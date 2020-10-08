За добу COVID-19 виявлено у 253 співробітників МВС. Від початку пандемії інфікувалися 7177 осіб, померли 17

Станом на сьогодні, 8 жовтня, зафіксовано 253 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 7177 правоохоронців МВС, одужали 6445 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 17.

Найбільша кількість хворих - у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській областях та у м.Києві

