У світі вже понад 36,3 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 343,5 тис. осіб, померли - 5,9 тис.

Станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстрували 343 517 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5909 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 36 394 156 випадків інфікування, з них 343 517 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 060 462 особи, з них 5909 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 27,4 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

