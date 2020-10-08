УКР
Окупанти розраховують, що Сімферополю вистачить води до січня, якщо подаватимуть за графіком

Водосховища Сімферополя заповнені на 10-12%. Якщо дотримуватися графіка подачі, запасів вистачить на 2-3 місяці.

Про це повідомив глава російського уряду окупованого Криму Юрій Гоцанюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На сьогодні ситуація така, що в цих водосховищах справді невеликий об'єм води. Якщо говорити про цифри, то від проєктної потужності становить 10-12%. Якщо говорити в мільйонах кубів, то це приблизно 7,5 млн кубів. На скільки цієї води вистачить? Як резервна – поки що в нас її достатня кількість. На 2-3 місяці достатня кількість води, щоб за графіком подавати воду", - сказав Гоцанюк у прямому ефірі телеканалу "Міллет".

Він додав, що з урахуванням ресурсів з підземних джерел води вистачить до березня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму

Нагадаємо, з опівночі понеділка 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів впроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ впровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

Крим (14240) Сімферополь (221) водопостачання (848) вода (1207)
+22
Надо готовиться, впереди битва за Днепр. И Украину.
08.10.2020 01:09 Відповісти
+21
Хер там. Камнями питайтесь.
Подохнете - никто грустить не будет...
Украинцев там нет. Все, кто хотел уже выехали оттуда.
08.10.2020 01:01 Відповісти
+17
Если подавать воду по графику,раз в месяц по 1часу,то хватит на всех лет на сто.
08.10.2020 01:24 Відповісти
но не уточнили что до января 2019 года
08.10.2020 01:00 Відповісти
Хер там. Камнями питайтесь.
Подохнете - никто грустить не будет...
Украинцев там нет. Все, кто хотел уже выехали оттуда.
08.10.2020 01:01 Відповісти
"Все, кто хотел уже выехали оттуда." - Е2 ли. Всё сложней чем на словах, свистеть - не мешки ворочать.
08.10.2020 01:07 Відповісти
Может открыть им канал и дать воду ?
08.10.2020 01:45 Відповісти
Нет, готовиться. Чтобы быть в состоянии нанести неприемлемый урон.
08.10.2020 01:50 Відповісти
Надо готовиться, впереди битва за Днепр. И Украину.
08.10.2020 01:09 Відповісти
не пойдут они на Каховку, вода по Крыму идет вверх, а они разграбили все насосные станции на канале в Крыму, воду просто нечем подавать.
08.10.2020 01:14 Відповісти
_Такие как ты после Грузии и убийства рашистами руководства страны ЕС и НАТО не думали, что рф нападёт на Украину. В чём дело, ты не учишься на ошибках?
08.10.2020 01:22 Відповісти
А после оккупации Крыма не верили что они пойдут дальше... А после не верили что построят мост...

Может уже достаточно тупить?!
08.10.2020 01:25 Відповісти
кто не верил что русня за деньги большие мост построит? не тупи. эту херню разгоняли на мордовском телевизоре.
08.10.2020 01:48 Відповісти
99% ураинцев не верили. открой любую тему, связанную с мостом, за 2014/2015 и почитай комменты. тектонические плиты, ледоход, "немцы не смогли" - это самые популярные противотезисы.
08.10.2020 07:29 Відповісти
Хватит нагнетать ...
08.10.2020 01:18 Відповісти
ты 7 лет уже готовишься. есть результаты?
08.10.2020 07:25 Відповісти
Уже встал на учет в военкомате?
08.10.2020 10:07 Відповісти
Значит до Нового года можно мыть посуду и мытся в тазике одновременно. А дальше будут тереть телеса и прочее тем что упало с неба. Кажется они даже плакатик соответствующий в четырнадцатом году себе напророчили.
08.10.2020 01:10 Відповісти
нет. крысы будут облизывать друг дружку как дворовые собаки.
08.10.2020 01:45 Відповісти
Воды хватит, но не на всех. Потому, что на всех расчитано не было.
08.10.2020 01:11 Відповісти
Если подавать воду по графику,раз в месяц по 1часу,то хватит на всех лет на сто.
08.10.2020 01:24 Відповісти
блаженны верующие, надо еще ***** помолиться, он божьей росы писнет.
08.10.2020 01:12 Відповісти
рашистам самое время задуматься о сокращении поголовья ватников в Крыму, которых они туда завезли, военных ватников в первую очередь.
08.10.2020 01:38 Відповісти
до Украины там жило около 500 тыщ.
вот ориентир. за остальными говени просто рыдают...
08.10.2020 02:01 Відповісти
в 1989 году - 2 миллиона жителей. 2014 - 1,96
08.10.2020 07:33 Відповісти
русня считает счета на своем счету. Но воды крысам все равно не будет. от слова совсем не будет.
08.10.2020 01:43 Відповісти
Совок він такий, спочатку створюють труднощі, а потім мужньо їх долають. Успіху, крисчани!
08.10.2020 05:14 Відповісти
А чому кримчанки в холодну пору року смердять рибою?
08.10.2020 06:12 Відповісти
Колись кримчани плювали на Україну, настав час Україні плюнути на кримчан.
08.10.2020 06:31 Відповісти
Нема чим більше зайнятися окрім плювання?
08.10.2020 06:34 Відповісти
Зробиш куні русской патріоткє з Криму?
08.10.2020 06:50 Відповісти
На материковій Україні теж посуха, так що мучтеся, бісові діти.
08.10.2020 06:36 Відповісти
Мучимося. Я город все літо поливав. Скільки води пішло!
08.10.2020 07:01 Відповісти
Если закрыть все автомойки, то весны точно.
08.10.2020 07:00 Відповісти
Без паніки! Сколково до січня встановить в Криму регенератори, як на МКС(аналогов в мірє нєт)
08.10.2020 07:05 Відповісти
А потім що, після =января= ?
08.10.2020 07:15 Відповісти
Хресні ходи з портретом ***** і гвалт про гуманітарну катастрофу.
08.10.2020 07:28 Відповісти
За свої вчинки потрібно відповідати. Стара-престара істина.

Ну, хай ходять, розбивають лоби ...
Вода ж од цього не з*явиться.
08.10.2020 07:36 Відповісти
Коммунизм наступит.
08.10.2020 08:03 Відповісти
А если давать воду один раз в день по 10 минут, то может и на больше хватить! Главное что крысчане в радной говени и них есть возможность, о которой многие мечтали- подохнуть на расейке. Но что-то никто не торопится, а ведь вам теперь и карты в руки! ПАТАРАПИТЕСЬ!!!
08.10.2020 08:09 Відповісти
ты смари. оказывается, хватит 6 с половиной лет, чтобы высосать всю воду...
08.10.2020 08:31 Відповісти
а після января - можуть гризти лід чи їсти сніг, головне жовтий нехай їдять!
08.10.2020 09:02 Відповісти
Хм. А потом?
08.10.2020 09:36 Відповісти
А потом суп сухпай с котом!
08.10.2020 10:31 Відповісти
Крымчане, отращивайте горбы и запасайте там воду.
Грядет великая сушь... (с)
08.10.2020 10:30 Відповісти
Снега не будет! Придется мочой обходиться!
08.10.2020 12:57 Відповісти
 
 