Міністр розвитку громад Чернишов про можливість посилення карантину: Все відбувається за планом. Про локдаун не йдеться

В українському уряді відкидають запровадження нового локдауну через коронавірус. Місцеві вибори теж переносити не будуть.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вибори будуть через три тижні.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз про локдаун не йдеться", - заявив він.

Зазначимо, українці 25 жовтня вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад - депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори відбудуться і в 119 райрадах.

Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
08.10.2020 08:36 Відповісти
Не просто "за планом", а з перевиконанням. Бо опудало від медицини обіцяло 5 тис колись. А маємо вже нині...
08.10.2020 09:15 Відповісти
Бла-бла-бла!
08.10.2020 09:23 Відповісти
по какому такому плану...
08.10.2020 09:23 Відповісти
Хто-за, може по колумбійському, чи по афганському, або і по доморощеному конопляному чи по принципу - "мели Емеля - твоя неделя".
08.10.2020 09:29 Відповісти
Комісія на будівництві. Оглядає, приймає.
Аж тут падає стіна...
Досвідчений прораб, дивлячись на годинник:
-15:31! Точно по графіку!!
©
08.10.2020 09:25 Відповісти
Власть решили делать вид, что всё хорошо и ничего не предпринимать, потому что денег нет, всё разворовали и просрали, деньги выделенные на медицину они спустили на на строительство дорог. Народ то в основном верит говноплюсам Коломойского, а там будут врать то, что властям надо.
08.10.2020 10:34 Відповісти
 
 