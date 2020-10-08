У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів
Міністерство внутрішніх справ залучатиме авіацію під час місцевих виборів для реагування на виклики і загрози в тому випадку, якщо буде недостатньо оперативних резервів. Для цього на місце вилітатимуть додаткові сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прессекретар МВС Артем Шевченко в коментарі "Громадському радіо".
"У якомусь віддаленному селі може бути суттєва боротьба за якогось голову ОТГ і кожного з них може бути своя група підтримки, які можуть захотіти щось спровокувати. Тому треба бути готовими у будь-який момент пильнувати і за необхідності перекинути у найвіддаленіше село, район чи якусь іншу точку посилення", - пояснив речник відомства.
Ще однією причиною є пандемія коронавірусу. Якщо на місцях правоохоронці хворітимуть, туди вилітатиме підкріплення. Додаткових грошей на це не виділяли, каже речник МВС. І пояснює, що обслуговувати авіацію на цих виборах будуть у межах постійного кошторису відомства.
Нагадаємо, що особовий склад поліції працюватиме в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада на період виборчої кампанії та під час місцевих виборів в Україні. На охорону виборчих бюлетенів планують залучити 47 000 поліцейських.
І ось, нью-беркут б'є ногами людей, серед яких 50% реальних ветеранів.
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/1238932213130064