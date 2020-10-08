За добу в ЗСУ зафіксували 112 випадків COVID-19, хворіють 748 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 8 жовтня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 748 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж минулої доби зареєстровано 112 нових випадків захворювання на COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного та Центрального регіону – по 1 військовослужбовцю, лазарет військової частини Одеської області – 3 військовослужбовці, Житомирський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ЦРЛ міста Надвірне – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 90 осіб (Київська область – 45 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Львівська область – 15 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Одеська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовці, Тернопільська та Житомирська області – по 2 військовослужбовці, Полтавська область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Волинська, Миколаївська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська область – по 1 військовослужбовцю, Чернівецька область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 2672 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 490 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 79 осіб.

