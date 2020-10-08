Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ
Лише 10-20% хворих на коронавірус потенційно небезпечні для здорових людей. З ними пов'язано 80% усіх нових випадків зараження COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявила на брифінгу ВООЗ лікарка Марія Ван Керкхове.
За її словами, не всі хворі передають інфекцію.
Лікарка також назвала потенційно небезпечні місця для зараження - це в'язниці, нічні клуби тощо, де спостерігається скупчення людей.
Нагадаємо, наприкінці вересня у ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.
Він зможе виявити COVID-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5, або 142 грн, за один екземпляр.
Планується закупити 120 млн таких експрес-тестів для країн з низьким і середнім рівнем доходів.
