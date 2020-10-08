УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4491 відвідувач онлайн
Новини
3 672 12

У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів

У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів

Міністерство внутрішніх справ залучатиме авіацію під час місцевих виборів для реагування на виклики і загрози в тому випадку, якщо буде недостатньо оперативних резервів. Для цього на місце вилітатимуть додаткові сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прессекретар МВС Артем Шевченко в коментарі "Громадському радіо".

"У якомусь віддаленному селі може бути суттєва боротьба за якогось голову ОТГ і кожного з них може бути своя група підтримки, які можуть захотіти щось спровокувати. Тому треба бути готовими у будь-який момент пильнувати і за необхідності перекинути у найвіддаленіше село, район чи якусь іншу точку посилення", - пояснив речник відомства.

Ще однією причиною є пандемія коронавірусу. Якщо на місцях правоохоронці хворітимуть, туди вилітатиме підкріплення. Додаткових грошей на це не виділяли, каже речник МВС. І пояснює, що обслуговувати авіацію на цих виборах будуть у межах постійного кошторису відомства.

Дивіться також: Місцеві вибори-2020: МВС залучить майже 140 тис. правоохоронців і авіацію для реагування на всі протиправні дії. ІНФОГРАФІКА+ВІДЕО

Нагадаємо, що особовий склад поліції працюватиме в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада на період виборчої кампанії та під час місцевих виборів в Україні. На охорону виборчих бюлетенів планують залучити 47 000 поліцейських.

Автор: 

МВС (3535) місцеві вибори (1367) Нацполіція (15498) Шевченко Артем (222)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Верещук с зонтом над Киевом таскать?
показати весь коментар
08.10.2020 08:02 Відповісти
+1
В МВД объяснили, для чего будут привлекать авиацию во время местных выборов - Цензор.НЕТ 747А ЩО БУДЕ ТАК !? ..

.
показати весь коментар
08.10.2020 07:19 Відповісти
+1
Для чего,для чего..попилить деньги на керосине.
показати весь коментар
08.10.2020 07:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот задне приводных еврейский армянин скоро превратится в КАРЛСОНА!)
показати весь коментар
08.10.2020 07:16 Відповісти
В МВД объяснили, для чего будут привлекать авиацию во время местных выборов - Цензор.НЕТ 747А ЩО БУДЕ ТАК !? ..

.
показати весь коментар
08.10.2020 07:19 Відповісти
На бетеерах було б дешевше. Тим більше є досвід по Нових Санжарах.
показати весь коментар
08.10.2020 07:22 Відповісти
Так при ********* ..ветеранів війни біля ВР ганяти !?
показати весь коментар
08.10.2020 07:25 Відповісти
Імена тих ;ветеранів; назви.
І ось, нью-беркут б'є ногами людей, серед яких 50% реальних ветеранів.
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/1238932213130064
показати весь коментар
08.10.2020 07:27 Відповісти
Літаки летять, будем всіх бамбіть!
показати весь коментар
08.10.2020 07:28 Відповісти
Для чего,для чего..попилить деньги на керосине.
показати весь коментар
08.10.2020 07:30 Відповісти
якусь дурню вигадали і нам це впарюють)
показати весь коментар
08.10.2020 07:58 Відповісти
Верещук с зонтом над Киевом таскать?
показати весь коментар
08.10.2020 08:02 Відповісти
Терміново закупити для НГУ комплекси крилатих ракет.
показати весь коментар
08.10.2020 08:09 Відповісти
У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів - Цензор.НЕТ 7901
показати весь коментар
08.10.2020 08:42 Відповісти
где ж ты был когда карлсон бегал и призывал здания захватывать
показати весь коментар
08.10.2020 09:16 Відповісти
 
 