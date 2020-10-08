УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7631 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
18 332 124

В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи

В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи

За минулу добу в Україні підтвердили 5397 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Напередодні, 7 жовтня, повідомлялося про рекордні 4753 нові випадки.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 244 734 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі вже понад 36,3 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 343,5 тис. осіб, померли - 5,9 тис.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (576), Києві (422), Одеській (367), Сумській (312) та Дніпропетровській (306) областях.

Померли від початку пандемії 4690 осіб (за добу 93), видужали - 108 233 (за добу 2263). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 131 811 осіб, що на 3041 більше, ніж напередодні.

В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи 01
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи 02
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи 03
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи 04
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи 05
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи - Цензор.НЕТ 4075
показати весь коментар
08.10.2020 08:43 Відповісти
+13
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Фонд по борьбе с усралвирусом потрачен на Большую Стройку общественных туалетов.
Президент лично открывает туалеты и становится первым посетителем.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19/
показати весь коментар
08.10.2020 08:59 Відповісти
+13
В местах повышенного скопления людей введите драконские штрафы за отсуствие масок: ВСЕ торговые точки, магазины и супермаркеты (даже не в помещениях), все виды транспорта от такси до метро, а также улицы и площади, на которых большой трафик (весь список улиц должен быть опубликован и на них устаеовлены информативные знаки с указание времени суток действия запрета). Показательно проволить массовые рейды и облавы на нарушителей (штрафуйте, инвалидов, многодетных матерей, матерей одиночек, пенсионеров, учитилей, родителей несовершеннолетних,геров войны, должностных лиц, генералов, депутатов, министров, санитарных врачей и даже президента и премьерминистра, ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ) , демонстративно показывая результат в СМИ (пока народ не напуган, что реально можно нарваться на крупный штраф, соблюдать правила не будет)!
показати весь коментар
08.10.2020 09:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Цензор на ті цифри хоч дивиться, що публікує?
Ось https://censor.net/ru/news/3223088/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_90_chelovek_zafiksirovano_4_348_novyh_sluchaev_zarajeniya_vyzdoroveli/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74794000

За все время пандемии в Украине заболели 244 584
человека.Источник: https://censor.net/ru/n3223088

Проходе дві доби - цифра 244 734. Це 150 чоловік.
показати весь коментар
08.10.2020 12:44 Відповісти
Немецкий юрист Рейнер Фулмич сравнил пандемию свиного гриппа с COVID-19, обнаружив любопытнейшие факты.
Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.
Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией.
Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.
Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.
И ПОТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПОЧТИ 700 ДЕТЯХ В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗАБОЛЕЛИ НАРКОЛЕПСИЕЙ. НЕМЕЦКИЙ ЮРИСТ ПОДЧЁРКИВАЕТ: ОНИ ОСТАНУТСЯ КАЛЕКАМИ НАВСЕГДА.
На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.
https://tsargrad.tv/news/panicheskij-prognoz-okazalsja-lozhnym-v-germanii-sravnili-pandemiju-svinogo-grippa-s-covid-19_286963
показати весь коментар
08.10.2020 13:17 Відповісти
В новосибирских аптеках начали продавать лекарства от коронавируса

Два новых препарата «Коронавир» и «Арепливир» появились в 16 аптеках города
Приобрести дорогостоящие лекарства из-за большого количества побочных эффектов просто так не получится, для этого фармацевту придётся предоставить рецепт.
https://tsargrad.tv/news/v-novosibirskih-aptekah-nachali-prodavat-preparaty-ot-koronavirusa_286409
показати весь коментар
08.10.2020 13:18 Відповісти
Харьков опять "впереди планеты всей".
Поперли уроды на Полякову поглазеть."Ума палата" ес вашу мать.
показати весь коментар
08.10.2020 13:24 Відповісти
было б на кого смотреть
показати весь коментар
08.10.2020 23:07 Відповісти
Ученые обнаружили ошеломляющие данные об отсутствии симптомов при коронавирусе
Исследование показало, что почти 90% пациентов, инфицированных коронавирусом, не имеют ни одного из трех контрольных симптомов во время тестирования. Лишь у 16 из 115 добровольцев с положительным результатом теста на вирус были обнаружены симптомы заболевания.
Ученые выяснили, что почти 90% пациентов с COVID-19 не имеют ни одного из трех основных симптомов болезни в день тестирования, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8814057/Almost-90-coronavirus-infected-patients-DONT-symptoms.html сообщает Daily Mail.
Исследование Университетского колледжа Лондона предполагает, что по крайней мере 70% случаев COVID-19 в Великобритании могут протекать бессимптомно. Но другие исследования говорят, что фактическое число намного ниже, поскольку ложные срабатывания тестов могут привести к неправильному диагностированию вируса.
https://www.mk.ru/science/2020/10/08/uchenye-obnaruzhili-oshelomlyayushhie-dannye-ob-otsutstvii-simptomov-pri-koronaviruse.html
показати весь коментар
08.10.2020 13:37 Відповісти
Врач и телеведущий Александр Мясников разбил больных COVID-19 на группы. Он считает, что существует то ли два, то ли четыре вида этого заболевания. Всё зависит от того, как классифицировать.
К COVID первого типа можно отнести 90% всех людей, кто подхватил коронавирус. У 40% из них вообще нет симптомов, у других есть, но болезнь протекает в лёгкой форме. По сути, это банальное ОРЗ, говорится в посте Telegram-канала "Доктор Мясников".

Врач отмечает, что ещё до нынешней пандемии каждый третий случай ОРЗ вызывался коронавирусами, которые известны учёным ещё с 1960-х.
показати весь коментар
08.10.2020 13:41 Відповісти
В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи - Цензор.НЕТ 287
показати весь коментар
08.10.2020 15:47 Відповісти
Не работает Ваша табличка, вирусу (любому) на вашу тряпочку начхать. Есть тысячи примеров заболевших в маске, и нет ни одного доказанного случая что маска спасла
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
Ідіотам нічого не допомагає...
показати весь коментар
09.10.2020 00:06 Відповісти
Докажи ,что маска НИКОГО не спасла. Она спасла тысячи людей ,а если бы все
носили маски то спасла бы десятки тысяч.
показати весь коментар
09.10.2020 00:09 Відповісти
куча дебилов в метро и транспорте без масок или с масками под носом.
Идиоты конченые
показати весь коментар
08.10.2020 23:09 Відповісти
Хорошо что я в польше... тут в основном здравые люди и на грипп 2019 им пофигу....
показати весь коментар
09.10.2020 00:33 Відповісти
Як добре що ви у Польщі ! І решту порушників санітарних вимог аби до вас ! І було б класно тим хто в Україні залишився ))))
показати весь коментар
09.10.2020 01:34 Відповісти
Потому как --- кроме маски нужны рукавицы , очки !!! И желательно свой бункер.
показати весь коментар
09.10.2020 00:35 Відповісти
І крім маски яка не вас захищає , а тих хто поруч з вами ( часто без маски ), всього лише потрібно совість , десяту клепку і вимити брудні руки перед тим як сунути їх до рота та очей ))))
показати весь коментар
09.10.2020 01:37 Відповісти
МАСКА от Гриппа2019 не защищает от слова СОВСЕМ.
Нужны,резиновые перчатки, очки наподобии для плавания, полная дезинфекция пару раз в день, плюс дезинфекция еды из магазов и т.д
. И имунитет
показати весь коментар
13.11.2020 04:39 Відповісти
И вообще , страны где тотальный масочный режим --- ковиду это не мешает от слова ВООБЩЕ !!!
И надеюсь когда вернусь в Украину- вас уже свидетелей Грипп2019 поселят в психушку.
показати весь коментар
13.11.2020 04:46 Відповісти
А знаєш що - утік з України , то й сиди як мишеня в норі там куди втік ! "Надеется он" - кацапеня недогойдане (( Мабуть "уставший от вайны " лугандонець із українським паспортом ? Радій що Польща і таких як ти підбирає , з совковим імунітетом ((
показати весь коментар
13.11.2020 13:09 Відповісти
поражает дураковаляние наших властей. Где реакция?? где проверки и штрафы???
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 