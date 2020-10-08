УКР
Трамп воліє вірити на слово Путіну, а не американській розвідці, - кандидатка у віцепрезиденти США Гарріс

У США в Університеті Юти в Солт-Лейк-Сіті почалися дебати між кандидатами у віцепрезиденти - республіканцем Майком Пенсом і демократкою Камалією Харріс. Пенс і Харріс перед початком теледебатів не перекинулися взаємними привітаннями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, трансляцію дебатів вів телеканал CNBC.

Гарріс заявила, що президент США Дональд Трамп вважає за краще вірити заявам президента Росії Володимира Путіна, а не повідомленням американської розвідки про втручання Росії в президентські вибори в США.

"Я є членом сенатського комітету з розвідки і американська розвідувальна спільнота заявляла нам про те, що Росія втручалася в президентські вибори в США в 2016 році і намагається робити це в 2020 році. Те саме заявляє і директор ФБР Крістофер Рей, але Дональд Трамп воліє вірити на слово президенту Володимиру Путіну, всупереч заявам американської розвідувальної сільноти", - сказала вона.

Читайте: Пенс погодився знову стати віцепрезидентом, якщо на виборах у США переможе Трамп

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший з трьох раундів дебатів між Трампом і Байденом. Через два дні, 2 жовтня, у Трампа підтвердили захворювання на коронавірус. Він був госпіталізований, проте вже через три дні він залишив лікарню і переїхав у Білий дім.

Як повідомлялося раніше, Байден наростив відрив від Трампа в передвиборчих перегонах гонці.

Зазначимо, що ексспецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США назвали Росію, Китай та Іран головними загрозами нацбезпеці, - звіт

Автор: 

Топ коментарі
+18
Поражение Трампа на вьіборах , безусловно , положительно отразится на мировой политике , что в интересах Украиньі. Не подведи , Америка !
показати весь коментар
08.10.2020 07:54 Відповісти
+13
Ну ваше же ***** верит своим....
показати весь коментар
08.10.2020 08:06 Відповісти
+10
Если иногда Трамп открыто работает на врагов США, то шо тогда остается делать американской разведке.
показати весь коментар
08.10.2020 08:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп предпочитает верить на слово Путину, а не американской разведке, - кандидат в вице-президенты США Харрис - Цензор.НЕТ 1718
показати весь коментар
08.10.2020 07:47 Відповісти
Особые приметы: национальный лидер.
показати весь коментар
08.10.2020 07:58 Відповісти
Поражение Трампа на вьіборах , безусловно , положительно отразится на мировой политике , что в интересах Украиньі. Не подведи , Америка !
показати весь коментар
08.10.2020 07:54 Відповісти
Вы еще не осознали очевидность, что Трамп останется на второй срок!?

Да, он плохой президент (были получше, но Байден вообще маразматик), важно другое, что победят республиканцы. Победа "демократов" означает для США национальную катастрофу (ибо благими намерениями вымощена дорога в ад)!
показати весь коментар
08.10.2020 08:43 Відповісти
Победа демократов в США , действительно , станет катастрофой для путинского режима в РФ. Что на пользу Украине и евроатлантическому содружеству.
показати весь коментар
08.10.2020 08:56 Відповісти
глупость пишите демократы будут показушно раздувать щеки, кричать на каждом углу как они якобы "не навидят пуйло", но НИЧЕГО РЕАЛЬНОГО по факту НЕ ПРЕДПРИМУТ! Я помню президенство "сранного голубя мира" (Обамы) худших итогов, пожалуй, не было ни у одного президента США (провал в экономике, провал в политике, провал социальных реформ), и только "бла-бла-бла"!
показати весь коментар
08.10.2020 09:26 Відповісти
Интересно, какими заслугами может похвастаться Трампон?
показати весь коментар
08.10.2020 12:28 Відповісти
Якими заслугами? Ось, вивчить американську мову й слухайте: https://www.youtube.com/watch?v=cGwrOg3kvDA Додам іще, що недавно Трамп видав указ про механізм, який спричинить здешевлення безумно дорогих гамериканських ліків. Тільки про це дєрьмократи чомусь мовчать.
показати весь коментар
08.10.2020 13:30 Відповісти
экономические заслуги, ужесточение миграционной политики (если бы еще псевдодемократы не вставоями бы "палки в колеса", то была бы полноценная иинеприступная для нелегалов стена на южной границе и началась бы массовая депортация нелегалов), соплежуи и слюнтяи ("деиократы") потакают НЕДЕЕСПОСОБНОМУ БОЛЬШЕНСТВУ "качать права" (ро хорошему которвх у них и быть не должно бы), жизнь ра пособиях - это признак НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ (и основание для ограничерия политических прав)!
показати весь коментар
08.10.2020 16:26 Відповісти
Обама уже устроил катастрофу в 2014. хватит с нас дерьмократов и их лжи.
показати весь коментар
08.10.2020 09:35 Відповісти
шутка месяца, года=)))) Спасибо, - посмеялся)
показати весь коментар
08.10.2020 09:15 Відповісти
"Второй срок" Трампа будет пожизненным в американской тюрьме Синг-Синг... Поэтому для Трумпушки самым лучшим вариантом было бы умереть сейчас от ковида, - проехался бы на лафете до Арлингтона...
показати весь коментар
08.10.2020 09:20 Відповісти
местная секта лгбт-леваков вообще отбита от реальности. им хйло мерещится кругом.
показати весь коментар
08.10.2020 09:31 Відповісти
не чекав такого тверезого коментаря на цензорі
показати весь коментар
08.10.2020 18:38 Відповісти
І в чому там "положительность"? Трамп чихнув і біржа впала.
показати весь коментар
08.10.2020 10:03 Відповісти
Система сдержек и противовесов? Ну замечательно. Но если внешняя разведка является инструментом политического давления на своего президента, то почему президент должен верить своей разведке?
показати весь коментар
08.10.2020 07:54 Відповісти
Ну ваше же ***** верит своим....
показати весь коментар
08.10.2020 08:06 Відповісти
Чушь какая-то. Лишь бы вякнуть что-то.
показати весь коментар
08.10.2020 08:20 Відповісти
Антон Іволга пише: "Система сдержек и противовесов? Ну замечательно. Но если внешняя разведка является инструментом политического давления на своего президента, то почему президент должен верить своей разведке?"
показати весь коментар
08.10.2020 10:34 Відповісти
трампу однако это не помешало расхерачить колонну российских военных и пару их баз в Сирии...Это первый за всё время с начала 20 века американский президент,который "не постеснялся" дать российским военным мзды.не прикрываясь,что не знал кого херачит.Молодчага трапм.А заявления президентов и политиков часто-густо не соответствуют их деяниям-"говорим одно,делаем другое"
показати весь коментар
08.10.2020 07:55 Відповісти
Они тогда это сделали без его ведома, представьте себе.
показати весь коментар
08.10.2020 08:48 Відповісти
да что ты говоришь
показати весь коментар
08.10.2020 09:32 Відповісти
Звичайно що без відома. Якщо при Обамі треба було питати дозволу госдепу та президента то, Трамп сказав аби його такими дрібницями не турбували: Є загроза американським солдатам- *уярте по ворогу, а потім розберемося. Якщо при Обамі гинули дипломати і службовці через те що, побоялися розбудити президента то, Трамп сказав: дійте по протоколу, а на ранок доповісте про усунення загрози.
Є армія і є Устав нафіг той президенський дозвіл, якщо мова не йде про ядерну зброю.
показати весь коментар
08.10.2020 10:09 Відповісти
Трамп имеет много недостатков, но по сравнению со взглядами Харрис выглядит демократом и умницей Она ж тупая коммуняка, вы ее просто почитайте и послушайте, такая быстро приведет США к краху, а ведь коррупционный еврей Байден может тапки откинуть в любой момент, и эта ТП получит тогда РЕАЛЬНУЮ власть! Поэтому даже риски от ошибок и ограниченности Трампа ничто перед рисками от прихода к власти шайки Байден-Харрис.
показати весь коментар
08.10.2020 08:07 Відповісти
Байден за національним походженням ірландець.
У Камали Гарріс, хоча вона всюди стверджує свою афроамериканськість, насправді, - іронія долі, - прапрадід був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. До речі, теж ірландцем на прізвище Браун. Ямайське місто, звідки походить батько Камали, так і називається на честь її предка-рабовласника, - Браунтаун.
показати весь коментар
08.10.2020 08:39 Відповісти
Потому что разведка иногда открыто работает на демократов.
показати весь коментар
08.10.2020 08:10 Відповісти
Если иногда Трамп открыто работает на врагов США, то шо тогда остается делать американской разведке.
показати весь коментар
08.10.2020 08:13 Відповісти
А когда Трамп не работает на врагов США, то бедной американской разведке приходится подделывать документы.
показати весь коментар
08.10.2020 08:26 Відповісти
Зачем американской разведке что-то подделывать, если враги США, в частности кацапстан поводов подбрасывают более, чем достаточно. А вот почему Трамп упорно старается этого не замечать - вот это вопрос.
показати весь коментар
08.10.2020 10:12 Відповісти
Пруфы есть или так себе ля-ля?
показати весь коментар
08.10.2020 09:11 Відповісти
Трамп вчора підписав наказ про розсекречення документів, які стосуються Гіларі Клінтон які доводять її вину в використанні спецслужб США для боротьби з Трампом і демократами та те що, деталі цих планів були відомі Обамі та ЗВР РФ. Там на реальний срок тягне.
показати весь коментар
08.10.2020 10:14 Відповісти
ЗІ: помилка, не "для боротьби з Трампом і демократами", а для боротьби з Трампом та республіканцями.
показати весь коментар
08.10.2020 10:16 Відповісти
Ну если российские хакеры, выкравшие переписку Клинтонши, в одной команде с Трампом работали, тогда действительно спецслужбы США получается с республиканцами и их кандидатом боролись.
показати весь коментар
08.10.2020 10:25 Відповісти
а яке відношення має Трамп до кацапських хацкерів? Клінтон користувалася власним поштовим сервером, а не офіційним. Тому, захист її сервера не відповідав нормам безпеки для держслужбовців. А це вже порушення закону.
показати весь коментар
08.10.2020 11:09 Відповісти
Комитет конгресса разработал "хард"-пакет санкций за отравление Скрипаля.
Трамп его отверг и поручил разработать своей администрации "софт"-пакет, от которого рашке ни холодно, ни жарко.
показати весь коментар
08.10.2020 10:16 Відповісти
Шо, знову Іскандерам смішно чи вже гикавка від послаблень напала?
показати весь коментар
08.10.2020 11:34 Відповісти
Reg Viciem пише: Потому что разведка иногда открыто работает на демократов.
показати весь коментар
08.10.2020 10:34 Відповісти
Правило свой - чужой здравому смыслу не поддается.
показати весь коментар
08.10.2020 08:10 Відповісти
Це просто особиста позиція Трампа і немає нічого спільного з офіціальною, якщо перевести на мову українських політиків.
показати весь коментар
08.10.2020 08:15 Відповісти
Интересно, почему демократов не беспокоит сотрудничество их партии с организациями на территории США, которые создавались и/или финансировались кацапами?
показати весь коментар
08.10.2020 08:24 Відповісти
Покажи личико, Ванечка
показати весь коментар
08.10.2020 08:32 Відповісти
Чому дєрьмократи мовчать про те, як буйден через свого синочка торгував національними інтересами США, беручи мільярдні хабарі від комуняцького китаю?
показати весь коментар
08.10.2020 08:30 Відповісти
Колишня проститутка харріс, яка своїм передком проклала собі дорогу в політику (гугл в руки) і виступає за комунізацію США, програла вчора дебати Майку Пенсу. Чому ви про це не пишете, Цензор? Навіщо городите про Трампа всяку муйню, тоді як дєрьмократи - це реальна загроза існуванню Сполучених Штатів? Чому не аналізуєте їхню програму, яка є, фактично, програмою створення на місці США однопартійної комуністичної держави?
показати весь коментар
08.10.2020 08:36 Відповісти
Що вона сказала такого, чого не верзли дєрьмократи кілька років тому? Дєрьмократи, які ані пальцем не поворухнули, щоби допомогти Україні в 2014-16 роках. Про справжнє ставлення чжоу байдена до України свідчить відео, в якому він з безконечним презирством вихваляється, як змусив порошенка зняти прокурора, який займався розслідуванням діяльності його синочка в Україні.
показати весь коментар
08.10.2020 08:42 Відповісти
Наркоман Трамп...иначе никак не объяснить
показати весь коментар
08.10.2020 08:54 Відповісти
Есть другое, более вероятное объяснение - друг Володья когда-то очень вовремя деньгами подсобил. И может еще подкинуть сколько нужно, их у него есть и ему на такое дело не жалко.
показати весь коментар
08.10.2020 10:32 Відповісти
Що вона сказала такого, чого не верзли дєрьмократи кілька років тому? Дєрьмократи, які ані пальцем не поворухнули, щоби допомогти Україні в 2014-16 роках. Про справжнє ставлення чжоу байдена до України свідчить відео, в якому він з безконечним презирством вихваляється, як змусив порошенка зняти прокурора, який займався розслідуванням діяльності його синочка в Україні.
показати весь коментар
08.10.2020 18:56 Відповісти
Наш трампик такой же.
показати весь коментар
08.10.2020 09:04 Відповісти
Трамп не хоче сваритися з пуйлом, бо у глобальному розкладі бачить росію противагою китаю, який для США є значно більшою загрозою, аніж раха. Так зрозуміло буде?
показати весь коментар
08.10.2020 13:33 Відповісти
Це думка Горьбатько.

А так вважають в США:
"В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет."

Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало перший у своєму роді звіт про основні загрози національній безпеці в 2020 році.

Джерело: https://censor.net/ua/n3223334
показати весь коментар
08.10.2020 13:55 Відповісти
А пані новосад знає, що таке Realpolitik? І яким боком думка NSA суперечить моїй думці?
показати весь коментар
08.10.2020 18:58 Відповісти
Новосад знає, що таке спецслужби США, які визначили головні загрози.
А от хто такий горбатько та який рівень його компетенції, мені невідомо.
показати весь коментар
08.10.2020 19:55 Відповісти
А чья заслуга, что над Украиной теперь летают американские самолеты? В порты Украины заходят американские корабли?
показати весь коментар
08.10.2020 09:17 Відповісти
Трампа. Гіларі їздила в Мацкву з червоною кнопкою після нападу на Грузію.
показати весь коментар
08.10.2020 10:39 Відповісти
Це заслуга конгресу і сенату США. Це заслуга і республіканської партії, партії покійного Маккейна, який казав, що Трамп це сором америки.
показати весь коментар
08.10.2020 10:50 Відповісти
Сенат з Конгресом дозволили поставки летальної зброї ще у 2014-му. Але реально надійшла вона тільки при Трампі.
показати весь коментар
08.10.2020 11:06 Відповісти
Не робіть ікону з покійного маккейна, який всіляко допомагав глобалістам-дєрьмократам і республіканцем був лише за назвою.
показати весь коментар
08.10.2020 19:00 Відповісти
мир давно сошел с ума - выбирают старых маразматиков аферистов ( тот же Трамп)...-но там хоть другие Институции сдерживания от дурня работают...
показати весь коментар
08.10.2020 09:21 Відповісти
і тільки "розумна" Україна вибрала молодого бездарного наркомана , якій повитягував з нафталіну старих комуняцьких пердунів !
показати весь коментар
08.10.2020 11:39 Відповісти
ну ми - це особа історія...- мазохізм
показати весь коментар
08.10.2020 19:51 Відповісти
Трамп воліє вірити на слово Путіну, а не американській розвідці, - кандидатка у віцепрезиденти США Харріс - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
08.10.2020 09:27 Відповісти
До влади прийшли вороги держави, а соромно чомусь за Україну.
показати весь коментар
08.10.2020 10:20 Відповісти
Дивні люди видаляють коментарі.
Ваш право, звісно, бо ваш ресурс, але це ніяк не свобода слова.
Так само зараз роблять і в Європі й в США лівацькі медіа.
Ні комунякам!
Трамп 2020!
показати весь коментар
08.10.2020 10:03 Відповісти
Харрис знает, что Байден может отойти в мир иной и тогда она президентша. Тут про Украину и 73% избравших клоуна говорили. А эта дамочка отмочет так отмочет! Достаточно вспомнить, как она будучи прокуроршей огромные сроки лепила людям ни за что, чтобы прослыть суровой и делать карьеру.
показати весь коментар
08.10.2020 10:20 Відповісти
Ах, як казламорді "взбудоражились" !
показати весь коментар
08.10.2020 10:27 Відповісти
что-то кремлевские шавки оживились на этом ресурсе)))
Что, убогие, переживаете за Трампа?) Правильно переживаете, эпоха популизма заканчивается, пора платить по счетам.
показати весь коментар
08.10.2020 10:34 Відповісти
Модератори, на фіга видаляєте коментарі проти дєрьмократів? Шекелі сороса не пахнуть, да?
показати весь коментар
08.10.2020 10:37 Відповісти
чтобы делать такие заявления надо сначала разобраться кто такая харрис, а онацука еще та, похлеще антифа будет
показати весь коментар
08.10.2020 11:21 Відповісти
Трампон жучара ещё тот!
показати весь коментар
08.10.2020 12:26 Відповісти
Каждое слово этой демоктической "антифы" - брехня.
Трамп - антипутинец. Он победит.
показати весь коментар
09.10.2020 06:50 Відповісти
 
 