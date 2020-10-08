На сьогодні кандидатур на посаду заступника в ТКГ немає й імпровізація тут неприпустима, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що спочатку потрібно сформувати повноваження його заступника, а потім вибирати кандидатуру.

про це він повідомив Радіо "Свобода".

"Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", – наголосив Леонід Кравчук.

На сьогодні кандидатур немає, додав він.

"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки", – продовжує Леонід Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.