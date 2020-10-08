УКР
Окупанти продовжують встановлювати на мирних територіях Донбасу заборонені міни: біля Нижнього Лозового виявлено 225 штук, - СЦКК

У звіті СММ ОБСЄ від 7 жовтня 2020 р. зафіксовано низку порушень російсько-окупаційними військами щодо мінування мирної території українського Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська сторона СЦКК в Facebook.

"Четвертого жовтня у полях поблизу населеного пункту Нижнє Лозове безпілотник Спеціальної моніторингової місії знову зафіксував сукупно 225 протитанкових мін, встановлених у кількох місцях. Зокрема, 43 міни встановлено приблизно за 2,5 км на захід, 122 міни в полі орієнтовно за 3,5 км на північний захід та 60 мін орієнтовно за 2,5 км на південний захід від цього населеного пункту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці факти свідчать про порушення російськими-окупаційними військами низки міжнародних договорів, зокрема щодо застосування конкретних видів звичайної зброї, заборони або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв, заборони до застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і тому подібне.

Так, у статті 1 Оттавської конвенції від 1997 року зазначено, що кожна держава зобов’язується ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни; не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни; не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією.

"Порушуючи міжнародні договори та взяті на себе зобов’язання у рамках Мінського процесу, російсько-окупаційні війська продовжують проводити заходи з дистанційного мінування місцевості в районах, прилеглих до позицій підрозділів Об’єднаних сил та інженерного обладнання позицій.

Українська сторона СЦКК звертає увагу цивільного населення на необхідність підвищення пильності під час пересування в районах проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в кінці вересня на окупованій території Луганщини місцева жителька з 11-річним сином підірвалися на вибуховому пристрої. В результаті жінці ампутували ногу, а хлопчик потребував операції на очах.

+3
Да ну нееет.. У нас "мииир" .. Это салюююты.
08.10.2020 13:00 Відповісти
+3
Эти падлы там наставят миллионы мин, пока будут играть в перемирие. Хватит еще и внукам.
08.10.2020 13:03 Відповісти
+3
ниче страшного, зеля не возражает
08.10.2020 13:05 Відповісти
Да ну нееет.. У нас "мииир" .. Это салюююты.
08.10.2020 13:00 Відповісти
никогда такого не было...и вот опять...
08.10.2020 13:03 Відповісти
У всякому разі тих мінерів ще рік тому хоча б гонили. А тепер - "ніззя!!!!". Тому мінують безперешкодно, відкрито, і там, де хочуть. Ходять по сірій зоні, як лані у швейцарському заповіднику
08.10.2020 13:24 Відповісти
Эти падлы там наставят миллионы мин, пока будут играть в перемирие. Хватит еще и внукам.
08.10.2020 13:03 Відповісти
Скажите «спасибо« предателям - клоуну « слугам « и гнидам всех мастей - журнашлюхам замалчивающим преступления и трусливым « патриотам «
08.10.2020 13:14 Відповісти
Оккупанты продолжают устанавливать на мирных территориях Донбасса запрещенные мины: возле Нижнего Лозового выявлено 225 штук, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8495
08.10.2020 13:03 Відповісти
А я предупреждал,говорил,что это "перемирие" закончится для нас кровью...большой кровью...В любом
М конфликте НЕТ компромиссов-есть победившие,и проигравшие...(И заметьте,победителей не судят!)
08.10.2020 13:04 Відповісти
ниче страшного, зеля не возражает
08.10.2020 13:05 Відповісти
"Петрович номерной", а твоя кацапня для чего хранит и работает с средствами бактериологической войны? Ведь сама подписала конвенцию о запрете разработки! Ты уж если "тявкаешь", то тявкай до конца... Пока в мины не вкрутят взрыватели и не приведут в боевое состояние на местности, ими можно гвозди забивать, а вот когда в 1979-м вирус "сибирки" в Свердловске вырвался на свободу, то погибли сотни... И "взрыватели" вкручивать не надо... Так что опаснее? Кстати, не исключено, что при вашей "рукожопости" и коронавирус пошёл гулять по миру из-за вашей халатности и нехлюйства...
А не тех минах, что остались в УКраине, наши сапёры тренируются - нужно же после вас "дерьмо разгрести"...
08.10.2020 13:20 Відповісти
Баньте гнид кацапских без всяких разговоров
08.10.2020 13:22 Відповісти
А я не хочу з них робить "страдальцев", у яких "альтернативная точка зрєнія" і які будуть "плакаться", що їх "не поняли", "не дали вазможнасти висказаться..."... Хай люди читають "гнид"...
08.10.2020 13:33 Відповісти
Они не опасные,если взорвется то вина на тому кто наступил(нужно под ноги смотреть) все под контролем, и мы добросовестно выполняем,наблюдаем,отчитывемся,и не ведемся на провокацию "тойстороны "-ООС
08.10.2020 13:07 Відповісти
Иуда зеленский , геть ! Вали путлераст на «ту сторону « , будешь своих ополченцев с спущенными штанами по роялю развлекать
08.10.2020 13:10 Відповісти
у сепаров особый стаус, могут зелю на посылать, инспектировать позиции...
08.10.2020 13:12 Відповісти
Это мы должны иуду🤢🤡💩 послать куда по- дальше !
08.10.2020 13:24 Відповісти
Провєрєно: мінєт!
Окупанти продовжують встановлювати на мирних територіях Донбасу заборонені міни: біля Нижнього Лозового виявлено 225 штук, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4642
08.10.2020 13:25 Відповісти
Этого не может быть ! Там же наши люди и они очень хотят мира! А особенно их кумир, *****.
08.10.2020 13:44 Відповісти
молодцы ВСУ, что выявили мины.
09.10.2020 07:31 Відповісти
 
 