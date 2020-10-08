На сьогодні кандидатур на посаду заступника в ТКГ немає й імпровізація тут неприпустима, - Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що спочатку потрібно сформувати повноваження його заступника, а потім вибирати кандидатуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив Радіо "Свобода".
"Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", – наголосив Леонід Кравчук.
На сьогодні кандидатур немає, додав він.
"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки", – продовжує Леонід Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.
Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.
НА ПОМОЙКУ ЭТУ ШАЙКУ ПРЕДАТЕЛЕЙ И КОЛАБОРАНТОВ.
^КРАВЧУЧКА^, ти вже залишив по собі пам^ять.
Закрий пельку, та відпочинь (в хорошому, для України розумінні!!!)
Вперед робята. Все на этом сайте, я вами горжусь.
Вообще "минско-нормандских формат" и всякие ТРК к нему привязанные создавались изначально европейскими партнёрами путина лишь для того.чтобы путин выглядел как искатель мирного решения,а не как агрессор,вторгшийся в суверенную украину и подлежащий категоричным санкциям (а с ним и европартнёры.если не подключатся к санкциям...а санкции могут быть вплоть до остановки бизнес-сотрудничества,чего ни германия,ни ФЙранция категорически не хотят).
теперь по истечении шести лет "минских вальсов".Путин уже в Европе и США наломал дров и теперь очевидно,что "минско-нормандский формат" себя изжил как уже неприкрывающий Путина.нужно искать другую полит. площадку с другими переговорщиками,а не реанимировать всякие ТРК.Многие бывшие "евробляхи" путина поняли,что путин уже перешёл все границы и его режим-вопрос короткого времени 9а возможно и личная судьба,потому как Гаагский трибунал заработал и признал РФ стороной военной агрессии).Только Германия и Франция ещё подускивают некоторые колаборанистские круги в Украине (среди них Кравчук .Зеленский..) к каким-то там спасениям агонизирующего переговорного органа с судорожным попытками удержать имидж Путина как искателя мирного урегулирования