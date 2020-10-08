Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Водяного, втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.
"Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - повідомили в штабі.
"Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
Буквально вчора теж писали, що людину ховали, дата смерті - здається, 2 чи 3 жовтня.
І перед цим періодично бачу.
Треба буде більше звернути увагу, почитати коментарі і зберігати, щоб можна було порівняти з інформацією, яку нам надають.
У ЗСУ змінили класифікацію поранень.
І хто ж це зробив? Хомчак, таран, хто з улюбленців зеленського?