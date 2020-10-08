Міністр розвитку громад Чернишов про можливість посилення карантину: Все відбувається за планом. Про локдаун не йдеться

В українському уряді відкидають запровадження нового локдауну через коронавірус. Місцеві вибори теж переносити не будуть.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вибори будуть через три тижні.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз про локдаун не йдеться", - заявив він.

Зазначимо, українці 25 жовтня вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад - депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори відбудуться і в 119 райрадах.