Ліжка в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні завантажені на 66%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 66,2%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

