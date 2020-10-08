Трамп воліє вірити на слово Путіну, а не американській розвідці, - кандидатка у віцепрезиденти США Гарріс
У США в Університеті Юти в Солт-Лейк-Сіті почалися дебати між кандидатами у віцепрезиденти - республіканцем Майком Пенсом і демократкою Камалією Харріс. Пенс і Харріс перед початком теледебатів не перекинулися взаємними привітаннями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, трансляцію дебатів вів телеканал CNBC.
Гарріс заявила, що президент США Дональд Трамп вважає за краще вірити заявам президента Росії Володимира Путіна, а не повідомленням американської розвідки про втручання Росії в президентські вибори в США.
"Я є членом сенатського комітету з розвідки і американська розвідувальна спільнота заявляла нам про те, що Росія втручалася в президентські вибори в США в 2016 році і намагається робити це в 2020 році. Те саме заявляє і директор ФБР Крістофер Рей, але Дональд Трамп воліє вірити на слово президенту Володимиру Путіну, всупереч заявам американської розвідувальної сільноти", - сказала вона.
Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший з трьох раундів дебатів між Трампом і Байденом. Через два дні, 2 жовтня, у Трампа підтвердили захворювання на коронавірус. Він був госпіталізований, проте вже через три дні він залишив лікарню і переїхав у Білий дім.
Як повідомлялося раніше, Байден наростив відрив від Трампа в передвиборчих перегонах гонці.
Зазначимо, що ексспецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да, он плохой президент (были получше, но Байден вообще маразматик), важно другое, что победят республиканцы. Победа "демократов" означает для США национальную катастрофу (ибо благими намерениями вымощена дорога в ад)!
Є армія і є Устав нафіг той президенський дозвіл, якщо мова не йде про ядерну зброю.
У Камали Гарріс, хоча вона всюди стверджує свою афроамериканськість, насправді, - іронія долі, - прапрадід був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. До речі, теж ірландцем на прізвище Браун. Ямайське місто, звідки походить батько Камали, так і називається на честь її предка-рабовласника, - Браунтаун.
Трамп его отверг и поручил разработать своей администрации "софт"-пакет, от которого рашке ни холодно, ни жарко.
А так вважають в США:
"В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет."
Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало перший у своєму роді звіт про основні загрози національній безпеці в 2020 році.
Джерело: https://censor.net/ua/n3223334
А от хто такий горбатько та який рівень його компетенції, мені невідомо.
Ваш право, звісно, бо ваш ресурс, але це ніяк не свобода слова.
Так само зараз роблять і в Європі й в США лівацькі медіа.
Ні комунякам!
Трамп 2020!
Что, убогие, переживаете за Трампа?) Правильно переживаете, эпоха популизма заканчивается, пора платить по счетам.
Трамп - антипутинец. Он победит.