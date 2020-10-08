УКР
Новини
Ми впевнено рухаємося до повноправного членства в Євросоюзі, - Зеленський про "головний підсумок" саміту Україна-ЄС:

Саміт Україна - ЄС минув добре, бо наша держава "цікава, перспективна і відповідальна, не боїться викликів, і слова свого може дотримувати".

Про це написав президент Володимир Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, саміт "дав конкретику": "Настільки зрозумілу, що декому довелося створювати альтернативну "картинку" на своїх телеканалах, щоб не загубитися на тлі реальних і позитивних новин з Брюсселя".

У зв'язку з цим президент наголосив, що ніщо старе не повернеться.

"Бо ми впевнено йдемо до повноправного членства у Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей. Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію й прагне до її оновлення. До більших амбіцій та глибини. І так, ми отримали позитивну відповідь від Євросоюзу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ взяв зобов'язання щодо деолігархізації: Опубліковано повний текст спільної заяви за підсумками саміту Україна-ЄС

За словами Зеленського, Україна отримає також "промисловий безвіз", що дасть ще більше можливостей для експорту, тобто більше ринків збуту, конкурентних можливостей, робочих місць, технологій. Відповідна експертна місія вже почала роботу.

Крім того, зазначив президент, Україна отримає "відкрите небо". "Після семи років різних маніпуляцій нарешті маємо чітке розуміння, що Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом. Це – мільйони можливостей для більш легких подорожей і бізнесових контактів. Звісно, після пандемії", - зауважив він.

Також читайте: Україні потрібен чіткий покроковий план для якнайшвидшого членства в ЄС, - Зеленський

Водночас, заявив глава держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. У зв'язку з цим він закликав не надто вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих діячів, які "вже вакцинувалися неперевіреними засобами".

Президент наголосив, що за результатами саміту повністю знято всі штучні побоювання щодо безвізу для українців. "Скільки ефірів, заголовків та дописів щодо якоїсь "загрози" для безвізу були повною брехнею, і ми це ще раз підтвердили – на найвищому рівні", - заявив він.

За словами Зеленського, Євросоюз також підтримав активність української сторони у переговорах у Нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. "Всі аспекти цих перемовин цілком зрозумілі нашим європейським друзям. Та й у документах за підсумками Саміту всі формулювання на сто відсотків проукраїнські", - зауважив президент і додав, що "Лондон тільки додасть нам позитиву".

Також читайте: Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль

Читайте также: Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский

Зеленський Володимир (25537) саміт (828) Євросоюз (14167)
Топ коментарі
+50
Порошенко получил безвиз,а не нес ахинею,дебил
показати весь коментар
08.10.2020 02:33 Відповісти
+39
1. Якщо не помиляюся, вчора тля казала, що нам іти не треба: нас повинні запросить.
2. Ну яка ж все-таки ница натура. Я такого навіть не очікувала: воно у кожному фактично повідомленні намагається плюнути в опонентів. Якби ти і далі було квартальним блазнем - ніхто б і не реагував. Але ти ж, типу, найвища посадова особа. Просто ти настільки непролазно тупе і примітивне, що ти не розумієш, що подібними =плюваннями= ти опускаєш лише себе.
Хоча насправді і опускати вже нема куди.
Фу. Гидота.
показати весь коментар
08.10.2020 02:25 Відповісти
+31
Совсем здурела Бубочка...
показати весь коментар
08.10.2020 02:18 Відповісти
Сторінка 3 з 3
медленно и уверенно идем прямо в самую глубокую жопу.как не прискорбно но это правда.
показати весь коментар
08.10.2020 08:58 Відповісти
Европа ошиблась.
Давать преференции этому хитрожопому гешефтмахеру - глупость.
Оно все сдаст паРаше - за возможность поиграть писюном на рояле
Перед дядей Вавой...
показати весь коментар
08.10.2020 08:59 Відповісти
Кто ему подогнал такой забористый план? Лысый, ты?!!!
показати весь коментар
08.10.2020 09:01 Відповісти
санитаров!
показати весь коментар
08.10.2020 09:15 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 09:15 Відповісти
Только ЕС об этом не знает.
показати весь коментар
08.10.2020 09:31 Відповісти
Поздравляю вас,соврамши!Наш бриллиант с европейского чеса привез семь мешков брехни
показати весь коментар
08.10.2020 09:36 Відповісти
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

https://golos.ua/i/777891 К декабрю цена на газ поднимется к 7 гривнам за кубометр

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://glavcom.ua/ru/news/nalog-na-kvartiry-vyrastet-skolko-zaplatyat-ukraincy-v-2021-godu-709923.html Налог на квартиры вырастет: сколько заплатят украинцы в 2021 году

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://hvylya.net/news/216882-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-produkty Украинцев предупредили о росте цен на продукты .

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .

https://hvylya.net/news/216882-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-produkty Украинцев предупредили о росте цен на продукты

https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ukrainskie-mediki-ne-poluchili-obeschannyih-doplat-za-sentyabr.htm Украинские медики не получили обещанных доплат за сентябрь

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
показати весь коментар
08.10.2020 09:37 Відповісти
Порошенко присмерті...
показати весь коментар
08.10.2020 11:10 Відповісти
Ще одне зло так і піде до могили непокараним? Це навряд
показати весь коментар
08.10.2020 11:19 Відповісти
Походу перешел на тяжелые наркотики...
показати весь коментар
08.10.2020 09:40 Відповісти
Зеленський з'їздив до Брюсселю. Там йому продемонстрували у різні способи ступінь розчарування його діями, ситуацією в Україні, його командою... В наслідок чого Зеленський з горя проігнорував навіть банальну програму-мінімум, котру той же Порошенко, здоров'я йому, завжди і всюди відкатував на автоматі, з максимальною практичною віддачею для України.

По-перше, Зеленський (як би там не було, але президент воюючої країни) так і не доповз в Брюсселі до штаб-квартири НАТО. Уявити, щоб Порошенку спало на думку, перебуваючи в кількох кварталах від офісу союзників, пройти повз - нереально. Бо в нас дійсно війна з потужним ворогом, будь-яка допомога і просто сприяння НАТО для нас життєво важливі. Зеленському це забули пояснити. Ну, або він злякався, що хтось після таких зустрічей перестане вірити в його прагнення миру і спроможність завершити війну до кінця року.

По-друге, не було ніяких зустрічей в Європарламенті. Ясно, що це було би неприємно і некомфортно - бо буквально щойно саме депутати Європарламенту тицяли Зеленського в різноманітні «тріщини» і підозрювали в згортанні реформ. Але отака вона, робота голови держави - невдячна і дискомфортна. Треба тримати обличчя і заради інтересів своєї держави дякувати, пояснювати, надавати детальні матеріали... Але Зеленський вирішив поберегти нерви.

Ну і з європейським бізнесом Зеленський також не знайшов ні часу, ні тем для розмови. Інвестори? Які інвестори? Мабуть, це парафія Єрмака, шостий президент таким не заморочується.
<C>
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
Теперь ждем пожара в Брюсселе...
показати весь коментар
08.10.2020 10:06 Відповісти
Держите наркомана!
показати весь коментар
08.10.2020 10:15 Відповісти
Ой не ***** ******
показати весь коментар
08.10.2020 10:33 Відповісти
По его словам, саммит "дал конкретику":...- а разве , когда взял украинскую булаву в "зеленые ручонки" ее ,конкретики от ЕС не существовало,или небыло чего то такого,чего при Порошенко ЕС не дал для Украины???
показати весь коментар
08.10.2020 10:42 Відповісти
А ЕвроСоюз об этом знает?
показати весь коментар
08.10.2020 11:17 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 11:17 Відповісти
Вот брехло и трепло, этот маланец Зеленский!! Его чуть ли насильно выгнали с этого самита , а он трандит о Какой-то победе!!
показати весь коментар
08.10.2020 11:24 Відповісти
может нахъ то ЕС. хотите мигрантов и высшую касту гамасеков? НАТО достаточно вплне
показати весь коментар
08.10.2020 11:38 Відповісти
Дык это погибель наша. чего с таким восторгом. Хватит с нас твоей диджитализации- ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. которую ты ,Зе .воспеваешь. Ты воспеваешь нашу погибель, проснись! Святого Духа у вашего жи-народа нет.чтобы понять. Ты ведешь нас на оцифровку-диджитализацию-погибель и хвастаешься ЭТИМ! Росичи. ***. вы проснетесь,?
показати весь коментар
08.10.2020 11:42 Відповісти
ШО опять всё не так?, у порохоботов и иных умников не прошла компания. что безвиз ЗАБИРАЮТ - теперь придумывают другую хреновень. ХОЧУ обратить внимание!, для "умников" разных категорий, что сейчасТАКОЕ время когда люди научились отделять мух ОТ котлет.
показати весь коментар
08.10.2020 11:51 Відповісти
Возьми шоколадку, бот. Зеленую, но все же шоколадку
показати весь коментар
08.10.2020 12:25 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/10/08/tishenko-obsuzhdal-s-komarnickim-kak-raspravitsya-s-lerosom-dubinskim-i-bigusom/ Тищенко, Комарницкий … и Баканов у них на побегушках
В сети появились очередные "пленки Лероса". Уже даже не удивляешься. Владимир Зеленский собрал вокруг себя исключительную мразь.
Тищенко, который раньше по уровню своему мог владеть рестораном, теперь хозяйничает во фракции нардепов. Ермак, по уровню способный быть юристом в "Сана ханте" - владеет страной. Теперь вот еще вытащили в "элиту" каких-то недобитков Черновецкого вроде Комарницкого.
Явно умственно отсталого парня, который пыжится представить из себя бандита, но был лишь мошенником на побегушках у Черновецкого и не более.
Владимир Александрович, неужели это и есть те "новые, честные люди", которых вы обещали привести во власть.
ВДОБАВОК, ИЗ ЗАПИСЕЙ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ВАШ ДРУГ, ИВАН БАКАНОВ, ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ СТАВШИЙ ГЛАВОЙ СБУ РАБОТАЕТ НА ВСЮ ЭТУ МЕЛКУЮ МРАЗЬ, СЛИВАЕТ ЕЙ, К ПРИМЕРУ, СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПИСЕМ СБУ. А ЧТО ЕЩЕ ОН ИМ СЛИВАЕТ? Почему Комарницкий к нему ездит? Может быть, Комарницкий просто запугал бедного Баканова своим "базаром" и его спасать нужно? Вобщем, Владимир Александрович, все это очень грустно. Вы тонете значительно быстрее, чем ожидалось. Благодаря всей этой мелкой шушере, которую вы считаете своей командой...
https://ord-ua.com/
показати весь коментар
08.10.2020 12:15 Відповісти
С такой пещерной коррупцией, какую развел Зе со своией "маладой" командой мы, конечно же "уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе"
Ага
показати весь коментар
08.10.2020 12:21 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 12:34 Відповісти
"...и слова своего может придерживаться" - якщо захоче =))
показати весь коментар
08.10.2020 13:10 Відповісти
https://youtu.be/5MLEqX7CEq4 Тимошенко Зеленському: "Збирай манатки та вали в Їзраїль"
показати весь коментар
08.10.2020 13:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/98956Щось я не зрозумів. Який Майдан, Юрію Тімошенко? Якщо пан Юрій Тімошенко був на Майдані і він мав при собі очі, то він мав бачити - чий на Йолкє був найбільший портрет? Підказую: портрет політика, проти якого він боровсь і таки поборов. Що пану Юрію не так? За що боролись, на те і напоролись? То хто пану дохтор?-Я молчу о маклях Юли с пальчевским по тамифлю,на котором они приподнялись, как бесхатченки, я говорю о ширке со шлепером - выканючивать себе до 2025-го года кресло премьера... В итоге своим дисбалансом в правительстве и в Раде поспособствовала приходу к власти Шлепера, которого Майдан всковырнул... А портрет на Майдане, то для годиться, шобы неудачницу освободить, хотя шлепер ее кинул на кичу по делу... Бо в Англии и США дельце против Юли не закрыто, в связи с ошорным об.босом нас, украинцев, на валюту. Но Юля не угомонилась опять начала быковать, мол, ми вас, Майдан, поведем в светлое будущее.. Но Майдан филонящей Юле насчет поперека, шо подчеркивалось лабутенами на високих пiдборах, как насмешка над Майданом, выразил однозначное презрение , сам слышал по прямой трансляции, мол, У, С.КА...
показати весь коментар
08.10.2020 13:32 Відповісти
По его словам, саммит "дал конкретику": "Настолько понятную, что некоторым пришлось создавать альтернативную "картинку" на своих телеканалах, чтобы не потеряться на фоне реальных и позитивных новостей из Брюсселя"...Это как понимать зеперл(зла не хватает -вылитый шлепер-2), ТИПО, ДРУГИМ ПРИШЛОСЬ СОЗДАВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ КАРТИНКУ конкретике? ТОБТО , СТАЛИ ЗАМЫЛИВАТЬ ГЛАЗА... Тобто , замыливание глаз -Это не потеряться на фоне позитивных новостей... ДВАЖДЫ ТОБТО, замыливание глаз - это конкретика и позитив? Ай дурбэцал. Та помолчал бы уже, как перед выборами и в первые месяцы после....
показати весь коментар
08.10.2020 13:35 Відповісти
Если правда, то норм, но я сомневаюсь, что правда))
показати весь коментар
08.10.2020 13:57 Відповісти
провальний саміт,а Зе -ще той брехло.
показати весь коментар
08.10.2020 14:03 Відповісти
Перше і найбільше "досягнення" зеленого дегенерата : безвіз не скасували.
показати весь коментар
08.10.2020 14:25 Відповісти
"Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе"

расслабьтесь)) это он о своей даче в испании и скором бегстве вместе с Ленкой туда с чемоданами награбленных в Украине денег))) Он то точно будет в ЕС первее чем остальные украинцы))
показати весь коментар
08.10.2020 14:35 Відповісти
безвиз не отменят
где они ещё столько миллионов
найдут адекватных рабов
/прислали с Швеции во время карантина самолёт
некому убирать землянику /
правда увеличили в прошлом году квоту экспорта
на 100 тонн мёда /достижение /
показати весь коментар
08.10.2020 14:36 Відповісти
"... нужен план...", тобто, плану немає з таким керівництвом. Усе решта балабольство і піар перед виборами. Вибирати "зелених" чи опзж -- це вирити собі яму.
показати весь коментар
08.10.2020 14:52 Відповісти
"Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, - Зеленский" - наконец-то придём к тому светлому будущему, о котором народу рассказывают большевики с 1917 года. "Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, ****, не кончается!" - Жванецкий.
показати весь коментар
08.10.2020 14:52 Відповісти
В ЕС ясно сказали, что они не банкомат и приоритет отсутствие коррупции, а попросту грабежа народа "избранниками", наплевавши на закон, уже все знают , что идем в Гондурас отдавая свою Землю, а они нам про ЕС все расказывают.
показати весь коментар
08.10.2020 15:21 Відповісти
На самом деле мы идем от ЕС в "ту степь" и при этом, Зеленскому, наверно от очень большого "ума", еще угораздило выставлять какие-то "условия" "Евросоюзу". Условия, как и всем другим государствам будет выставлять ЕС, а мы должны их неукоснительно и аккуратно выполнять, только тогда у нас появится какой-то шанс. Только так, а не иначе.
показати весь коментар
08.10.2020 18:27 Відповісти
Цитаты ,,великих,, людей-"Мы уверенно идем к полноправному членсу"
показати весь коментар
09.10.2020 00:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413106

ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг
показати весь коментар
09.10.2020 01:15 Відповісти
если по чесноку, то я больше испереживался по Биг Бене...
показати весь коментар
09.10.2020 01:17 Відповісти
после собора парижской богоматери
показати весь коментар
09.10.2020 01:18 Відповісти
От же ж в Гуинплена мать, начал смешить сквозь слезы.
показати весь коментар
09.10.2020 01:19 Відповісти
С моей точки зрения мы не идём, а в лучшем случае ползем к Евросоюзу
показати весь коментар
09.10.2020 01:29 Відповісти
Всё верно заявил.
показати весь коментар
09.10.2020 06:46 Відповісти
С такой скоростью, как Зе&&*****, распи&дили бюджет, мастер класс Януковичу давать можно. И никакой Европейский союз нашу страну и на порог не пустит. Какая же в Украине мерзкая, скользкая, больная на всю голову власть. Один жопой трусит, другая на зонтах летает, третий «обнадёжил» отменой пенсий... в Кащенко день открытых дверей?
показати весь коментар
11.10.2020 13:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 