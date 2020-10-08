Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Водяного, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.

"Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - повідомили в штабі.

"Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.