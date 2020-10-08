Коронавірус за минулу добу виявили у 471 дитини і 496 медиків, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 734 особи. З них 15 511 дітей, а також 17 109 лікарів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зафіксували 93 летальні випадки. Одужали 2263 пацієнти", - зазначив міністр.

За словами Степанова, госпіталізовано 900 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 734 особи. З них 15 511 дітей, а також 17 109 лікарів.

Загалом одужали 108 233 пацієнти, а летальних випадків - 4690.

Таким чином, порівняно з учорашніми даними за добу COVID-19 виявили у 471 дитини, а також 496 медичних працівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 576, Київ - 422 і Одещина - 367