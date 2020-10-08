Мінус 14 гравців і рекорд за пропущеними м'ячами: Україна програла Франції в товариському матчі 7:1
Національна збірна України з футболу програла команді Франції з рахунком 7:1. Раніше збірна стільки голів у свої ворота не пропускала.
Гра відбувалася на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені, глядачів на матч не пускали, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Авторами голів стали: Едуарду Камавінга, який відзначився на 12-й хвилині, двічі — Олів'є Жиру (24, 34), Віталій Миколенко (43 — автогол), Корентен Толіссо (65), Кіліан Мбаппе (82) та Антуан Грізманн (89) — у французів; Віктор Циганков (53) — у складі української збірної.
Це стало найбільшою поразкою в історії збірної України. Раніше українці не програвали з різницею у понад 4 голи, а також не пропускали більше ніж чотири м’ячі у свої ворота за гру.
Перед матчем з Францією збірна залишилася без 14 гравців, які були викликані. Низка ключових гравців отримала травми. Також в останній момент два гравці донецького "Шахтаря" П’ятов (воротар) і Степаненко отримали позитивні тести на коронавірус. Наступне тестування, вже у Франції, показало, що заразилися ще двоє воротарів — Лунін і Паньків.
Через це до заявки на гру внесли 45-річного ексголкіпера київського "Динамо" і збірної країни Олександра Шовковського, який нині є тренером воротарів у національній команді.
Зазначимо, що цей матч мав відбутися ще 27 березня, але через пандемію COVID-19 його пернесли.
Невдовзі на збірну чекають нові матчі у Лізі націй УЄФА. Так, на 10 жовтня запланований матч з Німеччиною, а на 13 жовтня — з Іспанією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перевірялися гравці, комбінації ?
Виставили себе на посміховисько.
Можна було перенести ще.
И еще:"отменить матч было нельзя, даже если обе стороны этого и хотели: обязательства перед телевидением и спонсорами, и все такое." https://sport.ua/news/506935-chuda-ne-sluchilos-ukraina-v-obeskrovlennom-sostave-ustupila-frantsii
И последнее.На посьмиховысько себя выставляют те,кто пишет такую лабудень как Вы.
Не пишіть під моїми коментами.
Лишіть свою думку окремо.
Спамлю.
Прекрасный день 14.10.2020, и как хорошо, что некоторые своим нытьем и помоями на наших ребят и тренера этот день не портят.
Так бы по чаще.
Может сами французы Вас убедят,которые шарят в футболе уж по лучше доморощенных "всезнаек".
L'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."
2. А що короновірус лише в Україні? У Франції його ..не має?
3. Кожен товаристські матч має якусь мету, перевірити зіграність, випробувати напрацювання та експериментальні склади...надати можливість молоді. Або просто побігати та підняти морально-психологічний. ЯКА була мета цього матча? Напередодні важливих офіційних матчів?
4. Звичайно франки будь перебільшувати силу суперника якого вони розгромили, бо перебільшує їх славу. Вони ж не скажуть що виграли у дворової команди))
https://censor.net/ru/user/21297,окромя своих умозаключений,может предоставите другую, более авторитетную точку зрения?
И последнее.Что Вы так настойчиво пытаетесь доказать?
1.Некомпетентность Шевченко и игроков.
2.Зря проведен матч.
3.Все лохи.
4.Один Саша Киев вумный.
А вот кратко карьера Шевченко в сборной Украины.
Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча (19 побед, 9 ничьих и 5 поражений).Первое задание во главе сборной Шевченко провалил. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года в России.Осенью 2018 года под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли группу в Лиге наций и поднялись в высший дивизион.Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу.
https://sport.24tv.ua/ru/andrej-shevchenko-ostanetsja-trenerom-sbornoj-novosti-futbola_n1356621
Как по мне,вполне достойный результат.По итогам XXIII конгресса УАФ было решено продлить контракт с Шевченко и его тренерским штабом до 31 декабря 2022 года.И на минуточку,ради работы в сбороной Украины,Шевченко отказал фк "Милан" в работе главного тренера.
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."
Господа "камментатары"- "Перетурины" местного разливу,научитесь хотя бы уважать свих игроков и тренера,как уважают их французы.Понимаю,не привыкли,тяжело,воспитание не позволяет.Но может быть стоит хотя бы попытаться?
"поважати за що? За те перед матчем можуть пів ночи в казіно бахати ..чи з дівчатими зажигати? Або що дехто ні мови не державного гімну не знає? За що їх поважати? Може якісь яскраві перемоги...чи ще щось?"
Это наверное и Вити Циганкова касается,который все свои болячки и травмы наверное в барах постоянно получает?И гимн наш он "не знает",и язык?Постыдились бы что ли.Я не говорю,что все святые,но как то хотя бы надо быть по сдержанней,и не делать со всех Артемов Милевских и Алиевых.
Единственный положительный момент,не опускаемся до взаимных оскорблений.За это спасибо.
Еще раз повторюсь,Вы бы хоть как то сдерживались пожалуй.Нашли,что предъявить,родился в Израиле.Позорище.До этого была мова,гимн.Теперь родился не там и не в то время.Дети дипломатов,заробитчан,родившиеся за границей,теперь что,люди не второго,а третьего сорта?
Не дно.А ДНИЩЕЕЕ.
Наверное у Месси,Пеле,Гарринчи,Зико,Роналдиньо и т.д. и т.п. батьки дуже вплывови та багати булы.Одним словом мисцэви олигархы. .
'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."
Так что там я про 1-7 говорил???
Фаве́лы (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. favela) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B трущобы в городах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии , часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.
https://football24.ua/ru/igroki_dinamo_srazu_soglasilis_provedat_bojcov_ato__prezident_fan_kluba_kievljan_n420735/
зайдите на сайт,посмотрите как Виктор с одноклубниками проведывает раненых солдат в госпитале,и не мелите разную ерунду.Такие футболисты как Ротань,Зозуля,Витя Циганков и многие другие своими поступками и поведением сделали для страны и ее армии не сравнимо больше.чем большинство цензоровских критиканов.
П.С.Италия-Молдова 6:0...