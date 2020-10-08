УКР
"Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень коронавірусного фонду

"Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень коронавірусного фонду

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" прийшли в Національне антикорупційне бюро з вимогою провести розслідування незаконних витрат державних коштів з фонду боротьби з коронавірусом. Депутати також планують звернутися до адміністративного суду щодо законності дій уряду Зеленського щодо перерозподілу цих коштів.

Про це сказала народна депутатка Вікторія Сюмар у коментарі журналістам перед подачею депутатського звернення в НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, в Україні епідемія COVID-19 сьогодні очевидно вийшла з-під контролю влади.

"Ми ще навесні створили спеціальний фонд для боротьби з COVID-19. І коли парламент створював цей фонд, це було зроблено спеціальним законом. Фонд нараховував майже 66 мільярдів гривень. І у відповідності до цього закону ці всі гроші мали дуже чітко піти на заходи для запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії COVID-19", – нагадала депутатка.

Вікторія Сюмар зазначила, що в законі дуже чітко прописано, на що можуть бути спрямовані ці гроші. Вона зауважила, що зокрема це додаткові доплати до заробітної плати медичним працівникам; надання грошової допомоги громадянам похилого віку, собливо якщо їх здоров’ю зашкодила хвороба; надання одноразової допомоги родинам тих медичних працівників, які померли від цієї хвороби.

Водночас Сюмар нагадала, що монобільшість не підтримала ініціативу "Європейської Солідарності" про обов`язкове страхування медиків на випадок захворювання.

За її словами, кошти фонду також передбачались на надання відповідного транспорту Пенсійному фонду, надання кредитів з державного бюджету та програм для підприємств, які постраждали внаслідок епідемії. "Всі ці речі чітко прописані в законі", – наголосила депутатка.

"Далі Кабінет міністрів України своєю постановою перерозподіляє ці гроші міністерству інфраструктури України. Станом на зараз, як нам говорить Рахункова палата, 35 мільярдів із 66 мільярдів були спрямовані на міністерство інфраструктури", – підкреслила Вікторія Сюмар. Вона заявила, що уряд перевищив свої повноваження, коли своєю постановою перерозподілив кошти із коронавірусного фонду на зовсім інші цілі.

"Міністерство інфраструктури точно не входить до переліку тих структур, які можуть протистояти епідемії COVID-19. І те, що ці гроші саме через акт Кабінету Міністрів пішли на дороги, чого в законі немає і близько, це ніяк не пов’язано з протидією епідеміі – ми вважаємо, що в цьому є дуже серйозні корупційні підстави. На дорогах найлегше красти і закопати ці гроші в асфальт", – сказала Сюмар.

"Зараз цих коштів критично не вистачає для розгортання лікарень третьої хвилі, закупівлі кисневих концентраторів. Зрештою для того, щоб мотивувати медичних працівників працювати в цих лікарнях третьої хвилі. Бо для того, щоб їх розгорнути, мало закупити тільки ліжка. Необхідно мати людей", – наголосила представниця фракції.

За її словами, сьогодні медпрацівники масово звільняються, бо ніхто не хоче серйозно ризикувати і так багато працювати, шкодячи власному здоров’ю.

"Очевидно, що ці гроші мали б бути спрямовані на цілі, передбачені законом України, за який голосували всі фракції, а не так, як це зробив Кабінет Міністрів", – додала вона.

"Тому ми хочемо, щоб НАБУ перевірила ці факти. Мали б порушити справу і проводити розслідування", – зазначила Вікторія Сюмар.

Вона також повідомила, що паралельно зі звернення до НАБУ депутати звернуться до адміністративного суду з приводу дій Кабінету міністрів.

"Адмінсуд має оцінити законність дій Кабінету міністрів України, який своєю постановою перерозподілив кошти на ті пункти, які не були передбачені законом України", – повідомила Вікторія Сюмар.

НАБУ (5499) держбюджет (2507) карантин (18172) Сюмар Вікторія (277) Європейська Солідарність (1107) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+11
Точніше ЗЕЛЕНІ КРИСИ ...
показати весь коментар
08.10.2020 10:58 Відповісти
+11
75%все воювали з міфічним баригою,а отримали справжніх бариг при владі..
показати весь коментар
08.10.2020 11:04 Відповісти
+10
Зато в очень некоторых местах гробы смогут везти по хорошей дорогущей дороге.
показати весь коментар
08.10.2020 10:59 Відповісти
МИШІ !!!!
показати весь коментар
08.10.2020 10:57 Відповісти
Точніше ЗЕЛЕНІ КРИСИ ...
показати весь коментар
08.10.2020 10:58 Відповісти
Зато в очень некоторых местах гробы смогут везти по хорошей дорогущей дороге.
показати весь коментар
08.10.2020 10:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Bravodesign4

https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 Bravodesign https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 @Bravodesign4 https://mobile.twitter.com/Bravodesign4/status/1313931157944369152 12 ч

А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони, 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
показати весь коментар
08.10.2020 11:29 Відповісти
Все простіше - закатали в асфальт(
Був ролик, як водії на Рівненщині РУКАМИ відривали шматки асфальту, але грошей під ним на було (
І де ті гроші поділися?

А КТО ЭТО СДЕЛАЛ? (С)
показати весь коментар
08.10.2020 11:44 Відповісти
Барыги у власти.
показати весь коментар
08.10.2020 10:59 Відповісти
мародеры и кнуры!
показати весь коментар
08.10.2020 11:04 Відповісти
75%все воювали з міфічним баригою,а отримали справжніх бариг при владі..
показати весь коментар
08.10.2020 11:04 Відповісти
Мудрий народ обрав Голобородька,тепер сьорбає зелену плісняву !!))
показати весь коментар
08.10.2020 11:06 Відповісти
"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда - Цензор.НЕТ 5813
показати весь коментар
08.10.2020 11:00 Відповісти
"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда - Цензор.НЕТ 5066
показати весь коментар
08.10.2020 11:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/89148 :"Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда - Цензор.НЕТ 4030
показати весь коментар
08.10.2020 11:04 Відповісти
Зебіли звісно проти.
показати весь коментар
08.10.2020 11:05 Відповісти
Зебилы хвалят Зе, что потратил всё на дороги. Они считают, что ковид их не коснётся, поэтому им плевать на ковид.
показати весь коментар
08.10.2020 11:34 Відповісти
"Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень коронавірусного фонду - Цензор.НЕТ 968
показати весь коментар
08.10.2020 11:31 Відповісти
А я от Европ.Солидарн. требую расследования-почему они повели нас в Европу-жопу без
референдума. Европа нас погубит! Они навязали нам ID карты, взамен на души. 10 миллионов росичей пошли в погибель. ДАЛЕЕ навязали 12-разрядные номера.чтов всех в Единый Реестр завести ЭТО ПОГИБЕЛЬ ! Вы в ответе-Европ.солидарн.!
показати весь коментар
08.10.2020 11:36 Відповісти
😱🤕,😂😂😂 з якої палати,хворе.
показати весь коментар
08.10.2020 11:57 Відповісти
Ну, это ж дальновидный расчет Зевласти! Катафалки с умершими от ковида и "скорые" с заболевшими не должны скапливаться, образуя пробки...
показати весь коментар
08.10.2020 11:38 Відповісти
Мене дивує лише те ,що так довго мовчали. Від короновірусу ніхто не застрахований . Гроші були виділені на боротьбу з ним . Тратити на інше то є злочин. Можна було б зрозуміти якби купили нові авто швидкої допомоги,апарати вентиляції, захист\доплату лікарям і модернізацію лікарень. А витративши на дороги ( Якого дідька?) то можливість вкрасти- Хай буде проведена незалежна експертиза якості доріг Можливо із залученням закордонних експертів. На наступний рік фонду на боротьбу з КОВІД-не обіцяють
показати весь коментар
08.10.2020 11:49 Відповісти
А как там дела со свинарчукгейтом?
показати весь коментар
08.10.2020 12:13 Відповісти
Ха ха ха.....
А шо бубочка не знал что уг статью за нецелевое использование бюдж средств никто не отменял!!!!
показати весь коментар
08.10.2020 12:35 Відповісти
Такой страніы где в Нафтогазе воруют милиарды надо требувать аудит всей страны,по всем ихнем формулам по Ротердаму + в том числе И не верьте ботам Порошенка и Зеленського они стараются отбелить своих шефов .А счас нас грабят Зеленськи вместе с Аваковым и ихний ставленик Коболеви и Ахметов который купил себе у Зеленського уряд вмесьтн с Фракцией Слуга Народа.. Поетому ,после выборов нужно сделать полный Аудит страны.Если страна еще останется.
показати весь коментар
08.10.2020 13:03 Відповісти
Законом Украины №4015 создан специальный Дорожный фонд, который должен обеспечивать бюджета.финансирование дорожной отрасли. Этот фонд создан в составе специального фонда Госбюджета. Определен Порядок его финансирования - в него должны поступать средства из оплаченных пошлин и акцизных сборов. Самое главное - эти деньги будут целевыми. Их нельзя использовать ни на что другое, кроме ремонта дорог. Ресурс Дорожного фонда может быть увеличен при перевыполнении соответствующих поступлений, в частности, акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства. В него не предусмотрены дополнительные субвенции из Гос.бюджета. Таким образом КМУ внаглую превысил свои полномочия и пошел на прямое нарушение Закона Украины - а это преступление, тем более связанное не целевым использованием миллиардных государственных средств. Тем более на сегодня не известна судьба этих изъятых из Фонда на короновирус средств - использованы ли они действительно на дороги ( что очень сомнительно!?), зарезервированы в бюджете или просто разворованы??? Такое действо правительства ставит его в один ряд с расрытым СБУ конвертационным центром на 15 млрд.грн.(!!!). Такие цифры в уме не укладываются на фоне тех вешаний лапши на уши по вопросу, например, отсутствия средств на повышение пенсий или на уменьшение коммунальных платежей.
показати весь коментар
08.10.2020 13:06 Відповісти
Після того як всі опозиціонери два місяці говорять про це.
І "єс " вирішило пукнути.
показати весь коментар
08.10.2020 15:39 Відповісти
Половина людських грошей на бігбордах - ними обклеїли всю Україну і в кишенях діловитиї криворізьких, одеських, харківських і донецкії мальчіков. Всі компанії, які будують дороги і кладуть золотий асфальт з Донецька, Одеси, Харкова. Чужих немає.
показати весь коментар
08.10.2020 15:45 Відповісти
 
 