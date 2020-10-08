Окупанти розраховують, що Сімферополю вистачить води до січня, якщо подаватимуть за графіком
Водосховища Сімферополя заповнені на 10-12%. Якщо дотримуватися графіка подачі, запасів вистачить на 2-3 місяці.
Про це повідомив глава російського уряду окупованого Криму Юрій Гоцанюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"На сьогодні ситуація така, що в цих водосховищах справді невеликий об'єм води. Якщо говорити про цифри, то від проєктної потужності становить 10-12%. Якщо говорити в мільйонах кубів, то це приблизно 7,5 млн кубів. На скільки цієї води вистачить? Як резервна – поки що в нас її достатня кількість. На 2-3 місяці достатня кількість води, щоб за графіком подавати воду", - сказав Гоцанюк у прямому ефірі телеканалу "Міллет".
Він додав, що з урахуванням ресурсів з підземних джерел води вистачить до березня 2021 року.
Нагадаємо, з опівночі понеділка 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів впроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ впровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
