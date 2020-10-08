18 332 124
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи
За минулу добу в Україні підтвердили 5397 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
Напередодні, 7 жовтня, повідомлялося про рекордні 4753 нові випадки.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 244 734 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (576), Києві (422), Одеській (367), Сумській (312) та Дніпропетровській (306) областях.
Померли від початку пандемії 4690 осіб (за добу 93), видужали - 108 233 (за добу 2263). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 131 811 осіб, що на 3041 більше, ніж напередодні.
Ось https://censor.net/ru/news/3223088/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_90_chelovek_zafiksirovano_4_348_novyh_sluchaev_zarajeniya_vyzdoroveli/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74794000
За все время пандемии в Украине заболели 244 584
человека.Источник: https://censor.net/ru/n3223088
Проходе дві доби - цифра 244 734. Це 150 чоловік.
Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.
Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией.
Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.
Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.
И ПОТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПОЧТИ 700 ДЕТЯХ В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗАБОЛЕЛИ НАРКОЛЕПСИЕЙ. НЕМЕЦКИЙ ЮРИСТ ПОДЧЁРКИВАЕТ: ОНИ ОСТАНУТСЯ КАЛЕКАМИ НАВСЕГДА.
На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.
https://tsargrad.tv/news/panicheskij-prognoz-okazalsja-lozhnym-v-germanii-sravnili-pandemiju-svinogo-grippa-s-covid-19_286963
Два новых препарата «Коронавир» и «Арепливир» появились в 16 аптеках города
Приобрести дорогостоящие лекарства из-за большого количества побочных эффектов просто так не получится, для этого фармацевту придётся предоставить рецепт.
https://tsargrad.tv/news/v-novosibirskih-aptekah-nachali-prodavat-preparaty-ot-koronavirusa_286409
Поперли уроды на Полякову поглазеть."Ума палата" ес вашу мать.
Исследование показало, что почти 90% пациентов, инфицированных коронавирусом, не имеют ни одного из трех контрольных симптомов во время тестирования. Лишь у 16 из 115 добровольцев с положительным результатом теста на вирус были обнаружены симптомы заболевания.
Ученые выяснили, что почти 90% пациентов с COVID-19 не имеют ни одного из трех основных симптомов болезни в день тестирования, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8814057/Almost-90-coronavirus-infected-patients-DONT-symptoms.html сообщает Daily Mail.
Исследование Университетского колледжа Лондона предполагает, что по крайней мере 70% случаев COVID-19 в Великобритании могут протекать бессимптомно. Но другие исследования говорят, что фактическое число намного ниже, поскольку ложные срабатывания тестов могут привести к неправильному диагностированию вируса.
https://www.mk.ru/science/2020/10/08/uchenye-obnaruzhili-oshelomlyayushhie-dannye-ob-otsutstvii-simptomov-pri-koronaviruse.html
К COVID первого типа можно отнести 90% всех людей, кто подхватил коронавирус. У 40% из них вообще нет симптомов, у других есть, но болезнь протекает в лёгкой форме. По сути, это банальное ОРЗ, говорится в посте Telegram-канала "Доктор Мясников".
Врач отмечает, что ещё до нынешней пандемии каждый третий случай ОРЗ вызывался коронавирусами, которые известны учёным ещё с 1960-х.
носили маски то спасла бы десятки тысяч.
Идиоты конченые
Нужны,резиновые перчатки, очки наподобии для плавания, полная дезинфекция пару раз в день, плюс дезинфекция еды из магазов и т.д
. И имунитет
И надеюсь когда вернусь в Украину- вас уже свидетелей Грипп2019 поселят в психушку.