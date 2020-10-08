Окупанти продовжують встановлювати на мирних територіях Донбасу заборонені міни: біля Нижнього Лозового виявлено 225 штук, - СЦКК

У звіті СММ ОБСЄ від 7 жовтня 2020 р. зафіксовано низку порушень російсько-окупаційними військами щодо мінування мирної території українського Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська сторона СЦКК в Facebook.

"Четвертого жовтня у полях поблизу населеного пункту Нижнє Лозове безпілотник Спеціальної моніторингової місії знову зафіксував сукупно 225 протитанкових мін, встановлених у кількох місцях. Зокрема, 43 міни встановлено приблизно за 2,5 км на захід, 122 міни в полі орієнтовно за 3,5 км на північний захід та 60 мін орієнтовно за 2,5 км на південний захід від цього населеного пункту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці факти свідчать про порушення російськими-окупаційними військами низки міжнародних договорів, зокрема щодо застосування конкретних видів звичайної зброї, заборони або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв, заборони до застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і тому подібне.

Так, у статті 1 Оттавської конвенції від 1997 року зазначено, що кожна держава зобов’язується ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни; не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни; не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією.

"Порушуючи міжнародні договори та взяті на себе зобов’язання у рамках Мінського процесу, російсько-окупаційні війська продовжують проводити заходи з дистанційного мінування місцевості в районах, прилеглих до позицій підрозділів Об’єднаних сил та інженерного обладнання позицій.

Українська сторона СЦКК звертає увагу цивільного населення на необхідність підвищення пильності під час пересування в районах проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в кінці вересня на окупованій території Луганщини місцева жителька з 11-річним сином підірвалися на вибуховому пристрої. В результаті жінці ампутували ногу, а хлопчик потребував операції на очах.

