УКР
Новини
Нацгвардійця, підозрюваного в дідівщині, що призвела до смерті товариша по службі, заарештували на два місяці, - військова прокуратура

Нацгвардійця, підозрюваного в дідівщині, що призвела до смерті товариша по службі, заарештували на два місяці, - військова прокуратура

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід солдату Національної гвардії України, який підозрюється у вчиненні нестатутних взаємовідносин, які спричинили смерть його товариша по службі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю військової частини НГУ, дислокованої в м. Вишгород Київської області.

Встановлено, що 03.10.2020 цей солдат строкової служби порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості. Він застосував насильство до свого товариша по службі, примусивши останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удару кулаком правої руки в область грудної клітки. Від удару постраждалий знепритомнів та не приходячи до тями помер.

05.10.2020 фігуранта затримано, наступного дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

07.10.2020 рішенням Печерського районного суду м. Києва підозрюваному військовослужбовцю НГУ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з утриманням його на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку у м. Києві та Київській області.

+2
тільки ліквідація строкової служби може винищити цю біду.
Але не з цією владою...
08.10.2020 12:14 Відповісти
+1
Я думав, що в зв'язку з подіями останніх 6 років такого поняття як дедовщіна вже немає...
08.10.2020 11:43 Відповісти
+1
есть, по крайней мере в прошлом году была точно. У меня двоюродный брат поехал на курс "молодого бойца" в Черниговскую область пгт. Остер, так вот первые три дня не трогали вообще, на 4-й день вызвали в каптерку и "пробили" фанеру кулаком, пацан крепкий выдержал, но факт-остается фактом, ему прилетело на ровном месте, потому что он "дух". В столовке, на подаче еды сначала все собирают старослужащие, потом уже "черпаки" и "духи", кстати запрещают носить в столовку мобильные телефоны, говорят если увидят что кто-то снимает сразу пустят по кругу - имеется ввиду выведут в курилку и изобьют ногами.
Вцелом конечно стало лучше, в советской армии и носки дедам стирали и все передачи забирали деды подчистую, сейчас этого нет.....Но насилие и дедовшина - это суть любой постсоветской армии и полностью искоренить гнусное явление невозможно.
08.10.2020 11:53 Відповісти
Я думав, що в зв'язку з подіями останніх 6 років такого поняття як дедовщіна вже немає...
08.10.2020 11:43 Відповісти
есть, по крайней мере в прошлом году была точно. У меня двоюродный брат поехал на курс "молодого бойца" в Черниговскую область пгт. Остер, так вот первые три дня не трогали вообще, на 4-й день вызвали в каптерку и "пробили" фанеру кулаком, пацан крепкий выдержал, но факт-остается фактом, ему прилетело на ровном месте, потому что он "дух". В столовке, на подаче еды сначала все собирают старослужащие, потом уже "черпаки" и "духи", кстати запрещают носить в столовку мобильные телефоны, говорят если увидят что кто-то снимает сразу пустят по кругу - имеется ввиду выведут в курилку и изобьют ногами.
Вцелом конечно стало лучше, в советской армии и носки дедам стирали и все передачи забирали деды подчистую, сейчас этого нет.....Но насилие и дедовшина - это суть любой постсоветской армии и полностью искоренить гнусное явление невозможно.
Вцелом конечно стало лучше, в советской армии и носки дедам стирали и все передачи забирали деды подчистую, сейчас этого нет.....Но насилие и дедовшина - это суть любой постсоветской армии и полностью искоренить гнусное явление невозможно.
08.10.2020 11:53 Відповісти
Чув, але не розумію. Я служив ще при совкові в прикордонних військах. Не було ніяких таких духів та черпаків. Були гусаки, фазани та діди. Дідівщина виражалась лише в плануванні нарядів. Ті хто молодше частіше ходили на кухню та днювальними. А про те, що комусь носки прати мови взагалі не було.
08.10.2020 12:07 Відповісти
Прикордонникам невідомо що таке дідовщина. Це більше мохра. А особливі звірства буди у стройбатах і т.п.
08.10.2020 12:13 Відповісти
Там де є строкова служба, завжди буде дідовщина. А що змінили останні 6 років для строковиків? Вони не воювали і призивають їх не для війни.
08.10.2020 12:05 Відповісти
Так, не воювали, але ж контактують з тими хто воював. Невже хлопці ті хто воював не розказують їм що куля чи снаряд не вибирає скільки хто відслужив? ...
08.10.2020 12:10 Відповісти
Із ким вони контактують? З офіцерами, що воювали? Ви строчку служили?
Як я розумію, у нас не має змішаних підрозділів. контрактники на фронті, а ці у ППД сидять.
08.10.2020 12:12 Відповісти
Так я строкову служив ще за часів совка. Служили зі мною офіцери які воювали в Афгані. Правда не дуже охоче розповідали... Але їхні скупі розповіді ми на вуса мотали добре...
08.10.2020 12:25 Відповісти
тільки ліквідація строкової служби може винищити цю біду.
Але не з цією владою...
08.10.2020 12:14 Відповісти
Типа пол года сопля прослужила и уже " дед" сколько сейчас служат?
08.10.2020 12:28 Відповісти
Снова всплывает одна из причин, по которым из этой страны люди стараются уехать и не возвращаться.
08.10.2020 12:36 Відповісти
Дедовщина потакается офицерским составом.Все всегда обо всем в курсе.Гнать таких офицеров из армии надо и на этапе подготовки в военной академии отчислять придурков и быдланов. Там где нет нормальной военной подготовки, где все сводится к нарядам бесконечным и снованиям по казарме с веником, чтобы солдат был вмегда чем-то занят , - там всегда будут неуставные отношения из-за дуболомов с офицерскими погонами. В такой системе даже мотивированные к службе срочники в итоге становятся "шариками".
08.10.2020 12:59 Відповісти
 
 