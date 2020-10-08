У лікарнях України є понад 4 тис. апаратів ШВЛ, з них зараз задіяно менше 10%, - МОЗ

У медичних установах України є понад 4 тис. апаратів штучної вентиляції легенів, готових до надання медичної допомоги. З них поки задіяні 372, тобто - менше 10% від загальної кількості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМіністерства охорони здоров'я, про це заявила заступниця міністра Світлана Шаталова.

"Зараз в Україні лікарні забезпечені апаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок в медичних установах були задіяні близько 10% від загальної кількості обладнання. Всі інші апарати також готові до використання в разі потреби в них, з огляду на щоденний приріст госпіталізації і тривожну динаміку", - зазначила Шаталова .

Заступниця міністра охорони здоров'я зазначила, що мета МОЗ - не швидше як-небудь витратити кошти Фонду боротьби з COVID-19, а витратити їх максимально ефективно, і підкреслила, що не йдеться про будь-який дефіцит апаратів ШВЛ в українських лікарнях.

