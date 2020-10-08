УКР
Шевченко про найбільший розгром в історії збірної України в матчі з Францією: "Збіг обставин"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку від Франції в товариському матчі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, підсумки матчу Шевченко підбив на пресконференції, відео якої опублікував YouTube-канал УАФ.

"Потрапивши в таку ситуацію, гравці поставилися до матчу з тією серйозністю, з якою могли, намагалися грати. Порівнювати дві команди взагалі неможливо, але якісь шматочки, особливо початок другого тайму, у нас добре вийшли. Все хороше ми будемо забирати. Те, що сталося сьогодні - збіг тих обставин, які є. Збірна Франції - чемпіон світу, одна з найккращих команд. Ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб хоча б якось спробувати конкурувати з ними", - сказав Шевченко.

Тренер української збірної нагадав, що у команди були моменти по ходу гри:

"Це футбол, він складається з епізодів. У нас було кілька моментів, коли ми могли хоч якось поліпшити ситуацію щодо рахунку: влучили в штангу, був вихід один на один. Тобто ми створювали ситуації, які могли реалізувати. Для глядачів було б цікавіше побачити ще кілька м'ячів. Більше додати нічого".

Він також підкреслив, що збірна перебуває в непростій ситуації:

"У нас дуже багато проблемних позицій зараз, не розуміємо, яка кількість гравців у нас буде. Дуже важка ситуація, але ми повинні з неї виходити. Ми викликали практично молодіжну збірну. Далі у нас матчі з Німеччиною та Іспанією. Футболісти "Шахтаря" проходитимуть тести на коронавірус 8 жовтня. Тоді і буде ясно, яка ситуація".

Читайте також: Мінус 14 гравців і рекорд за пропущеними м'ячами: Україна програла Франції в товариському матчі 7:1

Шевченко підкреслив, що деякі футболісти не з'явилися на полі, так як тренерський штаб вирішив приберегти їх:

"Наступні наші два матчі - офіційні. І Сидорчук, і Караваєв, і інші динамівці провели дуже багато матчів. Вони не грали, тому що ми повинні планувати наші наступні матчі. Я не знаю, чи зможе приїхати до нас хтось із гравців, і повинен планувати наступні дві гри з тими, хто є зараз - 18 гравців і 1 воротар".

Нагадаємо, Збірна України через коронавірус і травми перед матчем із Францією залишилася відразу без 14 гравців (9 - із "Шахтаря"), у тому числі без трьох воротарів. У заявку на гру довелося внести асистента головного тренера Олександра Шовковського.

Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Раніше українці не програвали більше ніж з рахунком 0:4, а також жодного разу не пропускали більше чотирьох голів за гру.

10 жовтня збірній України належить провести матч Ліги націй проти Німеччини, а 13 жовтня - проти Іспанії. Обидві зустрічі пройдуть на "Олімпійському".

футбол Шевченко Андрій футболіст
Топ коментарі
+13
Лежим на дне. Это стечение обстоятельств.
08.10.2020 07:29 Відповісти
+13
Плохому танцору....
08.10.2020 07:35 Відповісти
+9
Гучний ляпас ...
І прикро, що перед важливими матчами.
Може, тому краще було не грати з французами цю гру.
Бо не хотілося б, щоб така поразка позначилася на моральному стані збірної ...
А це - навряд чи.

Ну, як завжди: валідол, корвалол ... І решта: кому - що.
Вболіватиму за збірну ! І хай нам пощастить хоч трохи.
08.10.2020 07:34 Відповісти
Лежим на дне. Это стечение обстоятельств.
08.10.2020 07:29 Відповісти
пока нефартовый клоун при власти - все будет валиться.
буба приносит несчастье, это давно отмечено...
08.10.2020 08:25 Відповісти
Гучний ляпас ...
І прикро, що перед важливими матчами.
Може, тому краще було не грати з французами цю гру.
Бо не хотілося б, щоб така поразка позначилася на моральному стані збірної ...
А це - навряд чи.

Ну, як завжди: валідол, корвалол ... І решта: кому - що.
Вболіватиму за збірну ! І хай нам пощастить хоч трохи.
08.10.2020 07:34 Відповісти
та такое...хоть до парЫжу съездили, шмоток своим бабам прикупили
08.10.2020 10:11 Відповісти
Не пишите чушь.Барселона Баварии 8-2 влетела в финале ЛЧ,а у нас товарняк с чемпионом мира,и очень не приятным "форс-мажором".На счет отмены матча :"отменить матч было нельзя, даже если обе стороны этого и хотели: обязательства перед телевидением и спонсорами, и все такое."https://sport.ua/news/506935-chuda-ne-sluchilos-ukraina-v-obeskrovlennom-sostave-ustupila-frantsii
08.10.2020 10:34 Відповісти
цирк в усьому...
08.10.2020 07:34 Відповісти
Плохому танцору....
08.10.2020 07:35 Відповісти
Всі гравці збірної є власністю футбольних клубів. Тому збірні ніколи не викладаються на повну, щоб не травмуватись. А тут ще й товариський матч. Збіг тут один- чхали вони на результат цього матчу.
08.10.2020 07:39 Відповісти
кому этот футбол нужен, без болельщиков на стадионе?
08.10.2020 07:40 Відповісти
А лучше быть на стадионе?, и смотреть воотчию как твою команду поставили раком?
08.10.2020 07:57 Відповісти
Він і з вболівальниками нах не потрібен
Потрібні спортзали в кожній школі і ДЮСШ в кожному хоча б районі
08.10.2020 08:34 Відповісти
Як правило, оцінка вболівальників є чисто емоційною. Гостроти додає рахунок. А чого було сподіватися від команди, яка грала третім складом проти чемпіона світу? Я перед грою прогнозував 5:0. Трішки помилився. Французи виставили дещо потужніший склад, та поставилися до гри серйозніше. Мабуть, лише один Мбаппе грав "по приколу". А ось що трапилося на початку другого тайму? Хвилин 15 був саме той футбол, який хотіли бачити українські вболівальники. Що то було? І яу зробити, щоб воно тривало не 15 хвилин, а всі 95?
08.10.2020 08:21 Відповісти
Стечение идиотов в одном месте.
08.10.2020 08:32 Відповісти
каминг-аут всем составом...
08.10.2020 08:34 Відповісти
Есть 2 варианта :
1. "Нада проста пиристать играть";
2. " У футболистов маленькая зарплата и из-за этого они плохо играют "
08.10.2020 08:51 Відповісти
3. Нада пасматреть в глаза соперникам.
08.10.2020 09:30 Відповісти
а что, нильзя сделать ткг и договорица где-та посередине, или еще говорят, договорной матч ?
08.10.2020 10:58 Відповісти
Шева ставит второй состав, а он оказывается мертвый, Ярмола жирный и неповорот, Бущан, Зубко, Харатин, Макаренко и Михайличенко это не уровень сборной, вообще они усрались после первого гола! Ну понятно Ференцварош это дно даже перед Бельгией, в оправдание берег основу на Германию, то официал. Игра! Нашел пару хороших игроков, тот же Конопля, тут показателем будет игра с Германией, если он опять венгров и мертвых наших поставит, то это говорит что фарт Шевы закончился а уровень его тренерства оч. Скромный
08.10.2020 09:00 Відповісти
Какой второй состав?Панькив, Лунин, Буяльский, Супряга вот второй состав.Бущан и СаШо ,эжто уже третий-чеивертый состав.Даю более трезвый и адекватный коммент Денисова.

"«Этот матч исключительно нелепый случай. Слишком много случилось за эти дни. Безисходность разбавил разве что забавный камбэк в заявку на игру СаШо. Сборную в такой кадровой конфигурации, мы никогда бы не увидели. Шевченко, в трезвом уме и доброй памяти, имея полноценный состав, не пошёл бы на такой эксперимент в матче против чемпионов мира. Просто эту игру, несмотря на фактический форс-мажор, нельзя было отменить, ввиду контрактный обязательств перед УЕФА. Ну вот формально и выполнили обязательства. Обидно, что так. Матч то хотелось увидеть совсем другой, в совершенно другой атмосфере», - написал Денисов в Facebook.
08.10.2020 14:07 Відповісти
Ну хоть кого то переплюнули.)
Шевченко про найбільший розгром в історії збірної України в матчі з Францією: "Збіг обставин" - Цензор.НЕТ 7625
08.10.2020 09:05 Відповісти
Це товариська гра. Крапка. А з другої сторони-- блазень говорив, що буде їздити на вєліку, а їздит на бронєпоєздє! Йому мона, а їм ні? Дуже багато Крапок!
08.10.2020 09:06 Відповісти
Я не интересуюсь футболом , но 7:1 , они точно в футбол играли
08.10.2020 09:08 Відповісти
В Чапаева!
08.10.2020 09:30 Відповісти
Спасіба! Не підкачали, і тут зєля поднасрав. Та дєржать! Больша угара в камєнтах!
08.10.2020 09:10 Відповісти
Второй состав сборной Украины продул с крупным счетом многократным чемпионам мира. И в чем собственно зрада???
08.10.2020 09:40 Відповісти
Другого результата объективно быть не могло....Спасибо что показали чемпионов! Всё на пользу.
08.10.2020 09:47 Відповісти
Так сі стало!!!
08.10.2020 10:09 Відповісти
Повторный тест у вратарей Лунина и Панькива оказался отрицательным.
Такие они - тесты.
Такие они - тесты.
08.10.2020 10:10 Відповісти
L'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."

Господа "камментатары"- "Перетурины" местного разливу,научитесь хотя бы уважать свих игроков и тренера,как уважают их французы.Понимаю,не привыкли,тяжело,воспитание не позволяет.Но может быть стоит хотя бы попытаться?
08.10.2020 10:48 Відповісти
Какой вообще смысл был в этом матче?Привселюдно обосраться?
08.10.2020 14:16 Відповісти
а какова была цена вопроса?
08.10.2020 15:43 Відповісти
 
 