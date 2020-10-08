Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН

У Міністерстві освіти і науки України вважають, що ухвалена урядом Володимира Гройсмана в липні 2019 року постанова №822 про зростання зарплат вчителів мала популістський характер, не вирішувала питання зміни системи оплати праці і не була підкріплена наявністю коштів у бюджеті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що постанова Кабінету міністрів від 10 липня 2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ і закладів освіти та науки" започатковувала виконання норм закону "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".

"І хоча в Державному бюджеті коштів на її реалізацію не було, це рішення Кабінету Міністрів України підписано Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його Уряду. Хочемо звернути увагу на те, що рішення Уряду, ухвалене 10 липня 2019 року, мало виключно популістський характер і не розв’язувало питання зміни системи оплати праці та не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті", - підкреслюють у відомстві.

У міністерстві нагадують, що за відсутності на 2020 рік коштів на реалізацію цієї постанови її введення було відстрочено в кінці 2019 року по 31 грудня 2020 року.

"За розрахунками МОН, на реалізацію постанови Уряду від 10.07.2019 № 822 у 2021 році необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.

У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році Уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти наголошують, що рішення не скасовано, а лише відкладено.

"МОН не займається піаром, а працює над збільшенням зарплат педагогів, виходячи з реальних можливостей бюджету", - заявляють у міністерстві.

Як повідомлялося, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімуму і з січня 2023 році - 4 прожиткові мінімуми.