836 19

У лікарнях України є понад 4 тис. апаратів ШВЛ, з них зараз задіяно менше 10%, - МОЗ

У медичних установах України є понад 4 тис. апаратів штучної вентиляції легенів, готових до надання медичної допомоги. З них поки задіяні 372, тобто - менше 10% від загальної кількості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМіністерства охорони здоров'я, про це заявила заступниця міністра Світлана Шаталова.

"Зараз в Україні лікарні забезпечені апаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок в медичних установах були задіяні близько 10% від загальної кількості обладнання. Всі інші апарати також готові до використання в разі потреби в них, з огляду на щоденний приріст госпіталізації і тривожну динаміку", - зазначила Шаталова .

Заступниця міністра охорони здоров'я зазначила, що мета МОЗ - не швидше як-небудь витратити кошти Фонду боротьби з COVID-19, а витратити їх максимально ефективно, і підкреслила, що не йдеться про будь-який дефіцит апаратів ШВЛ в українських лікарнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ з понеділка може потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан

карантин (18172) МОЗ (5423) закупівлі (3565) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Шаталова Світлана (20)
Топ коментарі
+2
Почему им в коридорах не лежать, если группу риска запретили лечить амбулаторно. А она у нас как бы не маленькая.
08.10.2020 12:23 Відповісти
08.10.2020 12:23 Відповісти
+2
действительно. надо же за Киву и Шария голосовать. вот народ неразумный.
08.10.2020 12:38 Відповісти
08.10.2020 12:38 Відповісти
+1
А толку если больницы переполнены и люди уже в коридорах лежат.
08.10.2020 12:21 Відповісти
08.10.2020 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это должна была быть радостная и очень рейтинговая новость.
08.10.2020 12:17 Відповісти
08.10.2020 12:17 Відповісти
Нам просто как бы невзначай впаривают, что закупка ШВЛ, из фонда борьбы с Ковид, была бы бесполезной тратой народных денег, а они типа сэкономили и вложили их в ямы на дорогах!
08.10.2020 12:27 Відповісти
08.10.2020 12:27 Відповісти
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов "

Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"
Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
08.10.2020 13:00 Відповісти
08.10.2020 13:00 Відповісти
Тільки чомусь не уточнили, що значна частина апаратів закуплена фондом Порошенка і іншими волонтерами. І не Мінздоров'я на чолі зі Степанович на них піаритись. Нехай би про свою власну роботу звітували. Хоча якщо про власну, то там були б суцільні матюки.
08.10.2020 13:34 Відповісти
08.10.2020 13:34 Відповісти
А толку если больницы переполнены и люди уже в коридорах лежат.
08.10.2020 12:21 Відповісти
08.10.2020 12:21 Відповісти
Почему им в коридорах не лежать, если группу риска запретили лечить амбулаторно. А она у нас как бы не маленькая.
08.10.2020 12:23 Відповісти
08.10.2020 12:23 Відповісти
9 из 10 лежащих на ИВЛ плавно переезжают на кладбище
08.10.2020 12:28 Відповісти
08.10.2020 12:28 Відповісти
Теми аппаратами даже шарик не надуеш ! Все кто при бабках (не народ) уежают лечится за границу ! Тут сплош корупция и воровство.
08.10.2020 12:29 Відповісти
08.10.2020 12:29 Відповісти
А нарот продолжает голосовать за шоколадки и по приколу. Кто этому народу доктор?
08.10.2020 12:33 Відповісти
08.10.2020 12:33 Відповісти
действительно. надо же за Киву и Шария голосовать. вот народ неразумный.
08.10.2020 12:38 Відповісти
08.10.2020 12:38 Відповісти
Харьков сходил на концерт Поляковой и Билык, ездит в переполненных трамваях и троллейбусах и при этом, 1,5 млн человек очень скоро может оказаться в больнице.. мест точно всем хватит и аппаратов ивл? Если нет - начнут просить по всей Украине!
08.10.2020 12:33 Відповісти
08.10.2020 12:33 Відповісти
Хоть бы почитали литературу за минувшие годы: те матовые стекла, которые вы так ищете у себя за 800 грн, и по которым ставят эту самую пневмонию, возникают даже от аллергии, просто никто не додумывался на КТ посылать. Нравится - лечитесь от кашля в коридорах.
08.10.2020 12:34 Відповісти
08.10.2020 12:34 Відповісти
так-так... в Украине 244 734 больных ковидлой. задействованы 372 аппарата ИВЛ. из этих 372 человек больных пневмонией и туберкулёзом не уточняется. вопрос - с какого буя весь этот переполох с карантинами?
08.10.2020 12:36 Відповісти
08.10.2020 12:36 Відповісти
Брехня, чистої води.
Приклад Запоріжжя, іво вільних немає, хворих на пневмонію відправляють лікуватися додому, бо нема куди класти ковідних,вал чекають важкі, день і більше...
08.10.2020 12:41 Відповісти
08.10.2020 12:41 Відповісти
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов "
По бумажкам нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц.
08.10.2020 12:47 Відповісти
08.10.2020 12:47 Відповісти
пылесосы в больницах тоже считаются как ИВЛ?
08.10.2020 13:34 Відповісти
08.10.2020 13:34 Відповісти
Позавчера
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов " сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав" Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
08.10.2020 14:32 Відповісти
08.10.2020 14:32 Відповісти
Они там полные дебилы? Сегодня забыл, что говорил вчера???
"Закупка ИВЛ начнется в октябре..."
Нахрена закупать, если задействовано только 10%???
Зеленые тупоголовые уроды...
08.10.2020 16:10 Відповісти
08.10.2020 16:10 Відповісти
 
 