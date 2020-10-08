Шевченко про найбільший розгром в історії збірної України в матчі з Францією: "Збіг обставин"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку від Франції в товариському матчі.

"Потрапивши в таку ситуацію, гравці поставилися до матчу з тією серйозністю, з якою могли, намагалися грати. Порівнювати дві команди взагалі неможливо, але якісь шматочки, особливо початок другого тайму, у нас добре вийшли. Все хороше ми будемо забирати. Те, що сталося сьогодні - збіг тих обставин, які є. Збірна Франції - чемпіон світу, одна з найккращих команд. Ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб хоча б якось спробувати конкурувати з ними", - сказав Шевченко.

Тренер української збірної нагадав, що у команди були моменти по ходу гри:

"Це футбол, він складається з епізодів. У нас було кілька моментів, коли ми могли хоч якось поліпшити ситуацію щодо рахунку: влучили в штангу, був вихід один на один. Тобто ми створювали ситуації, які могли реалізувати. Для глядачів було б цікавіше побачити ще кілька м'ячів. Більше додати нічого".

Він також підкреслив, що збірна перебуває в непростій ситуації:

"У нас дуже багато проблемних позицій зараз, не розуміємо, яка кількість гравців у нас буде. Дуже важка ситуація, але ми повинні з неї виходити. Ми викликали практично молодіжну збірну. Далі у нас матчі з Німеччиною та Іспанією. Футболісти "Шахтаря" проходитимуть тести на коронавірус 8 жовтня. Тоді і буде ясно, яка ситуація".

Шевченко підкреслив, що деякі футболісти не з'явилися на полі, так як тренерський штаб вирішив приберегти їх:

"Наступні наші два матчі - офіційні. І Сидорчук, і Караваєв, і інші динамівці провели дуже багато матчів. Вони не грали, тому що ми повинні планувати наші наступні матчі. Я не знаю, чи зможе приїхати до нас хтось із гравців, і повинен планувати наступні дві гри з тими, хто є зараз - 18 гравців і 1 воротар".

Нагадаємо, Збірна України через коронавірус і травми перед матчем із Францією залишилася відразу без 14 гравців (9 - із "Шахтаря"), у тому числі без трьох воротарів. У заявку на гру довелося внести асистента головного тренера Олександра Шовковського.

Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Раніше українці не програвали більше ніж з рахунком 0:4, а також жодного разу не пропускали більше чотирьох голів за гру.

10 жовтня збірній України належить провести матч Ліги націй проти Німеччини, а 13 жовтня - проти Іспанії. Обидві зустрічі пройдуть на "Олімпійському".