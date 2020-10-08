УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 719 28

У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан

У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан

В лікарнях Харкова перебуває 811 осіб з пневмонією, 667 з них мають підтверджений COVID-19. Медзаклади заповнені, ліжка зі складів доставляють у холи і коридори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Заповнення весь час 100%. Але йде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не порожніють. Є також ситуації, коли людина може трошки почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде людина, яка лежить на ліжку", - зазначила вона.

За її словами, в міській лікарні №18, розрахованій на 50 ліжок, 7 жовтня перебуває 53 пацієнти. В розрахованій на 140 ліжок лікарні №13 на 7 жовтня 150 осіб.

"Вони дістали вже всі ліжка, які були заховані в приміщеннях складських. Ліжка стоять у коридорах, вони стоять у холах, де є місця. І нічого з цим не зробимо: вони будуть стояти, вони будуть працювати, і люди, які на них лежать будуть лікуватися, вони будуть отримувати все, що потрібно", - сказала Горбунова-Рубан

Читайте на "Цензор.НЕТ": В обласній інфекційній лікарні в Харкові залишилося три місця для пацієнтів з COVID-19: реанімація стабільно заповнена на 100%, - заступниця директора Маслова

Персоналу, за словами заступниці, вистачає. На її думку, кількість випадків, підтверджених на добу, в Харкові, ще буде рости: "Це не рекорд, це наступна цифра. Наші рекорди всі попереду".

У міській лікарні №25 проведуть киснепровід (зараз там 27 ліжок мають доступ до кисню зі 190 загальної кількості).

Додаткові 60 ліжок планують відкрити в лікарні №17, провести киснепровід на 8 і 9 поверхах. Всього в лікарні буде 190 ліжок.

Також читайте: В українських лікарнях перебуває понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Автор: 

лікарня (1376) карантин (18172) Харків (5874) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Классно Харьков оторвался на концертах Поляковой и Билык, многим будет что вспомнить перед смертью.
показати весь коментар
08.10.2020 11:45 Відповісти
+13
а палякова буде виступати??
показати весь коментар
08.10.2020 11:44 Відповісти
+10
Як лікувати Кернеса то VIP палата у клініці Шаріте, А як звичайного харків'янина то у коридор звичайної лікарні.
Вибори вибори ДумайТЕ!!!
показати весь коментар
08.10.2020 11:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан - Цензор.НЕТ 734
показати весь коментар
08.10.2020 11:41 Відповісти
В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан - Цензор.НЕТ 664
показати весь коментар
08.10.2020 11:42 Відповісти
"В городской больнице №25 проведут кислородопровод (сейчас там 27 коек имеют доступ к кислороду с 190 общего количества).Источник: https://censor.net/ru/n3223661"

Хтось в курсі, скільки в Харкові мешканців?
показати весь коментар
08.10.2020 11:42 Відповісти
Не прошло и полгода ...
показати весь коментар
08.10.2020 11:48 Відповісти
А Оля - Полякова не хочет помочь деньгами больницам Харькова! За то она заработала, да и Кернес не без лечения, правда не в своём Харькове! А за границей.
показати весь коментар
08.10.2020 12:18 Відповісти
ПОКИ ТАК ЗВАНІ МЕРИ НЕ БУДУТЬ ЛІКУВАТИСЬ В СВОЇХ МІСЬКИХ ЛІКАРНЯХ, ФІНАНСУВАННЯ НА СВОЮ МЕДИЦИНУ НЕ БУДЕ.
показати весь коментар
08.10.2020 12:34 Відповісти
примерно 2 млн человек, но после коронавируса, переполненных маршруток, концерта Поляковой от Геннадия Адольфовича, и расходов средств на фонтаны, скамеечки и парки будет меньше, значительно меньше!
показати весь коментар
08.10.2020 12:25 Відповісти
а палякова буде виступати??
показати весь коментар
08.10.2020 11:44 Відповісти
Зато в Харькове проходят концерты Оли Поляковой и Билык
А вам завидно, да ? 😏
показати весь коментар
08.10.2020 11:44 Відповісти
Классно Харьков оторвался на концертах Поляковой и Билык, многим будет что вспомнить перед смертью.
показати весь коментар
08.10.2020 11:45 Відповісти
Но зато по какім дорогам іх туда вєзут!
показати весь коментар
08.10.2020 11:45 Відповісти
Під музон Палякорвай та Бідлик !!))
показати весь коментар
08.10.2020 11:54 Відповісти
А если бы ещё и Гепа в харьковской больничке лёжал ?
Он бы одной койкой в коридоре не ограничился ... 🙄
показати весь коментар
08.10.2020 11:47 Відповісти
Нет. Для него ВСЮ больницу освободили бы от пациентов.
Харьковское быдло бы этому только бы радовалось, подыхая от ковида...
показати весь коментар
08.10.2020 11:59 Відповісти
Як лікувати Кернеса то VIP палата у клініці Шаріте, А як звичайного харків'янина то у коридор звичайної лікарні.
Вибори вибори ДумайТЕ!!!
показати весь коментар
08.10.2020 11:48 Відповісти
Не рівняй Гепу до лохтората !!))
показати весь коментар
08.10.2020 11:56 Відповісти
Нечем думать. Всю историю Украины только и выбирали рыгов(при кучме те "за еду" назывались) и комуняк.
показати весь коментар
08.10.2020 12:01 Відповісти
Весь істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло ,гельмінтів-політиканів !!!)))
показати весь коментар
08.10.2020 12:04 Відповісти
Увы...
показати весь коментар
08.10.2020 14:25 Відповісти
Раз думати не хочуть, то дороги до кладовища напевно заасфальтували...
показати весь коментар
08.10.2020 17:01 Відповісти
Ну вот начинается ситуация как в Италии было...
показати весь коментар
08.10.2020 11:56 Відповісти
Голочне що дороги трохи підлатали... коміки
показати весь коментар
08.10.2020 11:58 Відповісти
Зато к кладбищу дороги заасфальтированы а по обочинам стоят новые светодиодные фонари - все как по Зеленскому. И какая разница, что умер от нехватки койки в больнице или от самолечения запущенной формы ковида на дому?
показати весь коментар
08.10.2020 12:28 Відповісти
Истерички, больше тестов и КТ - будете скоро в палатках под больницами от соплей лечиться.
показати весь коментар
08.10.2020 12:16 Відповісти
Не стоит переживать!
В случае необходимости, больных разместят на автобанах "Большой стройки".
Зря, что-ли за километр по миллиону евро платили ?
показати весь коментар
08.10.2020 12:30 Відповісти
а там места должно хватить (итить)
показати весь коментар
08.10.2020 12:49 Відповісти
Может всё-таки ОРВИ лучше лечить дома, чем в коридоре совковой больницы?
показати весь коментар
08.10.2020 13:29 Відповісти
А шо у Німеччину не відправляють?
показати весь коментар
08.10.2020 16:58 Відповісти
 
 