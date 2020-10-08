УКР
Кравчук про результати саміту "ЄС-Україна": Побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не було

Перший президент України і глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук надав свою оцінку результатам саміту "ЄС-Україна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

Кравчук зазначив, що "європейські лідери і Європа в цілому з більшим розумінням і аналізом ставляться до України".

"Прочитав документ, ухвалений на зустрічі в Брюсселі, який називається "ЄС-Україна", і я там побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не писалося в таких документах. Тобто Європейський Союз, європейська спільнота, більш уважно, більш глибоко з кожним роком дивиться на Україну", – заявив Леонід Кравчук.

Серед позитивних речей він відзначив позицію стосовно Донбасу та економічний напрям співпраці.

"Якщо раніше, коли йшлося про Донбас, говорили про двосторонню відповідальність за війну, тобто Росії й України, то зараз про Україну вже не згадується – одностороння відповідальність. Це дуже важливо. Підтверджено з розвиненим тлумаченням такі речі, як економічні зв’язки, як безвіз, промисловий безвіз, підтверджено кібербезпеку. Тобто є речі, які раніше навіть не ставилися в подібних документах", – наголошує Леонід Кравчук.

Перший президент України надав цим спостереженням і політичної оцінки.

"ОПЗЖ їздить у Кремль консультуватися, а партія "Європейська Солідарність" каже про одне й те саме завжди, що от коли вони були, то все було гаразд, а от коли прийшли інші – то все стало погано. Так от хочу сказати, що документ "ЄС-Україна" спростовує ті розмови, які ведуть у фракції "Європейська Солідарність", – зазначає він.

Кравчук акцентував увагу і на зауваженнях у документі "ЄС-Україна".

"Там є і зауваження дуже серйозні. Одне з важливих – це корупція, друге – судова реформа, третє – реформи, пов’язані з іншими сферами – медицина, соціальні речі. Тобто прямо сказано, не натяк, відзначено як можливість для серйозного поліпшення", – наголошує він.

Нагадаємо, саміт "ЄС-Україна" відбувся в Брюсселі 6 жовтня.

Попередній саміт Україна - ЄС відбувся в Києві в липні 2019 року.

