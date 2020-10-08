Ми впевнено рухаємося до повноправного членства в Євросоюзі, - Зеленський про "головний підсумок" саміту Україна-ЄС:

Саміт Україна - ЄС минув добре, бо наша держава "цікава, перспективна і відповідальна, не боїться викликів, і слова свого може дотримувати".

Про це написав президент Володимир Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, саміт "дав конкретику": "Настільки зрозумілу, що декому довелося створювати альтернативну "картинку" на своїх телеканалах, щоб не загубитися на тлі реальних і позитивних новин з Брюсселя".

У зв'язку з цим президент наголосив, що ніщо старе не повернеться.

"Бо ми впевнено йдемо до повноправного членства у Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей. Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію й прагне до її оновлення. До більших амбіцій та глибини. І так, ми отримали позитивну відповідь від Євросоюзу", - заявив він.

За словами Зеленського, Україна отримає також "промисловий безвіз", що дасть ще більше можливостей для експорту, тобто більше ринків збуту, конкурентних можливостей, робочих місць, технологій. Відповідна експертна місія вже почала роботу.

Крім того, зазначив президент, Україна отримає "відкрите небо". "Після семи років різних маніпуляцій нарешті маємо чітке розуміння, що Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом. Це – мільйони можливостей для більш легких подорожей і бізнесових контактів. Звісно, після пандемії", - зауважив він.

Водночас, заявив глава держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. У зв'язку з цим він закликав не надто вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих діячів, які "вже вакцинувалися неперевіреними засобами".

Президент наголосив, що за результатами саміту повністю знято всі штучні побоювання щодо безвізу для українців. "Скільки ефірів, заголовків та дописів щодо якоїсь "загрози" для безвізу були повною брехнею, і ми це ще раз підтвердили – на найвищому рівні", - заявив він.

За словами Зеленського, Євросоюз також підтримав активність української сторони у переговорах у Нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. "Всі аспекти цих перемовин цілком зрозумілі нашим європейським друзям. Та й у документах за підсумками Саміту всі формулювання на сто відсотків проукраїнські", - зауважив президент і додав, що "Лондон тільки додасть нам позитиву".

