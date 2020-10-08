У Чернівцях через грип та COVID-19 можуть почати опалювальний сезон раніше, - міськрада
У Чернівцях у зв'язку з грипом і коронавірусом можуть раніше почати опалювальний сезон.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Опалювальний̆ сезон зазвичай розпочинається тоді, коли середньодобова температура є меншою ніж +8 градусів три дні поспіль. Проте цього року подати тепло у квартири можуть раніше, з огляду на ситуацію із грипом та коронавірусом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині більшість з існуючих у місті 90 котелень вже готові до початку опалювального сезону.
За словами в.о. міського голови Василя Продана, система заповнена водою, проведено гідровипробування.
"Система тримає тиск, що вказує на те, що поривів немає. Але ця система заповнена до внутрішньобудинкових мереж. Після цього, починаючи з сьогоднішнього дня, ми проводимо роботи з випробування всередині будинків. Ці роботи проводяться разом з ЖБК, ЖБТ, ОСББ та з управлінськими компаніями", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/IntimateKnight
https://twitter.com/IntimateKnight Інтимний Лицар
А я знав, що то все вони!!!