Шредер подає в суд на газету Bild, в якій Навальний назвав його "хлопчиком на побігеньках у Путіна"

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що "змушений подати до суду" на німецьку газету Bild за публікацію інтерв'ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним, в якому той назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках" у Володимира Путіна, а також заявив, що Шредер отримує від Путіна таємні платежі.

Свою заяву Шредер зробив в Linkedin, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Я розумію непросту ситуацію, в якій опинився Навальний. Його заяви в інтерв'ю Bild про нібито приховані платежі неправдиві. Сам він каже, що у нього немає доказів своїх тверджень. Проте, BILD-Zeitung і bild.de поширили ці заяви", - написав Шредер, додавши, що Bild порушив його права.

За його словами, таблоїд перед публікацією інтерв'ю мав отримати його коментар.

Крім цього, Шредер погрожує судом і іншим виданням, які поширюватимуть інтерв'ю.

