Глава НБУ Шевченко назвав основні проблемні питання в переговорах з МВФ: Дефіцит Держбюджету, витрати з COVID-фонду і боротьба з корупцією

Національний банк України не має жодного невиконаного зобов'язання перед МВФ.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз триває обговорення між МВФ і Мінфіном декількох ключових показників Державного бюджету на 2021 рік.

"Зокрема, про рівень доходів, розмір дефіциту бюджету та його фінансування. Ми розуміємо, що в середньостроковій перспективі бажано було б звузити дефіцит бюджету до 2-3% від ВВП, але в нинішніх умовах, коли економіка потерпає від кризи, це дуже важко. Також одне з дискусійних на сьогоднішній день питань, наскільки я знаю, це питання витрат Держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19", - зазначив Шевченко.

Також глава Нацбанку відзначив наявність певних занепокоєнь щодо антикорупційної політики, яка також є частиною меморандуму з МВФ.

"Насправді зараз для нас важлива не кількість траншів, а сам факт продовження плідної співпраці. МВФ - це не про гроші, це про довіру. І я сподіваюся, що українська сторона зробить все можливе для того, щоб до кінця року фінансування з боку МВФ відновилося", - зазначив Шевченко.