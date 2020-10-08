У Киргизстані заявили про зникнення президента і прем'єра, ухвалено рішення закрити кордон

Місцеперебування президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у четвер "Інтерфаксу" заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв.

"Місцеперебування президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме. З метою безпеки ухвалено рішення закрити кордон", - сказав Суваналієв.

За його словами, перші особи країни не з'являлися на публіці від початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

"Посадові особи, які залишили робочі місця, перебувають у конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них переховується. Дехто з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено і у відставку не подавали. Таких реваншистів доволі багато, що може призвести до великих сутичок", - зазначив співрозмовник агентства.

Суваналієв додав, що політична ситуація в країні залишається напруженою. "Політичні партії не можуть домовитися. Ми вживаємо всіх заходів із силовим блоком, щоб не допустити сутичок. Партії мають сісти за стіл переговорів, щоб не дестабілізувати обстановку", - сказав заступник голови СБ.

5 жовтня в Киргизстані почалися виступи опозиції, що не визнала підсумків парламентських виборів. Правоохоронні органи застосували силу проти демонстрантів, які намагалися проникнути в будівлю парламенту. Сутички тривали в Бішкеку цілу ніч, ближче до ранку протестувальники захопили будівлю парламенту, де також розташований офіс президента.

6 жовтня ЦВК скасувала результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, по медичну допомогу звернулися понад 1 тис. осіб, одна людина від травм померла.