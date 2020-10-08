УКР
Ліжка в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні завантажені на 66%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 66,2%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі вже понад 36,3 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 343,5 тис. осіб, померли - 5,9 тис.

+2
Закарпатская - 177% это КАК?
2 человека в одной койке? ...
08.10.2020 10:26 Відповісти
+2
каждый день про койки - значит и в самом деле жопа настала МОЗу...повторюсь, в Одесской уже неделю в больнички берут только очень тяжёлых, даже с пневмонией не ложат, на дому никакого лечения не назначают кроме как по обычному протоколу лечения воспаления лёгких, все анализы и лекарства за свои деньги... по КТ(800 грн.) у каждого третьего -воспаление со стекловидным телом - ковид19... ифа-480 грн., ПЦР - 1800 грн. Берегите себя и свои кошельки !
08.10.2020 10:42 Відповісти
+1
Койки в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены на 66%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 425
08.10.2020 10:21 Відповісти
Зебілам:Койки в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены на 66%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4271
08.10.2020 10:20 Відповісти
Койки в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены на 66%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 425
08.10.2020 10:21 Відповісти
Закарпатская - 177% это КАК?
2 человека в одной койке? ...
08.10.2020 10:26 Відповісти
так виборец за это и голосовал - каждой бабе по мужику а каждому мужику по бабе, вечный сериал Сваты и слуги уродов, вечную молодость и отсутствие проблем ....
08.10.2020 10:36 Відповісти
Брешет, аж свистит. Народ, кто попал сейчас в больницы, массово сейчас рассказывают, что коек не хватает, явный коллапс в медицине.
08.10.2020 10:29 Відповісти
29.09.20 11:49 Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине немного превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

08.10.20 10:17 Койки в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены на 66%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Кто дружит с цифрами и математикой поймет из этих двух заголовков, что коллапс медицины не за горами и не через месяц-два....
08.10.2020 10:33 Відповісти
Это смотря где, во многих городах уже давно 100%, тут средняя температура по стране не катит, за полгода ничего не сделано чтоб подготовится к осеннему обострению и увеличить число койко мест.
08.10.2020 10:35 Відповісти
Возьмем для примера Харьков, где ситуация выходит из под контроля.
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, больных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла решение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".
08.10.2020 10:38 Відповісти
Офигеть, Харьков же не бедный город, так неужели кроме как у детей забирать других денег не нашлось в бюджете, тварюки.
08.10.2020 10:42 Відповісти
коронавирусный фонд - в фонтаны, парки, скверики и скамеечки, дороги, а деньги нужны, не с агитации и палаток же забирать?
08.10.2020 10:46 Відповісти
каждый день про койки - значит и в самом деле жопа настала МОЗу...повторюсь, в Одесской уже неделю в больнички берут только очень тяжёлых, даже с пневмонией не ложат, на дому никакого лечения не назначают кроме как по обычному протоколу лечения воспаления лёгких, все анализы и лекарства за свои деньги... по КТ(800 грн.) у каждого третьего -воспаление со стекловидным телом - ковид19... ифа-480 грн., ПЦР - 1800 грн. Берегите себя и свои кошельки !
08.10.2020 10:42 Відповісти
в подвале нашей б-цы томограф. Каждый день у входа кучи людей - ждут результаты КТ. Такого отродясь не было. У 85% лежащих в отделении (обычном, не ковидном) пневмонии! ПЦР ждем неделю. Потоки смешиваются, изолировать не представляется возможным в виду отсутствия подтверждения наличия ковида.
08.10.2020 11:06 Відповісти
вешают людям лапшу.
Сейчас обзвонил все ковид-стационары города, чтоб перевести поцыента с пневмонией и ПЦР (+) - мест нигде нет. За сутки (по оф.данным) - 700 за сутки.
Со 100% ответственностью заявляю - всё катится в тар-тара-ры. Никакие противоэпидемические меры не эффективны, ибо нет возможности их выполнить, населению похер, бабло распилили на дороги.
п.с. ни лекарств, ни СИЗ нет от слова совсем!
Жопэ полная, короче
08.10.2020 11:03 Відповісти
Доки не закриють заклади освіти, доти короновірус буде косити нових людей
08.10.2020 11:15 Відповісти
 
 