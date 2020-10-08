Шредер подає в суд на газету Bild, в якій Навальний назвав його "хлопчиком на побігеньках у Путіна"
Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що "змушений подати до суду" на німецьку газету Bild за публікацію інтерв'ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним, в якому той назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках" у Володимира Путіна, а також заявив, що Шредер отримує від Путіна таємні платежі.
Свою заяву Шредер зробив в Linkedin, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
"Я розумію непросту ситуацію, в якій опинився Навальний. Його заяви в інтерв'ю Bild про нібито приховані платежі неправдиві. Сам він каже, що у нього немає доказів своїх тверджень. Проте, BILD-Zeitung і bild.de поширили ці заяви", - написав Шредер, додавши, що Bild порушив його права.
За його словами, таблоїд перед публікацією інтерв'ю мав отримати його коментар.
Крім цього, Шредер погрожує судом і іншим виданням, які поширюватимуть інтерв'ю.
Шлюха пуйловская!
Можешь и на меня подавать в суд.
Какой он мальчик ?
Он - "дедушка на побегушках Путина" 😂
Остап Бендер.
Уже методички на украинском выдают)
Ця німецька криса працює на *****.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn Шредер работает в Газпроме
***** платить йому явно.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn Шредер работает в Газпроме: Бывший канцлер Германии ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn censor.net › Цензор.НЕТ › Новости
Oct 5, 2016 - 05.10.16 16:26 - Шредер работает в Газпроме: Бывший канцлер Германии Шредер возглавил совет компании Северный поток-2.
Мабуть тому стара *****підстілка і возбуділась на слова Навального...
