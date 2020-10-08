УКР
Новини Коронавірус і карантин
10 357 17

Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ

Лише 10-20% хворих на коронавірус потенційно небезпечні для здорових людей. З ними пов'язано 80% усіх нових випадків зараження COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявила на брифінгу ВООЗ лікарка Марія Ван Керкхове.

За її словами, не всі хворі передають інфекцію.

Лікарка також назвала потенційно небезпечні місця для зараження - це в'язниці, нічні клуби тощо, де спостерігається скупчення людей.

Також читайте: Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ

Нагадаємо, наприкінці вересня у ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.

Він зможе виявити COVID-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5, або 142 грн, за один екземпляр.

Планується закупити 120 млн таких експрес-тестів для країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Автор: 

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+14
08.10.2020 10:48 Відповісти
+7
08.10.2020 10:40 Відповісти
+4
08.10.2020 10:43 Відповісти
Если это правда, а неочередной пшик от бесполезной организации, то переболело уже на 80% больше статистики, которую они выдают на гора
08.10.2020 10:37 Відповісти
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Чому не застрахували здоров'я педагогів, які зараз на передовій? Чи оплатите лікування 30-50 000 грн ? Чи робите безкоштовні тести людям, які працюють у зоні постійного ризику ? Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 11:43 Відповісти
Кому этот пост? Это мне ответ на мой меседж???? Вы о чем?
08.10.2020 11:50 Відповісти
Та він це у кожній темі постить. Не зважайте.
08.10.2020 12:49 Відповісти
08.10.2020 10:40 Відповісти
08.10.2020 10:43 Відповісти
08.10.2020 11:25 Відповісти
ООН, ВОЗ, наш МОЗ...
Вони мені дуже нагадують одну особу... Вгадайте...
ЗЕбіл)
08.10.2020 10:45 Відповісти
08.10.2020 10:48 Відповісти
А в школах не має скупчення людей? От дурьоха.
08.10.2020 11:01 Відповісти
08.10.2020 11:10 Відповісти
Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2938
08.10.2020 11:35 Відповісти
Відповідно до ново-виявлених обставин ВООЗ, наведена таблиця на 80% не відповідає дійсності...
08.10.2020 13:28 Відповісти
А степашка так старался , так старался эти тысячи выявлять но тут воз говорит дели весь свой алярм на десять. Картина маслом про разбитое корыто . Все пропало... Вся болезнь в их заявлениях. Но в натуре как и сто лет назад власть всегда брешет и никогда не признается и не кается. Менять систему надо . Напримкер увольнение президента в програму ,Дия, внести. Недоверие 70% следующие выборы и тоже по програме.
08.10.2020 11:41 Відповісти
Якщо б то була брехня влади, жодна опозиція в світі не втратила б такої нагоди її втопити. А насправді тільки раша-тролі волають про спроби загнати в стойло, всесвітній заколот та рептилоїдів.
08.10.2020 12:55 Відповісти
Це не той самий ВОЗ, що казав 'в Китаї все під контролем, авіа сполучення припиняти не потрібно і т.п.'?
08.10.2020 12:52 Відповісти
Ні, то інший ВООЗ, тому ВООЗу ще платили американці...
08.10.2020 13:29 Відповісти
 
 