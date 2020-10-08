Нацгвардійця, підозрюваного в дідівщині, що призвела до смерті товариша по службі, заарештували на два місяці, - військова прокуратура

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід солдату Національної гвардії України, який підозрюється у вчиненні нестатутних взаємовідносин, які спричинили смерть його товариша по службі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю військової частини НГУ, дислокованої в м. Вишгород Київської області.

Встановлено, що 03.10.2020 цей солдат строкової служби порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості. Він застосував насильство до свого товариша по службі, примусивши останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удару кулаком правої руки в область грудної клітки. Від удару постраждалий знепритомнів та не приходячи до тями помер.



05.10.2020 фігуранта затримано, наступного дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.



07.10.2020 рішенням Печерського районного суду м. Києва підозрюваному військовослужбовцю НГУ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з утриманням його на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку у м. Києві та Київській області.

