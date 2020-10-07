Волинянин намагався на саморобному безпілотнику переправити цигарки до Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники Луцького загону затримали чоловіка, який намагався за допомогою безпілотника переправити до Польщі контрабандні цигарки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Під час відпрацювання отриманих даних, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції на околиці села Пульмо Шацького району затримали місцевого мешканця, який мав намір незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби.
Чоловік виготовив саморобного безпілотника, за допомогою якого й сподівався переправити через кордон контрабандні цигарки. Під час огляду автомобіля зловмисника правоохоронці виявили і сам товар, який уже був підготовлений до польоту.
Загалом в багажнику знайшли чотири ящики цигарок без акцизних марок.
