Окремого фонду для боротьби з COVID-19 у Держбюджеті-2021 не буде, - Разумков

Окремого фонду для боротьби з COVID-19 у Держбюджеті-2021 не буде, - Разумков

Законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік не передбачає направлення коштів на створення і фінансування в державі окремого фонду для боротьби з COVID-19.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з тим поданням, яке було зроблено в проєкті бюджету від Кабінету Міністрів України, то окремого ковідного фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинування (2,6 млрд грн, якщо я не помиляюсь), один мільярд – на підтримку шкіл у межах боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет МОЗу… 158,7 млрд грн, якщо я не помиляюсь, на Міністерство охорони здоров’я поки що передбачається на наступний рік", – зазначив спікер.

На його переконання, абсолютно коректним є підхід, за якого "ці кошти вже передбачені для відповідного міністерства", тобто як у цілому для діяльності відомства, так і для ефективної боротьби з різними хворобами, в тому числі "з новим викликом, яким є коронавірус".

За словами Разумкова, під час створення окремого ковідного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування відповідного напрямку не було передбачене бюджетом.

"Цього року ми створювали саме ковідний фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, які передбачені для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить, тому із 65 мільярдів був сформований такий саме фонд, Верховна Рада за нього голосувала", – уточнив він.

Водночас спікер поінформував, що на сьогодні в парламенті опрацьовується "багато пропозицій від народних депутатів, від профільного комітету" до проєкту Держбюджету-2021, зокрема й у частині видатків на галузь охорони здоров’я України.

"Є й критика, давайте будемо відверті. Все, що залежатиме від нас як від ВР, намагатимемося виправити, підкоригувати наскільки це можливо, бо ми теж існуємо в тих межах, які були доведені до Верховної Ради, ми не можемо написати "плюс сто", "плюс двісті", "плюс триста"", – додав голова ВР.

ВР (15235) держбюджет (2506) Разумков Дмитро (1528)
Топ коментарі
+13
Розпорошили фонд на піар для оманського брехуна, а тепер його нібудіт.
показати весь коментар
08.10.2020 09:48 Відповісти
+8
Да у вас просто нет уже денег на этот фонд, потому что он разворован.
ВЫ ВОРЫ.
показати весь коментар
08.10.2020 09:50 Відповісти
+6
Правильно ковид то 19 а год то 21й
показати весь коментар
08.10.2020 09:47 Відповісти
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Чому не застрахували здоров'я педагогів, які зараз на передовій? Чи оплатите лікування 30-50 000 грн ? Чи робите безкоштовні тести людям, які працюють у зоні постійного ризику ? Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
показати весь коментар
08.10.2020 10:16 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 10:27 Відповісти
неужели? зесрань -ворье чмошное.
показати весь коментар
08.10.2020 09:55 Відповісти
Шо уже побороли ковид? Фонд не нужен? Зеленые отбросы.
показати весь коментар
08.10.2020 10:00 Відповісти
А звідки ви тепер будете брати гроші для дерибану на будівництві доріг?
показати весь коментар
08.10.2020 10:10 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 10:11 Відповісти
це тому,що виборів на наступний рік вони не планують,а ковідний фонд був як непогана заначка влади для агітаційних зепроєктів.
показати весь коментар
08.10.2020 10:23 Відповісти
хочу спросить у пионера ,а ви разве что небудь хорошое предлагали людям ,которие вас содержат,нет ,поетому лучше вам всем уйти восвояси,,,
показати весь коментар
08.10.2020 10:46 Відповісти
Конечно "уже не будет"-"патамушта" всё уже разворовали,придумают какой-нибудь новый "фонд" по спасению "зеленой поросли" от наказания после смены власти. Разум.НИков хитрый,лоснящийся жополиз,нона высшее КРЕСЛО в стране так и поглядывает.Еще одного "хлыста" украина не переживет.
показати весь коментар
08.10.2020 10:51 Відповісти
Конечно выгодно, чтобы все пенсионеры и инвалиды передохли. Но ведь Ковид цепляет и молодежь, и не всегда с легкостью получается выкрутиться.
показати весь коментар
08.10.2020 11:24 Відповісти
А что, угрозы от коронавируса в следующем году не будет?
Весь мир борется, а мы единственные победили? При том, что вы зелень, не закупили ни одного аппарата ИВЛ!!!
В то самое время когда Генсек ООН сказал, что коронавирус вышел из под контродя:
https://naviny.media/new/20200924/1600962439-gensek-oon-zayavil-chto-koronavirus-vyshel-iz-pod-kontrolya

А у Зеленского все под контролем! Фонд не нужен!
показати весь коментар
08.10.2020 11:42 Відповісти
 
 