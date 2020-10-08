Мінус 14 гравців і рекорд за пропущеними м'ячами: Україна програла Франції в товариському матчі 7:1

Фото: Павел Кубанов/УАФ

Національна збірна України з футболу програла команді Франції з рахунком 7:1. Раніше збірна стільки голів у свої ворота не пропускала.

Гра відбувалася на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені, глядачів на матч не пускали, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Авторами голів стали: Едуарду Камавінга, який відзначився на 12-й хвилині, двічі — Олів'є Жиру (24, 34), Віталій Миколенко (43 — автогол), Корентен Толіссо (65), Кіліан Мбаппе (82) та Антуан Грізманн (89) — у французів; Віктор Циганков (53) — у складі української збірної.

Це стало найбільшою поразкою в історії збірної України. Раніше українці не програвали з різницею у понад 4 голи, а також не пропускали більше ніж чотири м’ячі у свої ворота за гру.

Перед матчем з Францією збірна залишилася без 14 гравців, які були викликані. Низка ключових гравців отримала травми. Також в останній момент два гравці донецького "Шахтаря" П’ятов (воротар) і Степаненко отримали позитивні тести на коронавірус. Наступне тестування, вже у Франції, показало, що заразилися ще двоє воротарів — Лунін і Паньків.

Через це до заявки на гру внесли 45-річного ексголкіпера київського "Динамо" і збірної країни Олександра Шовковського, який нині є тренером воротарів у національній команді.

Зазначимо, що цей матч мав відбутися ще 27 березня, але через пандемію COVID-19 його пернесли.

Невдовзі на збірну чекають нові матчі у Лізі націй УЄФА. Так, на 10 жовтня запланований матч з Німеччиною, а на 13 жовтня — з Іспанією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Товариський футбольний матч між Україною та Францією відбудеться 7 жовтня, попри те, що в команді є інфіковані коронавірусом гравці