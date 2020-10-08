У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан
В лікарнях Харкова перебуває 811 осіб з пневмонією, 667 з них мають підтверджений COVID-19. Медзаклади заповнені, ліжка зі складів доставляють у холи і коридори.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
"Заповнення весь час 100%. Але йде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не порожніють. Є також ситуації, коли людина може трошки почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде людина, яка лежить на ліжку", - зазначила вона.
За її словами, в міській лікарні №18, розрахованій на 50 ліжок, 7 жовтня перебуває 53 пацієнти. В розрахованій на 140 ліжок лікарні №13 на 7 жовтня 150 осіб.
"Вони дістали вже всі ліжка, які були заховані в приміщеннях складських. Ліжка стоять у коридорах, вони стоять у холах, де є місця. І нічого з цим не зробимо: вони будуть стояти, вони будуть працювати, і люди, які на них лежать будуть лікуватися, вони будуть отримувати все, що потрібно", - сказала Горбунова-Рубан
Персоналу, за словами заступниці, вистачає. На її думку, кількість випадків, підтверджених на добу, в Харкові, ще буде рости: "Це не рекорд, це наступна цифра. Наші рекорди всі попереду".
У міській лікарні №25 проведуть киснепровід (зараз там 27 ліжок мають доступ до кисню зі 190 загальної кількості).
Додаткові 60 ліжок планують відкрити в лікарні №17, провести киснепровід на 8 і 9 поверхах. Всього в лікарні буде 190 ліжок.
