За добу в Києві 422 нові випадки COVID-19, померли 11 осіб. Серед захворілих 30 дітей і 23 медики, - Кличко

Кількість хворих на COVID-19 у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 422 осіб, 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Мер зазначив, що на сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 223 жінки віком від 18 до 93 років, 169 чоловіків віком від 18 до 81 року, 11 дівчаток від 3 до 16 років і 19 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 23 медики.

До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 222 особи. Загалом коронавірус перемогли 9116 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 107, в Оболонському - 52 та 51 випадок у Дніпровському районі.

"Вірус стрімко поширюється. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!

Бережіть себе!" - додав Кличко.

За добу в Києві 422 нові випадки COVID-19, померли 11 осіб. Серед захворілих 30 дітей і 23 медики, - Кличко 01
За добу в Києві 422 нові випадки COVID-19, померли 11 осіб. Серед захворілих 30 дітей і 23 медики, - Кличко 02

Ба-бах, шо всрались
08.10.2020 11:06 Відповісти
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Чому не застрахували здоров'я педагогів, які зараз на передовій? Чи оплатите лікування 30-50 000 грн ? Чи робите безкоштовні тести людям, які працюють у зоні постійного ризику ? Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 11:43 Відповісти
 
 