Кількість госпіталізованих із COVID-19 у вересні зросла на 34%. Загалом від початку пандемії в стаціонарах проліковано понад 71 тис. пацієнтів, - Нацслужба здоров'я

Кількість госпіталізованих із COVID-19 у вересні зросла на 34%. Загалом від початку пандемії в стаціонарах проліковано понад 71 тис. пацієнтів, - Нацслужба здоров'я

В Україні протягом квітня-вересня медичну допомогу в стаціонарах лікарень отримали 71 611 пацієнтів з COVID-19, з них 12 461 - отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Про це Укрінформу повідомили в Національній службі здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"За квітень-вересень до медзакладів було госпіталізовано 71 611 пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них 12 461 пацієнт – це 17% від загальної кількості госпіталізованих - отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у вересні надавали 7976 медичних команд", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ наголосили, що у вересні кількість госпіталізованих зросла на 34% порівняно з серпнем. Зокрема, у вересні було госпіталізовано 23 143 пацієнта, з них 4 073 пацієнта отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії, 249 пацієнтів було підключено до апарату ШВЛ. Найбільше пацієнтів з коронавірусною хворобою було госпіталізовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та в місті Києві.

Також на 50% у вересні, порівняно з серпнем, зросла кількість тестувань ПЛР, які здійснили виїзні мобільні бригади. Так, за даними НСЗУ, у вересні 1607 мобільних бригад здійснили понад 312 тисяч заборів матеріалів у пацієнтів для здійснення тестувань методом ПЛР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сумах посилюють карантин: 100-відсотковий масковий режим, збільшення перевірок та закриття підприємств у разі порушень. ВIДЕО

Загалом з початку квітня мобільні бригади здійснили понад 1 млн заборів матеріалу для тестування. В середньому одна мобільна бригада здійснила у минулому місяці 194 забори матеріалу для тестувань. Найбільш завантаженими у вересні були мобільні бригади Київської області, де на одну бригаду припадало 637 тестувань, міста Києва – 400 тестувань на бригаду, Тернопільської області – 292 тестування.

В Нацслужбі здоров'я нагадали, що лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах в стаціонарних умовах та взяття заборів для тестування у пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу мобільними бригадами є безоплатним для пацієнтів.

В тариф на оплату послуг медзакладів, які надають стаціонарну медичну допомогу таким пацієнтам, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії. У тариф на оплату послуг мобільних бригад включено виїзд мобільної бригади до пацієнта з підозрою на СOVID-19, здійснення забору матеріалу для тестування на коронавірусну інфекцію методом ПЛР та доставку цього матеріалу в лабораторію.

Також читайте: У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан

