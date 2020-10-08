УКР
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 576, Київ - 422 і Одещина - 367

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 8 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 576 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 22 712 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 396 осіб, за останню добу - 9. З початку епідемії одужали 4 709 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр розвитку громад Чернишов про можливість посилення карантину: Все відбувається за планом. Про локдаун не йдеться

Станом на 8 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 17 607 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 422 людини. Загальна кількість хворих - 25 896. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 453 людини, за добу - 11. З початку епідемії одужали 9116 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 16 327.

На Одещині на коронавірус захворіли 367 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 15 704 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 239 людей, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 2 561 пацієнт. Кількість активних хворих на Одещині становить 12 904 людини.

За гроші , зароблені поляковою і білик хтось заплатить своїм здоров'ям , а хтось - не дай Боже , життям . Бережіть себе .
08.10.2020 10:06 Відповісти
Не понятно, почему Харьков до сих пор не в красной зоне.
08.10.2020 11:40 Відповісти
 
 