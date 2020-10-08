Війна в Карабасі: На переговори до Женеви поїде глава МЗС Азербайджану, його колега з Вірменії відвідає Москву

Зустріч глав МЗС Вірменії й Азербайджану 8 жовтня в Женеві не передбачена.

Про це заявила прессекретарка МЗС Вірменії Анна Нагдалян, коментуючи заяву міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана про майбутні переговори в Женеві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"Принципова позиція Вірменії полягає в тому, що не може бути ситуації, коли однією рукою ведуться переговори, а іншою - воєнні дії проти Арцаху (Нагірного Карабаху. - Ред.] і Вірменії. На даний момент імперативом є припинення широкомасштабної військової агресії, розв'язаної Азербайджаном проти Арцаху", - сказала Нагдалян.

На запитання "Радіо Азатутюн", чи означає це, що поки воєнні дії не припинено, двосторонні переговори відбутися не можуть, прессекретарка МЗС відповіла: "Для нас пріоритетним завданням є припинення воєнних дій".

"Я не можу сказати, які переговори відбудуться в Женеві, але я вже бачу, що азербайджанська сторона заявила, що їх міністр закордонних справ у Женеві зустрінеться зі співголовами", - сказала Ганна Нагдалян.

Видання зазначає, що 7 жовтня стало відомо, що глава МЗС Азербайджану наступного дня вирушає в Женеву. Як сказано в повідомленні МЗС Азербайджану, метою робочого візиту Джейхун Байрамова в Женеву є зустріч зі співголовами Мінської групи ОБСЄ і представлення позиції Азербайджану з врегулювання конфлікту.

А на запитання, чи можливі окремі зустрічі, Нагдалян відповіла: "Згідно з ухваленою процедурою ми будемо інформувати громадськість про будь-які зустрічі в порядку денному міністра, особливо з карабаського питання".

Пізніше Анна Нагдалян повідомила, що 12 жовтня глава МЗС Вірменії відвідає Москву. "Уже певний час ведуться підготовчі роботи в напрямку організації офіційного візиту міністра закордонних справ РВ Зограба Мнацаканяна в Москву. Візит відбудеться 12 жовтня", - сказала вона.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана, в четвер у Женеві і в понеділок у Москві відбудуться переговори, мета яких - переконати воюючі сторони в Нагірному Карабасі почати переговори про припинення вогню.

Глава МЗС Франції сказав членам комітету із закордонних справ парламенту Франції, що ці переговори будуть організовані Францією, Росією і США з метою започаткування діалогу між сторонами без попередніх умов.