Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН

У Міністерстві освіти і науки України вважають, що ухвалена урядом Володимира Гройсмана в липні 2019 року постанова №822 про зростання зарплат вчителів мала популістський характер, не вирішувала питання зміни системи оплати праці і не була підкріплена наявністю коштів у бюджеті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що постанова Кабінету міністрів від 10 липня 2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ і закладів освіти та науки" започатковувала виконання норм закону "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".

"І хоча в Державному бюджеті коштів на її реалізацію не було, це рішення Кабінету Міністрів України підписано Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його Уряду. Хочемо звернути увагу на те, що рішення Уряду, ухвалене 10 липня 2019 року, мало виключно популістський характер і не розв’язувало питання зміни системи оплати праці та не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті", - підкреслюють у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко

У міністерстві нагадують, що за відсутності на 2020 рік коштів на реалізацію цієї постанови її введення було відстрочено в кінці 2019 року по 31 грудня 2020 року.

"За розрахунками МОН, на реалізацію постанови Уряду від 10.07.2019 № 822 у 2021 році необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.

У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році Уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти наголошують, що рішення не скасовано, а лише відкладено.

Також читайте: Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет

"МОН не займається піаром, а працює над збільшенням зарплат педагогів, виходячи з реальних можливостей бюджету", - заявляють у міністерстві.

Як повідомлялося, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімуму і з січня 2023 році - 4 прожиткові мінімуми.

+77
а, тобто це Гройсман ****** про 4 000 доларів вчительської зарплатні, а не Зе?
показати весь коментар
08.10.2020 10:32
+55
Проклятій Порох! Все никак не угомонится!!! Уже 1.5 года прошло, а он, негодяй, все мешает бубочке и бабушке с бородой ......
показати весь коментар
08.10.2020 10:32
+48
ЗЕ БИДЛО спочатку розвело лохів, а потім стріли на папередників., зробили разом так, телепки?
показати весь коментар
08.10.2020 10:36
а, тобто це Гройсман ****** про 4 000 доларів вчительської зарплатні, а не Зе?
показати весь коментар
08.10.2020 10:32
А-ХА-ХА ... Тоїсть : "Мяу..."
показати весь коментар
08.10.2020 10:34
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 5084
показати весь коментар
08.10.2020 10:42
ЗЕ БИДЛО спочатку розвело лохів, а потім стріли на папередників., зробили разом так, телепки?
показати весь коментар
08.10.2020 10:36
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 5854
показати весь коментар
08.10.2020 10:38
Проклятій Порох! Все никак не угомонится!!! Уже 1.5 года прошло, а он, негодяй, все мешает бубочке и бабушке с бородой ......
показати весь коментар
08.10.2020 10:32
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 9616
показати весь коментар
08.10.2020 10:36
Пополучая 4000$, можно и подождать!
показати весь коментар
08.10.2020 10:33
показати весь коментар
08.10.2020 10:34
Оббана !
Зєбанати, як вам це ?
показати весь коментар
08.10.2020 10:33
Їм НАРАВИТЬСЯ :

Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 8823
показати весь коментар
08.10.2020 10:39
Точно так же будут отменены повышения пенсий и др. плюшки для нормальных людей. У власти же бездари и неуки.
показати весь коментар
08.10.2020 10:33
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 5154
показати весь коментар
08.10.2020 10:36
Це навіки, це БЕСТСЕЛЕР.
Я не знаю, хто зробив такий простий, але інформативний постер( але це велика людина!
показати весь коментар
08.10.2020 10:52
В останньому складі наголос на "У".
показати весь коментар
08.10.2020 11:05
В останньому слові, звичайно.
показати весь коментар
08.10.2020 12:13
https://mobile.twitter.com/Bravodesign4

https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 Bravodesign https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 @Bravodesign4 https://mobile.twitter.com/Bravodesign4/status/1313931157944369152 12 ч

А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
показати весь коментар
08.10.2020 11:33
Наріт таких вибирав.
Бо ж розумний, і вчений Порошенко, їх «вьібешивал».
показати весь коментар
08.10.2020 10:37
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 6160
показати весь коментар
08.10.2020 10:42
Учителя еще и должны посочувствовать теперешним, что их так "подставили попередники". Верх (точнее низ) цинизма. Дальше уже некуда. Воспользовались и пустили по миру.
показати весь коментар
08.10.2020 10:35
Тобто 4000$ не популізм? ХавайТе!
показати весь коментар
08.10.2020 10:36
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 485
показати весь коментар
08.10.2020 10:37
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 554
показати весь коментар
08.10.2020 10:38
Це щоб простий вчитель жив, як президент.
показати весь коментар
08.10.2020 10:38
Хай спочатку навчаться грати на піаніно, як президент.
Шустрі які.
Шустрі які.
показати весь коментар
08.10.2020 10:39
Как отменять запрет на повышение зарплат топчиновникам, так и деньги есть и это не популизм. А как учителям так это популизм, денег нет но вы держитесь... И ведь эти самые учителя на радостях пойдут голосовать за "земанду".
показати весь коментар
08.10.2020 10:38
ну ось знову попередники в штанці Зе на7рали...
Розпишіться-ОтримайТЕ $4000
показати весь коментар
08.10.2020 10:38
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 996
показати весь коментар
08.10.2020 10:39
Все, мовчу. а то модератор забанить. П******* й*****!!
показати весь коментар
08.10.2020 10:39
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 21
показати весь коментар
08.10.2020 10:44
Правильно. Если в 1,5 раза каждый год увеличивать содержание ОП и ВР, СБУ и прокурв, то ни на каких учителей не хватит ))) Короче сосьете женераль )) Это по-французски.
показати весь коментар
08.10.2020 10:40
Шо?! 4000 баксів їм вже мало?
показати весь коментар
08.10.2020 10:40
ахаха, Гройсмана нет уже полтора года у власти, а все продолжает срать зебилам в штаны
показати весь коментар
08.10.2020 10:40
Раньше в штанишки Бубочке гадил только Пётр Алексеевич а теперь ещё и Гройсман подтянулся!
показати весь коментар
08.10.2020 10:45
а там не за горами и кровавый .....
показати весь коментар
08.10.2020 13:03
Не выйдет, рептилии зеленые, свалить проблемы на других. зеленский и только зеленский с его шоблой ответственны за происходящее.
показати весь коментар
08.10.2020 10:45
Імпічмент Зеленський вже заслужив за всі свої "досягнення".
показати весь коментар
08.10.2020 11:03
Это как минимум. На самом деле там вполне есть за что садить. И надолго
показати весь коментар
08.10.2020 11:18
Секундочку. Так це Гройсман обіцяв платню педагогам по 4000$? Кабмін нічого не плутає?

Йшов 2024 рік, Порошенко і Гройсман досі гадять у штани зелених.

https://youtu.be/wv0QUOUdD7Y
показати весь коментар
08.10.2020 10:45
если это был популизм то как назвать обещалки Вовки поднять зарплату учителям до 4000$ ? аааа понял шутка
показати весь коментар
08.10.2020 10:47
Та нехай відкладують.Це ж Гройсман анонсував. Папередник. Але ж обіцянка президента Зеленського про 4 тис долярів зарплати вчителям повинна бути виконана. Негайно. Інакше підриваєься престиж інституту президенства. Як же так. Пообіцяв президент, а не зроблено.Значить просто киздів?
показати весь коментар
08.10.2020 10:47
Евро...4000 евро...
показати весь коментар
08.10.2020 10:52
кого кого? Гройсмана?
у нас с тех пор 2 премьера поменялось..
зе ******* ))
показати весь коментар
08.10.2020 10:55
Я так і знав... Анафему йому. Де Онуфрій..?.(..
показати весь коментар
08.10.2020 10:59
Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН - Цензор.НЕТ 8357
показати весь коментар
08.10.2020 11:00
Конечно учителям не нужно спрыгивать с $4000 до каких-то 4 мин. зарплат. Ищите дураков.
показати весь коментар
08.10.2020 11:04
На той час економічні можливості видно і були. Але потім прокляті миші прогризли дірки не тільки в Держрезерві, а і в космічному розмірі в Держбюджеті. Добре що ще вина покладена на Гройсмана бо був би привід порушити ще одну кримінальнуц справу проти Порошенка. Тепер віднайшли ще одного цапа-відбувайла. Як ще йому 4000 баксів не приписали.
показати весь коментар
08.10.2020 11:05
Шкарлетовці хоч розуміють, що вони зафігачили для своїх підлеглих, вчителів? Вони що, думають, що серед них всі виключно кавеенщики та штангісти? Які не здатні співставити?
показати весь коментар
08.10.2020 11:09
Сказав знайомий учитель, що з школи, зараз, тікають усі вчителі, хто має право на пенсію, бо не тільки "без штанів" залишаються, але і навантаження, в зв"язку з епідемією, збільшилося... А знайомий викладач педуніверситету теж пішов на пенсію, бо на його курсі залишилося всього ДВАНАДЦЯТЬ!!! студентів... І це не малювання, а зоологія!!!
показати весь коментар
08.10.2020 11:20
Тю, каких то приблизительно 15000. Это действительно популизм по сравнению с 4000 долларов.
показати весь коментар
08.10.2020 11:17
...
Так это Гройсьман обещал учителям по $4000?!!!
...
Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН - Цензор.НЕТ 3826
показати весь коментар
08.10.2020 11:20
Лять,а учетилям зеЛенка прям намекала ,на день учителя,из за всех сил))))))))
показати весь коментар
08.10.2020 11:23
Ахахахаха. Це вирок Зе владі
показати весь коментар
08.10.2020 11:24 Відповісти
На РНБО більше 15 мільйярдів додали, у бюджеті 2020, які використовувались безконтрольно...
показати весь коментар
08.10.2020 11:41 Відповісти
Тож покайся,мій нарід
Порох, кажеш, всім набрид.
Маєм на нього образу,
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Всіх з Майдану в буцигарню,
А Супрун - в сільську лікарню.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Задурили вам мізки
Коломойський й пінчуки
показати весь коментар
08.10.2020 11:47 Відповісти
Яке ж воно «популістське», якщо підвищення було закладено в бюджет?!
показати весь коментар
08.10.2020 12:19 Відповісти
"А що таке бюджет?" - зададуть вам питання "нові зелені обличчя".
показати весь коментар
08.10.2020 12:36 Відповісти
Ха, ха, а їм по барабану, після зарплати в 4000 зелених, якесь гривневе гройсманське підвищення до трьох прожиткових мінімумів - то котам на сміх.
показати весь коментар
08.10.2020 12:35 Відповісти
что значит откладывается, зелохи же говорили что без барыг 4000 баксов лехко... а щас вдруг откладывается
показати весь коментар
08.10.2020 12:39 Відповісти
так внедряйте не популистское обещание зе-вавки, зарплату в 4 000 $
показати весь коментар
08.10.2020 13:55 Відповісти
То б то знову винні попередники? Це і є уроком того, що давним давно вже пора перестати змінювати ПРІЗВИЩА олігархічних кланів -хижаків! Бо основним для них є тримати населення в стані виживання ! Вчителі і медики , які працюють чесно( не беруть хабарів ) весь час живуть бідно ! Бо якщо займатися ПРОФЕСІЄЮ , а не зароблянням грошей , то часу на всі ці підробляння не вистачає ... А якщо аби день до вечора скоріше, , а головне потім приватні уроки , чи приватні консультації в медичних центрах, або що ще вигідніше хабарі на робочому місці ( Не відходячи від каси ...), то тоді можна не виживати, а хоча б просто жити ! І тому всі влади обирають саме вчителів, медпрацівників , вчених і культуру ! То може тому в нас з'являються приватні (за гроші) камери в тюрмах???
показати весь коментар
08.10.2020 14:28 Відповісти
Тоді гроші на це в бюджеті ще були. А потім - зникли.
показати весь коментар
08.10.2020 19:12 Відповісти
МОН - "Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год........ На реализацию этого постановления в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд."

Уряд Гройсмана залишив у профіциті - 150 млрд. грн. Цього вистачило б на триразове підвищення.
показати весь коментар
08.10.2020 21:23 Відповісти
 
 