Ліжка в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні завантажені на 66%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 8 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 66,2%.
Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.
2 человека в одной койке? ...
Кто дружит с цифрами и математикой поймет из этих двух заголовков, что коллапс медицины не за горами и не через месяц-два....
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, больных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла решение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".
Сейчас обзвонил все ковид-стационары города, чтоб перевести поцыента с пневмонией и ПЦР (+) - мест нигде нет. За сутки (по оф.данным) - 700 за сутки.
Со 100% ответственностью заявляю - всё катится в тар-тара-ры. Никакие противоэпидемические меры не эффективны, ибо нет возможности их выполнить, населению похер, бабло распилили на дороги.
п.с. ни лекарств, ни СИЗ нет от слова совсем!
Жопэ полная, короче