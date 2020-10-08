Трамп воліє вірити на слово Путіну, а не американській розвідці, - кандидатка у віцепрезиденти США Гарріс

У США в Університеті Юти в Солт-Лейк-Сіті почалися дебати між кандидатами у віцепрезиденти - республіканцем Майком Пенсом і демократкою Камалією Харріс. Пенс і Харріс перед початком теледебатів не перекинулися взаємними привітаннями.

Гарріс заявила, що президент США Дональд Трамп вважає за краще вірити заявам президента Росії Володимира Путіна, а не повідомленням американської розвідки про втручання Росії в президентські вибори в США.

"Я є членом сенатського комітету з розвідки і американська розвідувальна спільнота заявляла нам про те, що Росія втручалася в президентські вибори в США в 2016 році і намагається робити це в 2020 році. Те саме заявляє і директор ФБР Крістофер Рей, але Дональд Трамп воліє вірити на слово президенту Володимиру Путіну, всупереч заявам американської розвідувальної сільноти", - сказала вона.

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший з трьох раундів дебатів між Трампом і Байденом. Через два дні, 2 жовтня, у Трампа підтвердили захворювання на коронавірус. Він був госпіталізований, проте вже через три дні він залишив лікарню і переїхав у Білий дім.

Зазначимо, що ексспецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.

