник «Бурана»), Глушко...
показати весь коментар
08.10.2020 00:39 Відповісти
Какой талантливый мальчик. А почему он до сих пор не в армии? Там такие очень нужны.
показати весь коментар
07.10.2020 23:52 Відповісти
В Карабахе он был бы героем. А у нас зеля запретил преследовать ватников байрактарамии, поэтому патриоты вынуждены запускать беспилотники в Польшу с контрабасом.
показати весь коментар
08.10.2020 00:02 Відповісти
Настоящий патриот не станет такой х-й как контрабас заниматься
показати весь коментар
08.10.2020 00:35 Відповісти
Ну і правильно зробив, НЕХАЙ КУРЯТЬ!
Чому постійно якесь ПСУ погане чіпляється до людей ???
показати весь коментар
08.10.2020 01:06 Відповісти
Генерали з міністрами не можуть забезпечити армію безпілотниками, а якийсь селянин - може! Міняю десяток генералів і два десятка міністрів на цього конструктора!
показати весь коментар
08.10.2020 02:09 Відповісти
Авиамоделисты нигде не пропадут!
показати весь коментар
08.10.2020 08:40 Відповісти
І на фіга ото заважати винахідникам гроші заробляти?
показати весь коментар
08.10.2020 08:45 Відповісти
 
 