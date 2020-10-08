УКР
У Чернівцях через грип та COVID-19 можуть почати опалювальний сезон раніше, - міськрада

У Чернівцях у зв'язку з грипом і коронавірусом можуть раніше почати опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Опалювальний̆ сезон зазвичай розпочинається тоді, коли середньодобова температура є меншою ніж +8 градусів три дні поспіль. Проте цього року подати тепло у квартири можуть раніше, з огляду на ситуацію із грипом та коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін

Зазначається, що нині більшість з існуючих у місті 90 котелень вже готові до початку опалювального сезону.

За словами в.о. міського голови Василя Продана, система заповнена водою, проведено гідровипробування.

"Система тримає тиск, що вказує на те, що поривів немає. Але ця система заповнена до внутрішньобудинкових мереж. Після цього, починаючи з сьогоднішнього дня, ми проводимо роботи з випробування всередині будинків. Ці роботи проводяться разом з ЖБК, ЖБТ, ОСББ та з управлінськими компаніями", - наголосив він.

карантин (18172) Чернівці (574) опалювальний сезон (1781) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Сортувати:
Кицька зраділа.
показати весь коментар
08.10.2020 09:37 Відповісти
А я знав, що то все вони!!!

показати весь коментар
08.10.2020 09:48 Відповісти
 
 