УКР
Новини Коронавірус і карантин
За добу COVID-19 виявлено у 253 співробітників МВС. Від початку пандемії інфікувалися 7177 осіб, померли 17

Станом на сьогодні, 8 жовтня, зафіксовано 253 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 7177 правоохоронців МВС, одужали 6445 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 17.

Найбільша кількість хворих - у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській областях та у м.Києві

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в ЗСУ зафіксували 112 випадків COVID-19, хворіють 748 осіб, - Командування Медсил

карантин (18172) МВС (3535) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Это намек, что в фонде остались еще пару лишних миллиардов? Кстати, МВФ все-же настаивает на международном аудите фонда. Но это уже другая история.
08.10.2020 11:43 Відповісти
Автодор тоже хотя проаудитить. Это все та же, другая история.
08.10.2020 11:52 Відповісти
А зачем нам это знать? Давайте будем ежедневно информировать всю страну сколько у нас инфицированных продавцов, парикмахеров , таксистов или грузчиков.
08.10.2020 11:53 Відповісти
Это чтобы как-то оправдать то что менты получают надбавку за ковид больше чем врачи
08.10.2020 12:04 Відповісти
Стоподуво
08.10.2020 12:20 Відповісти
 
 