В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи

За минулу добу в Україні підтвердили 5397 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Напередодні, 7 жовтня, повідомлялося про рекордні 4753 нові випадки.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 244 734 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (576), Києві (422), Одеській (367), Сумській (312) та Дніпропетровській (306) областях.

Померли від початку пандемії 4690 осіб (за добу 93), видужали - 108 233 (за добу 2263). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 131 811 осіб, що на 3041 більше, ніж напередодні.











