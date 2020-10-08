Ми впевнено рухаємося до повноправного членства в Євросоюзі, - Зеленський про "головний підсумок" саміту Україна-ЄС:
Саміт Україна - ЄС минув добре, бо наша держава "цікава, перспективна і відповідальна, не боїться викликів, і слова свого може дотримувати".
Про це написав президент Володимир Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, саміт "дав конкретику": "Настільки зрозумілу, що декому довелося створювати альтернативну "картинку" на своїх телеканалах, щоб не загубитися на тлі реальних і позитивних новин з Брюсселя".
У зв'язку з цим президент наголосив, що ніщо старе не повернеться.
"Бо ми впевнено йдемо до повноправного членства у Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей. Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію й прагне до її оновлення. До більших амбіцій та глибини. І так, ми отримали позитивну відповідь від Євросоюзу", - заявив він.
За словами Зеленського, Україна отримає також "промисловий безвіз", що дасть ще більше можливостей для експорту, тобто більше ринків збуту, конкурентних можливостей, робочих місць, технологій. Відповідна експертна місія вже почала роботу.
Крім того, зазначив президент, Україна отримає "відкрите небо". "Після семи років різних маніпуляцій нарешті маємо чітке розуміння, що Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом. Це – мільйони можливостей для більш легких подорожей і бізнесових контактів. Звісно, після пандемії", - зауважив він.
Водночас, заявив глава держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. У зв'язку з цим він закликав не надто вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих діячів, які "вже вакцинувалися неперевіреними засобами".
Президент наголосив, що за результатами саміту повністю знято всі штучні побоювання щодо безвізу для українців. "Скільки ефірів, заголовків та дописів щодо якоїсь "загрози" для безвізу були повною брехнею, і ми це ще раз підтвердили – на найвищому рівні", - заявив він.
За словами Зеленського, Євросоюз також підтримав активність української сторони у переговорах у Нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. "Всі аспекти цих перемовин цілком зрозумілі нашим європейським друзям. Та й у документах за підсумками Саміту всі формулювання на сто відсотків проукраїнські", - зауважив президент і додав, що "Лондон тільки додасть нам позитиву".
Давать преференции этому хитрожопому гешефтмахеру - глупость.
Оно все сдаст паРаше - за возможность поиграть писюном на рояле
Перед дядей Вавой...
А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
По-перше, Зеленський (як би там не було, але президент воюючої країни) так і не доповз в Брюсселі до штаб-квартири НАТО. Уявити, щоб Порошенку спало на думку, перебуваючи в кількох кварталах від офісу союзників, пройти повз - нереально. Бо в нас дійсно війна з потужним ворогом, будь-яка допомога і просто сприяння НАТО для нас життєво важливі. Зеленському це забули пояснити. Ну, або він злякався, що хтось після таких зустрічей перестане вірити в його прагнення миру і спроможність завершити війну до кінця року.
По-друге, не було ніяких зустрічей в Європарламенті. Ясно, що це було би неприємно і некомфортно - бо буквально щойно саме депутати Європарламенту тицяли Зеленського в різноманітні «тріщини» і підозрювали в згортанні реформ. Але отака вона, робота голови держави - невдячна і дискомфортна. Треба тримати обличчя і заради інтересів своєї держави дякувати, пояснювати, надавати детальні матеріали... Але Зеленський вирішив поберегти нерви.
Ну і з європейським бізнесом Зеленський також не знайшов ні часу, ні тем для розмови. Інвестори? Які інвестори? Мабуть, це парафія Єрмака, шостий президент таким не заморочується.
<C>
В сети появились очередные "пленки Лероса". Уже даже не удивляешься. Владимир Зеленский собрал вокруг себя исключительную мразь.
Тищенко, который раньше по уровню своему мог владеть рестораном, теперь хозяйничает во фракции нардепов. Ермак, по уровню способный быть юристом в "Сана ханте" - владеет страной. Теперь вот еще вытащили в "элиту" каких-то недобитков Черновецкого вроде Комарницкого.
Явно умственно отсталого парня, который пыжится представить из себя бандита, но был лишь мошенником на побегушках у Черновецкого и не более.
Владимир Александрович, неужели это и есть те "новые, честные люди", которых вы обещали привести во власть.
ВДОБАВОК, ИЗ ЗАПИСЕЙ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ВАШ ДРУГ, ИВАН БАКАНОВ, ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ СТАВШИЙ ГЛАВОЙ СБУ РАБОТАЕТ НА ВСЮ ЭТУ МЕЛКУЮ МРАЗЬ, СЛИВАЕТ ЕЙ, К ПРИМЕРУ, СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПИСЕМ СБУ. А ЧТО ЕЩЕ ОН ИМ СЛИВАЕТ? Почему Комарницкий к нему ездит? Может быть, Комарницкий просто запугал бедного Баканова своим "базаром" и его спасать нужно? Вобщем, Владимир Александрович, все это очень грустно. Вы тонете значительно быстрее, чем ожидалось. Благодаря всей этой мелкой шушере, которую вы считаете своей командой...
https://ord-ua.com/
Ага
расслабьтесь)) это он о своей даче в испании и скором бегстве вместе с Ленкой туда с чемоданами награбленных в Украине денег))) Он то точно будет в ЕС первее чем остальные украинцы))
где они ещё столько миллионов
найдут адекватных рабов
/прислали с Швеции во время карантина самолёт
некому убирать землянику /
правда увеличили в прошлом году квоту экспорта
на 100 тонн мёда /достижение /
ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг