УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7746 відвідувачів онлайн
Новини
5 976 47

Шредер подає в суд на газету Bild, в якій Навальний назвав його "хлопчиком на побігеньках у Путіна"

Шредер подає в суд на газету Bild, в якій Навальний назвав його "хлопчиком на побігеньках у Путіна"

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що "змушений подати до суду" на німецьку газету Bild за публікацію інтерв'ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним, в якому той назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках" у Володимира Путіна, а також заявив, що Шредер отримує від Путіна таємні платежі.

Свою заяву Шредер зробив в Linkedin, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Я розумію непросту ситуацію, в якій опинився Навальний. Його заяви в інтерв'ю Bild про нібито приховані платежі неправдиві. Сам він каже, що у нього немає доказів своїх тверджень. Проте, BILD-Zeitung і bild.de поширили ці заяви", - написав Шредер, додавши, що Bild порушив його права.

За його словами, таблоїд перед публікацією інтерв'ю мав отримати його коментар.

Крім цього, Шредер погрожує судом і іншим виданням, які поширюватимуть інтерв'ю.

Читайте також: Нідерланди підтримають санкції проти Росії через Навального, - Блок

Автор: 

путін володимир (24830) суд (11874) Шредер Герхард (78) Навальний Олексій (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Какой-там "мальчик на побегушках".
Шлюха пуйловская!
Можешь и на меня подавать в суд.
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
+14
А ведь шлюха права !
Какой он мальчик ?
Он - "дедушка на побегушках Путина" 😂
показати весь коментар
08.10.2020 09:50 Відповісти
+10
А что нет, не пуйлов "мальчик на побегушках" ? Bild должен выиграть суд.
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой-там "мальчик на побегушках".
Шлюха пуйловская!
Можешь и на меня подавать в суд.
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
А ведь шлюха права !
Какой он мальчик ?
Он - "дедушка на побегушках Путина" 😂
показати весь коментар
08.10.2020 09:50 Відповісти
"Кто скажет, что это девочка- пусть первый кинет в меня камень"
Остап Бендер.
показати весь коментар
08.10.2020 11:54 Відповісти
А что нет, не пуйлов "мальчик на побегушках" ? Bild должен выиграть суд.
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
если шредер докажет что он девочка! то выиграет суд, но есть побочный эффект - пуйло не любит девочек
показати весь коментар
08.10.2020 10:07 Відповісти
Шлюшка Шредер сядет на растяжечку 😂
показати весь коментар
08.10.2020 13:10 Відповісти
Иди борись с рептилоидами, методичка кремлядская!
Уже методички на украинском выдают)
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
А пусть этот любитель путина, докажет, что ему кремль не платит тайно!
показати весь коментар
08.10.2020 09:43 Відповісти
Он ему явно платит, зачем еще тайно.
показати весь коментар
08.10.2020 11:02 Відповісти
Шредер тампакс вовки конченого.
показати весь коментар
08.10.2020 09:43 Відповісти
А чего лайк поставил, методички кремлядской или у вас задачи общие на Цензоре?)
показати весь коментар
08.10.2020 09:46 Відповісти
А кто? Неужели девочка?
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
Да, причем легкого поведения.
показати весь коментар
08.10.2020 10:59 Відповісти
Повія образилась на те, що її обізвали повією.
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
Шредер хочет сказать, что он не "мальчик на побегушках у Путина", а просто запутинский полезный идиот?
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
Когда наш главнокомандующий получил звание каратиста и чорный пояс по карате он стал Зелупелло, 5й черепашкой ниндзя. А Шредер как известно был из заклятым врагом
Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина" - Цензор.НЕТ 2248
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
Спалилсо, штази....
показати весь коментар
08.10.2020 09:48 Відповісти
Шредер хочет что бы суд подтвердил правильность выссказывания?
показати весь коментар
08.10.2020 09:50 Відповісти
Тут важно, в какой именно суд подал шредер. Если в мосгорсуд, то тот подтвердит любую позицию шредера, в том числе коленно-локтевую...
показати весь коментар
08.10.2020 11:21 Відповісти
Это действительно так!
показати весь коментар
08.10.2020 09:51 Відповісти
шото мне подсказывает что и меркель скоро станет курьером у *****..
показати весь коментар
08.10.2020 09:52 Відповісти
то, что раньше знали как "секрет полишинеля" сегодня известно как "секрет шрёдера".
показати весь коментар
08.10.2020 09:54 Відповісти
Нема і не було секретів.
Ця німецька криса працює на *****.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn Шредер работает в Газпроме
показати весь коментар
08.10.2020 09:57 Відповісти
А чего обижается эта старая истеричка Шредер? Кремлёвская крыса лично на расейском ТВ назвала Шредера своей личной прислугой.... Нет у немцев гордости и достоинства - их канцлер на побегушках у бывшего гопника, у КГБистской шестёрки, у нерукопожатого чмо(чма).....Тьфу... Стыдно...
показати весь коментар
08.10.2020 09:54 Відповісти
Шредер обижаецца, что газета перед публикацией не запросила иго комментария. По сути возражений нет
показати весь коментар
08.10.2020 10:00 Відповісти
Ну, формально, Шрьодер правий.
***** платить йому явно.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn Шредер работает в Газпроме: Бывший канцлер Германии ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn censor.net › Цензор.НЕТ › Новости


Oct 5, 2016 - 05.10.16 16:26 - Шредер работает в Газпроме: Бывший канцлер Германии Шредер возглавил совет компании Северный поток-2.
показати весь коментар
08.10.2020 09:54 Відповісти
Какие ваши доказательства?
показати весь коментар
08.10.2020 09:55 Відповісти
Але може бути й таке, що ***** доплачує йому, ще й чорним налом.
Мабуть тому стара *****підстілка і возбуділась на слова Навального...
показати весь коментар
08.10.2020 10:00 Відповісти
І хай подає до суду:не у путина а у кремлівської мафії, і хай знає-мафія все відбере до останьої марки чи долара...догрався в жмурки з мафією.Відповідати прийдеться...а може на скрепи піти...щоб маразматік десь щось не ляпнув.
показати весь коментар
08.10.2020 10:13 Відповісти
Одно - гєбєшник, второе - его стукач из штази.
показати весь коментар
08.10.2020 10:23 Відповісти
Шредер будет требовать через суд исправления выражения "мальчик на побегушках" на "старичок на подлизоне".
показати весь коментар
08.10.2020 10:28 Відповісти
«На авось надейся, а жопу береги.» (с)
В.Г. Сорокин. «Русские народные пословицы и поговорки».
показати весь коментар
08.10.2020 10:31 Відповісти
а для Шредера новина, що його весь світ вважає підху*лом пуцінским????
показати весь коментар
08.10.2020 10:30 Відповісти
"Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!" (c)
показати весь коментар
08.10.2020 10:42 Відповісти
Шредер заявил ,что он не мальчик и подал в суд на газету
показати весь коментар
08.10.2020 10:48 Відповісти
Шредер в Германии уже давно всем грозит судами, кто ему намекнет, что он коррумпирован и продажный. К его услугам бабло Газпрома на адвокатов. А для особо ретивых можно у пахана попросить Новичком протравить. Многие боятся поэтому.
показати весь коментар
08.10.2020 10:51 Відповісти
Когда уже это шлюхо ласты склеит? Блин оно еще и в суд подает... Факт ему на лицо, или если росейским языком - пуйло ему на рыло!
показати весь коментар
08.10.2020 11:43 Відповісти
шлюху назвали мальчиком и она обиделась.
показати весь коментар
08.10.2020 12:25 Відповісти
вбоге, обісране пуйло...

Шредер подає в суд на газету Bild, в якій Навальний назвав його "хлопчиком на побігеньках у Путіна" - Цензор.НЕТ 9704
показати весь коментар
08.10.2020 12:36 Відповісти
Порномоделі бувають і немецькі
показати весь коментар
08.10.2020 13:08 Відповісти
В суд он подает не из-за мальчика на побегушках, а из-за слов о получении им денег от россиян. В данной ситуации он может выиграть, если суд решит, что Навальный его оговорил.
показати весь коментар
08.10.2020 13:12 Відповісти
подгорело
показати весь коментар
08.10.2020 13:58 Відповісти
он обиделся на то, что использовано слово "тайно". просто кремль платит ему не тайно. вот и вся разница
показати весь коментар
08.10.2020 17:52 Відповісти
шредер повязан глубже денег, у него ребёнок из российского приюта усыновлён.
показати весь коментар
09.10.2020 07:05 Відповісти
 
 