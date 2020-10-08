УКР
Новини Агресія Росії проти України
956 8

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Водяного, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.

"Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - повідомили в штабі.

"Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

обстріл (30965) штаб (1093) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Я на фб бачу повідомлення про військових, які ніби померли у зоні ООС. Їхні фото, похорони.
Буквально вчора теж писали, що людину ховали, дата смерті - здається, 2 чи 3 жовтня.
І перед цим періодично бачу.
Треба буде більше звернути увагу, почитати коментарі і зберігати, щоб можна було порівняти з інформацією, яку нам надають.
показати весь коментар
08.10.2020 07:47 Відповісти
Зеленський розділив втрати на бойові і не бойові. Бачиш, якщо тебе обстрілюють, а ти не відповідав на вогонь- це не бій, а отже втрати не бойові. Саме тому Хомчак і підкреслює що ;бойових втрат не було;.
показати весь коментар
08.10.2020 07:53 Відповісти
Не тупи , небоевьіе потери в ВСУ присутствовали всегда , и в значительном количестве. Вспомни , что говорил по данному поводу бьівший военньій прокурор Матиос - любимчик Порошенко.
показати весь коментар
08.10.2020 07:59 Відповісти
09 січня 2020
У ЗСУ змінили класифікацію поранень.
І хто ж це зробив? Хомчак, таран, хто з улюбленців зеленського?
показати весь коментар
08.10.2020 09:02 Відповісти
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению" а за весь период перемирия раненые, убитые снайпером, убитые подорвавшийся на мине, также под контролем было? а добросовестно выполнять это когда села и земли освобождены от орков и валяются трупы их а просто сидеть и наблюдать и быть статистами применимо когда есть преоснащение и армия вооружается тем временем чтоб нарастить мощь и потянуть время и потом пойти в наступление но такого нет при сцыкуне гидранте и они не рассосутся и не уйдут пока их не уничтожить а будет продожатся годами как в Карабахе в лучшем случаи
показати весь коментар
08.10.2020 08:07 Відповісти
а как же Авдеевка? То местные жители 3,14здят?
показати весь коментар
08.10.2020 10:09 Відповісти
 
 