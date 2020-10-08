УКР
Війна в Карабасі: На переговори до Женеви поїде глава МЗС Азербайджану, його колега з Вірменії відвідає Москву

Зустріч глав МЗС Вірменії й Азербайджану 8 жовтня в Женеві не передбачена.

Про це заявила прессекретарка МЗС Вірменії Анна Нагдалян, коментуючи заяву міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана про майбутні переговори в Женеві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"Принципова позиція Вірменії полягає в тому, що не може бути ситуації, коли однією рукою ведуться переговори, а іншою - воєнні дії проти Арцаху (Нагірного Карабаху. - Ред.] і Вірменії. На даний момент імперативом є припинення широкомасштабної військової агресії, розв'язаної Азербайджаном проти Арцаху", - сказала Нагдалян.

На запитання "Радіо Азатутюн", чи означає це, що поки воєнні дії не припинено, двосторонні переговори відбутися не можуть, прессекретарка МЗС відповіла: "Для нас пріоритетним завданням є припинення воєнних дій".

"Я не можу сказати, які переговори відбудуться в Женеві, але я вже бачу, що азербайджанська сторона заявила, що їх міністр закордонних справ у Женеві зустрінеться зі співголовами", - сказала Ганна Нагдалян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель

Видання зазначає, що 7 жовтня стало відомо, що глава МЗС Азербайджану наступного дня вирушає в Женеву. Як сказано в повідомленні МЗС Азербайджану, метою робочого візиту Джейхун Байрамова в Женеву є зустріч зі співголовами Мінської групи ОБСЄ і представлення позиції Азербайджану з врегулювання конфлікту.

А на запитання, чи можливі окремі зустрічі, Нагдалян відповіла: "Згідно з ухваленою процедурою ми будемо інформувати громадськість про будь-які зустрічі в порядку денному міністра, особливо з карабаського питання".

Пізніше Анна Нагдалян повідомила, що 12 жовтня глава МЗС Вірменії відвідає Москву. "Уже певний час ведуться підготовчі роботи в напрямку організації офіційного візиту міністра закордонних справ РВ Зограба Мнацаканяна в Москву. Візит відбудеться 12 жовтня", - сказала вона.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана, в четвер у Женеві і в понеділок у Москві відбудуться переговори, мета яких - переконати воюючі сторони в Нагірному Карабасі почати переговори про припинення вогню.

Глава МЗС Франції сказав членам комітету із закордонних справ парламенту Франції, що ці переговори будуть організовані Францією, Росією і США з метою започаткування діалогу між сторонами без попередніх умов.

Автор: 

+24
Лучший переговорщик - это турецкий ударный дрон.
А всякие Кравчуки, Фокины, Сивухи по указке кремля лишь затягивают.
08.10.2020 00:06 Відповісти
+12
ары оторвались от реальности в их мечталках - срочно перестать стрелять, ато что?
08.10.2020 00:01 Відповісти
+9
мацква может помочь только громким пуком. Воевать против Турции у мацкаликов кишка тонка
08.10.2020 00:20 Відповісти
ары оторвались от реальности в их мечталках - срочно перестать стрелять, ато что?
08.10.2020 00:01 Відповісти
До зебубочки на стажування , він іх навчить миротворчесті !!))
08.10.2020 00:10 Відповісти
Таке враження що Арменія і Зеленський з його бандою фокіних це різні роти одного й того ж центру.
08.10.2020 00:04 Відповісти
Сценаристи та режисери з однієї студіі-Мосфільм однака !!))
08.10.2020 00:09 Відповісти
Лучший переговорщик - это турецкий ударный дрон.
А всякие Кравчуки, Фокины, Сивухи по указке кремля лишь затягивают.
08.10.2020 00:06 Відповісти
А азерам нех.й в Мацкву ехать , краще в Анкару !!))
08.10.2020 00:12 Відповісти
мацква может помочь только громким пуком. Воевать против Турции у мацкаликов кишка тонка
08.10.2020 00:20 Відповісти
Якщо вірмени хочуть роздмухати велику війну в регіоні, то вони дуже помиляються, бо таскати каштани з вогню чужими руками в них не вийде. Під всеспалення потрапить найперше сама Вірменія. І рашковани, за яких вони сподіваються сховатись, будуть гигикати в руав, коли у Вірменії буде буяти Вогонь до Неба.
08.10.2020 00:21 Відповісти
Армянам не в рашку надо ездить а к тем кто в конфликте с Турцией- Гоеции Франции Ирану и США. А кремль их сдаст с потрохами и забудет, как он забыл о сделках с Ататюрком.
08.10.2020 00:45 Відповісти
Куда? Армянам треба вивисти з території Азербайджану свої війська. А вже потім вести якісь перемовини
08.10.2020 09:34 Відповісти
Шануйте пам'ятть вбитого на Майданi Нiгояна, сiм'я якого була бiженцями з Сумгаiту де проводилась масова рiзанина та враховуйте Гельсiнскi домовленостi завдяки яким в Украiнi вiдбувся референдум про вихiд зi складу радянського союзу. I не клюйте на мусульманську пропаганду що заполонила масмедiа. У гельсiнських домовленостях э пункти що протирiчуть один одному- право на самовизначення нацiй та право про непорушнiсть кордонiв. Врахоауючи про одне не забувайте про iньше.
08.10.2020 23:47 Відповісти
"Для нас приоритетной задачей является прекращение военных действий" - Оккупант говорит что для него главное, чтобы его силой не вышвырнули прочь с захваченных земель... Штош, откровенно.
08.10.2020 00:49 Відповісти
армянскому ********* нужно с ******** все согласовать!
08.10.2020 01:07 Відповісти
Пашинян решился собрать кубик Рубика во рту... ***** трепещет...
08.10.2020 04:11 Відповісти
"Война в Карабахе: На переговоры в Женеву поедет глава МИД Азербайджана, его коллега из Армении посетит Москву"

Это точно.
Как говорится: "кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево".
Ну, хоть не в Магадан.
08.10.2020 06:10 Відповісти
 
 