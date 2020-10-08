На журналістку одного з телеканалів Львівщини напав невідомий і пошкодив камеру, - Нацполіція

Як повідомила журналістка одного зі львівських телеканалів, на території полігону твердих побутових відходів у Великих Грибовичах невідомий чоловік перешкоджав підготовці відеосюжету і пошкодив телекамеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Жовківське відділення поліції 7 жовтня з заявою про перешкоджання професійній діяльності звернулась журналістка одного з львівських телевізійних каналів.

За словами заявниці, 6 жовтня близько опівночі, під час виконання редакційного завдання, а саме – зйомок сюжету на території Львівського полігону твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі Жовківського району, невідомий чоловік поводився агресивно, перешкоджав зйомкам та пошкодив телекамеру.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 62-річний мешканець Жовківського району. Досудове розслдування триває.