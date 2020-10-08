Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН
У Міністерстві освіти і науки України вважають, що ухвалена урядом Володимира Гройсмана в липні 2019 року постанова №822 про зростання зарплат вчителів мала популістський характер, не вирішувала питання зміни системи оплати праці і не була підкріплена наявністю коштів у бюджеті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Зокрема, в повідомленні наголошується, що постанова Кабінету міністрів від 10 липня 2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ і закладів освіти та науки" започатковувала виконання норм закону "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".
"І хоча в Державному бюджеті коштів на її реалізацію не було, це рішення Кабінету Міністрів України підписано Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його Уряду. Хочемо звернути увагу на те, що рішення Уряду, ухвалене 10 липня 2019 року, мало виключно популістський характер і не розв’язувало питання зміни системи оплати праці та не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті", - підкреслюють у відомстві.
У міністерстві нагадують, що за відсутності на 2020 рік коштів на реалізацію цієї постанови її введення було відстрочено в кінці 2019 року по 31 грудня 2020 року.
"За розрахунками МОН, на реалізацію постанови Уряду від 10.07.2019 № 822 у 2021 році необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.
У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році Уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
У Міносвіти наголошують, що рішення не скасовано, а лише відкладено.
"МОН не займається піаром, а працює над збільшенням зарплат педагогів, виходячи з реальних можливостей бюджету", - заявляють у міністерстві.
Як повідомлялося, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімуму і з січня 2023 році - 4 прожиткові мінімуми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєбанати, як вам це ?
Я не знаю, хто зробив такий простий, але інформативний постер( але це велика людина!
https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 Bravodesign https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 @Bravodesign4 https://mobile.twitter.com/Bravodesign4/status/1313931157944369152 12 ч
А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
Бо ж розумний, і вчений Порошенко, їх «вьібешивал».
Шустрі які.
Розпишіться-ОтримайТЕ $4000
Йшов 2024 рік, Порошенко і Гройсман досі гадять у штани зелених.
https://youtu.be/wv0QUOUdD7Y
у нас с тех пор 2 премьера поменялось..
зе ******* ))
Так это Гройсьман обещал учителям по $4000?!!!
...
Порох, кажеш, всім набрид.
Маєм на нього образу,
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Всіх з Майдану в буцигарню,
А Супрун - в сільську лікарню.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Задурили вам мізки
Коломойський й пінчуки
Уряд Гройсмана залишив у профіциті - 150 млрд. грн. Цього вистачило б на триразове підвищення.