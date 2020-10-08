У лікарнях України є понад 4 тис. апаратів ШВЛ, з них зараз задіяно менше 10%, - МОЗ
У медичних установах України є понад 4 тис. апаратів штучної вентиляції легенів, готових до надання медичної допомоги. З них поки задіяні 372, тобто - менше 10% від загальної кількості.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМіністерства охорони здоров'я, про це заявила заступниця міністра Світлана Шаталова.
"Зараз в Україні лікарні забезпечені апаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок в медичних установах були задіяні близько 10% від загальної кількості обладнання. Всі інші апарати також готові до використання в разі потреби в них, з огляду на щоденний приріст госпіталізації і тривожну динаміку", - зазначила Шаталова .
Заступниця міністра охорони здоров'я зазначила, що мета МОЗ - не швидше як-небудь витратити кошти Фонду боротьби з COVID-19, а витратити їх максимально ефективно, і підкреслила, що не йдеться про будь-який дефіцит апаратів ШВЛ в українських лікарнях.
Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"
Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
Приклад Запоріжжя, іво вільних немає, хворих на пневмонію відправляють лікуватися додому, бо нема куди класти ковідних,вал чекають важкі, день і більше...
По бумажкам нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Позавчера
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов " сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав" Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
"Закупка ИВЛ начнется в октябре..."
Нахрена закупать, если задействовано только 10%???
Зеленые тупоголовые уроды...