Шевченко про найбільший розгром в історії збірної України в матчі з Францією: "Збіг обставин"
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку від Франції в товариському матчі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, підсумки матчу Шевченко підбив на пресконференції, відео якої опублікував YouTube-канал УАФ.
"Потрапивши в таку ситуацію, гравці поставилися до матчу з тією серйозністю, з якою могли, намагалися грати. Порівнювати дві команди взагалі неможливо, але якісь шматочки, особливо початок другого тайму, у нас добре вийшли. Все хороше ми будемо забирати. Те, що сталося сьогодні - збіг тих обставин, які є. Збірна Франції - чемпіон світу, одна з найккращих команд. Ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб хоча б якось спробувати конкурувати з ними", - сказав Шевченко.
Тренер української збірної нагадав, що у команди були моменти по ходу гри:
"Це футбол, він складається з епізодів. У нас було кілька моментів, коли ми могли хоч якось поліпшити ситуацію щодо рахунку: влучили в штангу, був вихід один на один. Тобто ми створювали ситуації, які могли реалізувати. Для глядачів було б цікавіше побачити ще кілька м'ячів. Більше додати нічого".
Він також підкреслив, що збірна перебуває в непростій ситуації:
"У нас дуже багато проблемних позицій зараз, не розуміємо, яка кількість гравців у нас буде. Дуже важка ситуація, але ми повинні з неї виходити. Ми викликали практично молодіжну збірну. Далі у нас матчі з Німеччиною та Іспанією. Футболісти "Шахтаря" проходитимуть тести на коронавірус 8 жовтня. Тоді і буде ясно, яка ситуація".
Шевченко підкреслив, що деякі футболісти не з'явилися на полі, так як тренерський штаб вирішив приберегти їх:
"Наступні наші два матчі - офіційні. І Сидорчук, і Караваєв, і інші динамівці провели дуже багато матчів. Вони не грали, тому що ми повинні планувати наші наступні матчі. Я не знаю, чи зможе приїхати до нас хтось із гравців, і повинен планувати наступні дві гри з тими, хто є зараз - 18 гравців і 1 воротар".
Нагадаємо, Збірна України через коронавірус і травми перед матчем із Францією залишилася відразу без 14 гравців (9 - із "Шахтаря"), у тому числі без трьох воротарів. У заявку на гру довелося внести асистента головного тренера Олександра Шовковського.
Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Раніше українці не програвали більше ніж з рахунком 0:4, а також жодного разу не пропускали більше чотирьох голів за гру.
10 жовтня збірній України належить провести матч Ліги націй проти Німеччини, а 13 жовтня - проти Іспанії. Обидві зустрічі пройдуть на "Олімпійському".
буба приносит несчастье, это давно отмечено...
І прикро, що перед важливими матчами.
Може, тому краще було не грати з французами цю гру.
Бо не хотілося б, щоб така поразка позначилася на моральному стані збірної ...
А це - навряд чи.
Ну, як завжди: валідол, корвалол ... І решта: кому - що.
Вболіватиму за збірну ! І хай нам пощастить хоч трохи.
Потрібні спортзали в кожній школі і ДЮСШ в кожному хоча б районі
1. "Нада проста пиристать играть";
2. " У футболистов маленькая зарплата и из-за этого они плохо играют "
"«Этот матч исключительно нелепый случай. Слишком много случилось за эти дни. Безисходность разбавил разве что забавный камбэк в заявку на игру СаШо. Сборную в такой кадровой конфигурации, мы никогда бы не увидели. Шевченко, в трезвом уме и доброй памяти, имея полноценный состав, не пошёл бы на такой эксперимент в матче против чемпионов мира. Просто эту игру, несмотря на фактический форс-мажор, нельзя было отменить, ввиду контрактный обязательств перед УЕФА. Ну вот формально и выполнили обязательства. Обидно, что так. Матч то хотелось увидеть совсем другой, в совершенно другой атмосфере», - написал Денисов в Facebook.
Такие они - тесты.
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."
Господа "камментатары"- "Перетурины" местного разливу,научитесь хотя бы уважать свих игроков и тренера,как уважают их французы.Понимаю,не привыкли,тяжело,воспитание не позволяет.Но может быть стоит хотя бы попытаться?