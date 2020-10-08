Окремого фонду для боротьби з COVID-19 у Держбюджеті-2021 не буде, - Разумков

Законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік не передбачає направлення коштів на створення і фінансування в державі окремого фонду для боротьби з COVID-19.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Згідно з тим поданням, яке було зроблено в проєкті бюджету від Кабінету Міністрів України, то окремого ковідного фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинування (2,6 млрд грн, якщо я не помиляюсь), один мільярд – на підтримку шкіл у межах боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет МОЗу… 158,7 млрд грн, якщо я не помиляюсь, на Міністерство охорони здоров’я поки що передбачається на наступний рік", – зазначив спікер.

На його переконання, абсолютно коректним є підхід, за якого "ці кошти вже передбачені для відповідного міністерства", тобто як у цілому для діяльності відомства, так і для ефективної боротьби з різними хворобами, в тому числі "з новим викликом, яким є коронавірус".

За словами Разумкова, під час створення окремого ковідного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування відповідного напрямку не було передбачене бюджетом.

"Цього року ми створювали саме ковідний фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, які передбачені для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить, тому із 65 мільярдів був сформований такий саме фонд, Верховна Рада за нього голосувала", – уточнив він.

Водночас спікер поінформував, що на сьогодні в парламенті опрацьовується "багато пропозицій від народних депутатів, від профільного комітету" до проєкту Держбюджету-2021, зокрема й у частині видатків на галузь охорони здоров’я України.

"Є й критика, давайте будемо відверті. Все, що залежатиме від нас як від ВР, намагатимемося виправити, підкоригувати наскільки це можливо, бо ми теж існуємо в тих межах, які були доведені до Верховної Ради, ми не можемо написати "плюс сто", "плюс двісті", "плюс триста"", – додав голова ВР.