За добу в Києві 422 нові випадки COVID-19, померли 11 осіб. Серед захворілих 30 дітей і 23 медики, - Кличко
Кількість хворих на COVID-19 у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 422 осіб, 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Мер зазначив, що на сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Так, захворіли: 223 жінки віком від 18 до 93 років, 169 чоловіків віком від 18 до 81 року, 11 дівчаток від 3 до 16 років і 19 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 23 медики.
До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 222 особи. Загалом коронавірус перемогли 9116 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 107, в Оболонському - 52 та 51 випадок у Дніпровському районі.
"Вірус стрімко поширюється. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!
Бережіть себе!" - додав Кличко.
