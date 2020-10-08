УКР
На сьогодні кандидатур на посаду заступника в ТКГ немає й імпровізація тут неприпустима, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що спочатку потрібно сформувати повноваження його заступника, а потім вибирати кандидатуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив Радіо "Свобода".

"Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", – наголосив Леонід Кравчук.

На сьогодні кандидатур немає, додав він.

"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки", – продовжує Леонід Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Кравчук Леонід (546) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827)
Топ коментарі
+9
08.10.2020 09:55 Відповісти
+7
08.10.2020 09:55 Відповісти
+6
08.10.2020 09:54 Відповісти
Давайте туда охренительного ялтинского стратега и медцената пенчука
08.10.2020 09:54 Відповісти
"мудрые старцы" на совецкой помойке закончились?
08.10.2020 09:55 Відповісти
На сегодняшний день кандидатур на должность заместителя в ТКГ нет и импровизация здесь недопустима, - Кравчук - Цензор.НЕТ 174
08.10.2020 09:55 Відповісти
Президенти грають на роялі.
08.10.2020 09:59 Відповісти
Вашу ТКГу розігнати нафіг.
08.10.2020 09:56 Відповісти
Чертов комуняка, давай собирайся вслед за Фокиным. Зеленое чмо подоставало все кремлядские подстилки, какие только можно было.
08.10.2020 09:57 Відповісти
там де кравчук. там завжди буде маємо що маємо
08.10.2020 09:58 Відповісти
Эти старческие маразматики занимаются сегодня только одним---вбросами провокаций и сдачей наших национальных интересов.
НА ПОМОЙКУ ЭТУ ШАЙКУ ПРЕДАТЕЛЕЙ И КОЛАБОРАНТОВ.
08.10.2020 09:59 Відповісти
Так ти ж їх і привів сюди... Своїм "галасаванієм"...
08.10.2020 10:10 Відповісти
Я голосовал за другого. Не вешай на меня этот непотриб.
08.10.2020 10:22 Відповісти
"Потоцький", кому ти "ліпиш"?!!!... Ти ж тут бігав, "зі спущеними штаньми", навіть коли тобі пояснювали, що клоун Україну в лайно зажене.... Тобі ж тоді "порохоботи" "жить не давали", "в штани срали"... У тебе совість є?!... Не соромно брехать?!!!... Я ж тобі особисто писав - "пройде рік, і ви "Блазня" проклинать будете!...".
08.10.2020 10:35 Відповісти
Повторяю, я голосовал за другого. И голосую уже 15 лет за другого. Не путай меня с зебилами. ЯЗА ЕВРЕЕВ НИКОГДА НЕ ПРОГОЛОСУЮ.
08.10.2020 10:41 Відповісти
Ну, і за кого ти у другому турі "галасував"? Тільки не "проти", а "за" - тоді був вибір між двома... "Порохом" і "євреєм".... Тільки, перед тим, як "очком крутить", згадай, як ти півроку, мінімум, "в барабани бив", після другого туру, в очікуванні "посадок порохоботів"...
08.10.2020 11:11 Відповісти
Он галасавал ни за ниго,а против парашенка
08.10.2020 10:37 Відповісти
А во втором туре так и было.
08.10.2020 10:42 Відповісти
Тобто, у другому турі ти "голосував за єврея"... Ти, прямо як в анекдоті - "Ти або хрест зніми, або труси натягни...". Так чого ж ти тепер його клянеш? Кляни себе...
08.10.2020 11:14 Відповісти
Що, "Потоцький", "язичок у попі"? Правильно... Бо "крить" нічим...
08.10.2020 11:30 Відповісти
цей старий долбодятел думає , що війну можна закінчити приймаючи якісь папери і домовляючись із ворогом? Тоді він щей інфантильний дегенерат , як і зелена муха
08.10.2020 09:59 Відповісти
Старий каЦАП, зупинися, тебе вже пам^ятатимуть у віках.
^КРАВЧУЧКА^, ти вже залишив по собі пам^ять.
Закрий пельку, та відпочинь (в хорошому, для України розумінні!!!)
08.10.2020 10:00 Відповісти
Я думал , что Украина избавилась от этого Козла , Почему он опять , прополз в Украинскую политику . Почему Украину опять представляет Говнище
08.10.2020 10:02 Відповісти
отрубите ему уже этот палец ! задолбал уже как ни фотка-так поучает
08.10.2020 10:07 Відповісти
Все правильно... Пан Кравчук цим хоче пояснить - "Ви, спочатку, поставте горщик конкретної величини, наповніть його конкретним лайном до конкретної висоти, і лише тоді приводьте кандидатів, давайте їм глянуть і понюхать, а потім питайте, чи бажають вони сідать у це лайно...".
08.10.2020 10:08 Відповісти
Дай им ещё выпить по стаканчику этого "виски."
08.10.2020 10:21 Відповісти
Давай Пэтруху, война до конца, прахоботы готовы, дайте им АК. Зеленский, все средства на памперсы прахоботам, они идут на войну. дал бы бог выздоровить главнокомандующему.
Вперед робята. Все на этом сайте, я вами горжусь.
08.10.2020 10:14 Відповісти
любая группа "на пахаварить" с террористами (НВФ ОРДЛО) просто делает "медвежью услугу" путину.Никаких подвижек как ранее не случилось,так и не случится позже.У путина только один ультиматум-или Украина принимает "блатностатусный Донбасс" или будут кошмарить военных Украины.
Вообще "минско-нормандских формат" и всякие ТРК к нему привязанные создавались изначально европейскими партнёрами путина лишь для того.чтобы путин выглядел как искатель мирного решения,а не как агрессор,вторгшийся в суверенную украину и подлежащий категоричным санкциям (а с ним и европартнёры.если не подключатся к санкциям...а санкции могут быть вплоть до остановки бизнес-сотрудничества,чего ни германия,ни ФЙранция категорически не хотят).
теперь по истечении шести лет "минских вальсов".Путин уже в Европе и США наломал дров и теперь очевидно,что "минско-нормандский формат" себя изжил как уже неприкрывающий Путина.нужно искать другую полит. площадку с другими переговорщиками,а не реанимировать всякие ТРК.Многие бывшие "евробляхи" путина поняли,что путин уже перешёл все границы и его режим-вопрос короткого времени 9а возможно и личная судьба,потому как Гаагский трибунал заработал и признал РФ стороной военной агрессии).Только Германия и Франция ещё подускивают некоторые колаборанистские круги в Украине (среди них Кравчук .Зеленский..) к каким-то там спасениям агонизирующего переговорного органа с судорожным попытками удержать имидж Путина как искателя мирного урегулирования
08.10.2020 10:22 Відповісти
Может прийдёт Байден и хоть что-то поменяется. Посмотрим.
08.10.2020 10:25 Відповісти
я не встречал,чтобы трамп навязывал ТРК и "минский формат".Его "благословлял" вмсесте с Меркель и Олландом Обама,в команде которого был байден.При Трампе Украина хоть получила летальное оружие и Трамп реально "трахнул" путина в Сирии.разбив УМЫШЛЕННО россйскую военную колонну и пару военных баз,не прячась за "случайно".Думаю,лучше для нас,чтобы остался Трамп
08.10.2020 10:30 Відповісти
У Байдена более серьёзные планы насчёт Украины(оружия обещает дать гораздо больше), а Трамп Украину не любит и это все давно уже знают. Не путай.
08.10.2020 10:45 Відповісти
Рашка також раділа, коли Трамп став президентом. Жирік чуть не відрами шампанське хлебтав.
08.10.2020 10:56 Відповісти
Тепер зрозумілі "зашквари" Фокіна, Виявляється він два місяці був на посаді зама, але без повноважень. Вот і триндів що попало.
08.10.2020 10:53 Відповісти
рашистские задачи хорошо выполнял фукин,назначенный завгаром оп,теперь надо найти кого то подобного ему...
08.10.2020 10:55 Відповісти
Так ви б хоть раз показали по теліку як відбуваються переговори в реалії..Я наприклад хочу знати що ви там балакаїте і як ведете переговори. От тоді і буде вам оцінка як перемовникам. А отак як зараз ..на перемовинах хтось не замінний а по за перемовинами мелють що бл...в коробочку прилітає. От всі і думають що ви панКравчук з Фокіним старі маразматики і зрадники.
08.10.2020 12:30 Відповісти
 
 