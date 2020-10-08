Кравчук про результати саміту "ЄС-Україна": Побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не було
Перший президент України і глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук надав свою оцінку результатам саміту "ЄС-Україна".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.
Кравчук зазначив, що "європейські лідери і Європа в цілому з більшим розумінням і аналізом ставляться до України".
"Прочитав документ, ухвалений на зустрічі в Брюсселі, який називається "ЄС-Україна", і я там побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не писалося в таких документах. Тобто Європейський Союз, європейська спільнота, більш уважно, більш глибоко з кожним роком дивиться на Україну", – заявив Леонід Кравчук.
Серед позитивних речей він відзначив позицію стосовно Донбасу та економічний напрям співпраці.
"Якщо раніше, коли йшлося про Донбас, говорили про двосторонню відповідальність за війну, тобто Росії й України, то зараз про Україну вже не згадується – одностороння відповідальність. Це дуже важливо. Підтверджено з розвиненим тлумаченням такі речі, як економічні зв’язки, як безвіз, промисловий безвіз, підтверджено кібербезпеку. Тобто є речі, які раніше навіть не ставилися в подібних документах", – наголошує Леонід Кравчук.
Перший президент України надав цим спостереженням і політичної оцінки.
"ОПЗЖ їздить у Кремль консультуватися, а партія "Європейська Солідарність" каже про одне й те саме завжди, що от коли вони були, то все було гаразд, а от коли прийшли інші – то все стало погано. Так от хочу сказати, що документ "ЄС-Україна" спростовує ті розмови, які ведуть у фракції "Європейська Солідарність", – зазначає він.
Кравчук акцентував увагу і на зауваженнях у документі "ЄС-Україна".
"Там є і зауваження дуже серйозні. Одне з важливих – це корупція, друге – судова реформа, третє – реформи, пов’язані з іншими сферами – медицина, соціальні речі. Тобто прямо сказано, не натяк, відзначено як можливість для серйозного поліпшення", – наголошує він.
Нагадаємо, саміт "ЄС-Україна" відбувся в Брюсселі 6 жовтня.
Попередній саміт Україна - ЄС відбувся в Києві в липні 2019 року.
"3 октября первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению Андрея Портнова против президента Порошенко
13 октября было зарегистрировано производства против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 УК Панамы за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления."
https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-na-donbasse-vnutrennij-konflikt-a-rossijskie-vojska-vypolnyayut-tam-internacionalnyj-dolg Коломойский: на Донбассе внутренний конфликт, а российские войска «выполняют там интернациональный долг»
